Basel: Initiative fordert Veloschnellstrassen für die ganze Stadt

Verkehrspolitik Nach kommt die Velo-Offensive: Veloschnellstrassen für jedes Basler Quartier bis 2035 gefordert Der Basler Grosse Rat hat die Initiative «Sichere Velorouten in Basel-Stadt» als rechtlich zulässig erklärt. Das Komitee fordert nun, dass der Regierungsrat auch bei der Förderung des Zweiradverkehrs vorwärts macht. Benjamin Wieland 08.12.2022, 18.22 Uhr

Solche Velostrassen – hier jene am St. Alban-Rheinweg – soll es künftig in jedem Basler Quartier geben, fordert eine Initiative. Juri Junkov

Verbindliche Velostreifen-Breiten, Velovorzugsrouten in jedes Quartier und sicherere Kreuzungen für Velos. Das alles fordert die Initiative «Sichere Velo-Routen in Basel-Stadt». Das Begehren wurde vom Grossen Rat am Mittwoch für rechtlich zulässig erklärt und an den Regierungsrat überwiesen. Nun solle der Regierungsrat einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten, schreibt das Komitee in einer Medienmitteilung - und zwar bis 2035. Das Zieljahr ist nicht zufällig gewählt.