Das Tram wird nicht aus der Basler Innenstadt verbannt

Verkehrspolitik Warum das Tram nicht aus der Basler Innenstadt verbannt wird Die Basler Innenstadt ganz ohne Trams? Eine These der bz hat viel Echo ausgelöst. In Interview sagt Alexander Erath, Professor für Verkehr und Mobilität an der FHNW, was er davon hält. Patrick Marcolli 14.07.2021, 05.00 Uhr

Bleiben weiterhin bestimmend in der Innenstadt: Die Trams von BVB und BLT. Bild: Kenneth Nars

Herr Erath, können Sie sich die Basler Innenstadt ohne Trams vorstellen?

Alexander Erath: Als Idee und Denkanstoss ist diese Vorstellung sicher interessant. Aber in einem zweiten Schritt müsste man sich überlegen, was das konkret bedeuten würde.

In vielen Städten Europas gibt es keine Trams, die direkt durch die mittelalterliche Innenstadt führen. Funktionieren könnte es also. Gleichzeitig sind solche Städte im Vergleich zu Basel auch deutlich kleiner.

Vor kurzem war ich in Como. Die grossen Plätze sind dort frei von Autos, Motorrädern, Trams und Bussen. Das ist für das Leben in einer Stadt natürlich spannend und auch eine Bereicherung. Aber jede Stadt hat ihre eigene Geschichte und DNA. So musste die Basler Innenstadt überhaupt erst einmal tramtauglich gemacht werden. So einen Prozess hat eine Stadt wie Como oder haben andere italienische Städte nicht durchgemacht.

Klar ist auch, dass das Herzstück der S-Bahn, sollte es realisiert werden, eine einschneidende Veränderung mit sich bringen wird.

Alexander Erath, Professor für Verkehr und Mobilität an der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW. Bild: zVg

Ja. Man wird das Tramnetz grundsätzlich überdenken müssen. Insofern finde ich es nur konsequent, dass für die Tramstrategie von BVB, BLT und den Regierungen in Liestal und Basel ein Zeithorizont bis 2030 gewählt wurde. Sicher ist, dass das Herzstück einige der Tramlinien durch die Innenstadt weniger wichtig werden lässt. Gleichzeitig muss man aber bedenken, dass sich die ÖV-Verbindungen zur Innenstadt in bestimmten Korridoren, wie z.B. aus dem Leimental oder für Gebiete ohne S-Bahnanschluss, mit dem Herzstück nicht verändern. Für die Erreichbarkeit der Innenstadt wird das Tram also weiter relevant bleiben.

Und doch: Das Tram ist ein sehr unflexibler Verkehrsträger mit sehr langen Vorplanungszeiten, man denke an den nun erst angedachten Anschluss des Entwicklungsgebiets Bachgraben. Hat ein solch starres Konzept überhaupt noch Zukunft?

Ich denke schon. Wenn einmal ein Gebiet mit einer Tramlinie erschlossen ist, wird es für lange Zeit so bleiben – das wiederum gibt Planungssicherheit, für die Behörden und Stadtentwickler, aber auch für Investoren. Nicht zu vergessen: Trams sind schmal und lang: Sie befördern pro Meter Strassenbreite mehr Passagiere als jedes andere Verkehrsmittel im städtischen Bereich.

Sie haben Como als Beispiel für eine ÖV-freie Innenstadt genannt. Welche Nachteile ergeben sich daraus?

Die Zugänglichkeit des Zentrums ist viel schlechter. Gerade für ältere Menschen und solche, deren Mobilität eingeschränkt ist, wird es schwieriger. Die Förderung des Veloverkehrs, wie sie in Basel vorangetrieben wird, ist eben nur für jene sinnvoll, die Velo fahren möchten oder in der Mobilität nicht eingeschränkt sind. Das sollte man nicht vergessen.

Also hat der Tramverkehr auch einen sozialen Aspekt?

Ja. Sie müssen sich vergegenwärtigen, dass der ÖV und somit auch die Trams durch die Innenstadt von gewissen Gruppen wie älteren Personen überproportional oft benutzt wird und es die Aufgabe der Planung ist, die Mobilität für alle Bevölkerungsgruppen zu gewährleisten.

Ein Ding der Unmöglichkeit also, auch aus gesellschaftlichen Aspekten, das Tram ganz aus der Innenstadt zu verbannen?

So absolut würde ich das nicht sehen. Vor einigen Jahren wurde die Falknerstrasse erneuert und es konnten dort keine Trams verkehren. Es geht also schon. Aber man muss sich eben auch die negativen Seiten bewusst machen.

Ein so dichtes Tramnetz in der Innenstadt ist also mehr als nur ÖV-Nostalgie?

Ja. Es bringt einen klaren Nutzen.

Was halten Sie von der zusätzlichen Tramschlaufe über den Petersgraben zur Entlastung der Achse zwischen Barfüsserplatz und Schifflände?

Wie stark diese Entlastung gemäss dem Tramnetzkonzept 2030 tatsächlich spürbar sein wird, muss sich zeigen. Wichtiger ist an diesem Projekt, dass es eine zusätzliche alternative Route gibt, zum Beispiel bei einem teilweisen Netzausfall oder Grossveranstaltungen wie Demonstrationen. Im Hinblick auf das Herzstück ist es zudem eine kluge Vorausplanung.

Basel hat, im Unterschied beispielsweise zu Zürich, ein klares Zentrum, wo sich alles verdichtet. Wird die aktuelle Stadtentwicklung mit ihren grossen Entwicklungsarealen dazu führen, dass wir weniger auf dieses mittelalterliche Zentrum angewiesen sind, beziehungsweise nicht mehr so «monozentrisch» denken?

Diese Entwicklung beobachte ich auch. Die Stadt wächst und wird polyzentrischer, das alte Zentrum kann sich baulich nur beschränkt weiterentwickeln. Dies wird sich auch auf die Tramnetzentwicklung und überhaupt auf den öffentlichen Verkehr auswirken. Nicht zu vergessen die technische Entwicklung bei autonomen, selbstständig fahrenden Verkehrsträgern. Wichtig ist, dass wir offen und flexibel bleiben bei der Planung.