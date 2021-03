Verkehrsprobleme im Birstal Gegen Staus und Unfälle: Landräte fordern Masterplan für Flaschenhals Angenstein Der gefährliche Engpass zwischen Duggingen und Aesch ist für Tausende Auto- und Velofahrer ein Ärgernis. Eine Gesamtschau soll nun Projekte zur Verbesserung der Situation beschleunigen. Zudem brütet der Kanton über einer Mini-Variante für den Muggenbergtunnel. Hans-Martin Jermann 25.03.2021, 05.00 Uhr

Das Nadelöhr im Gebiet Angenstein mit National- und Kantonsstrasse, der Birs, Schloss und Bahntunnel von der Luft aus gesehen.

Es ist einer der gefährlichsten und planerisch kniffligsten Engpässe der Region: Durch die Klus bei Angenstein zwängen sich die A18, die Birs, die Kantonsstrasse zwischen Duggingen und Aesch sowie unterhalb des Schlosses ein kurzer Tunnel der Bahnstrecke Basel–Delémont. Vor Corona verging kaum ein Tag ohne Staumeldung am Radio aus dem Gebiet Angenstein, zudem gab's an der unübersichtlichen Kreuzung in den vergangenen Jahren mehrere tödliche Unfälle. Die Probleme sind seit langem bekannt, doch noch immer ungelöst.

Mit Gesamtschau Konflikte zwischen Autos, Velos und ÖV entschärfen

Nun fordert der Aescher SP-Landrat Jan Kirchmayr vom Kanton eine Gesamtschau für das Gebiet Angenstein, zu dem auch der wenige hundert Meter entfernte Bahnhof Aesch gehört. Muggenbergtunnel und Engpassbeseitigung auf der Strasse, Bau eines Wendegleises am Bahnhof, mögliche Verlängerung der Tramlinie 11, Ausbau der Radroute zwischen Laufental und Birseck, um nur einige zu nennen: In diesem Gebiet seien viele Einzelmassnahmen angedacht oder bereits in Planung, führt Kirchmayr aus.

«Weil sich diese aber gegenseitig tangieren, müssen sie unbedingt aufeinander abgestimmt werden.»

So beeinträchtige zum Beispiel der Bau eines Wendegleises am Bahnhof den Ausbau der parallel zur Bahnstrecke geführten Radroute. Und gleich unterhalb des Schlosses stünden allfällige Verbesserungen für den Autoverkehr jenen für den Langsamverkehr im Wege. Das Ziel des Masterplans lautet daher: In dem engen Tal die Verkehrsträger entflechten und so die Projekte verbessern.

SP-Landrat Jan Kirchmayr ist kein Freund teurer Strassenprojekte. Dennoch sagt er: «Der Muggenbergtunnel gehört in einen Masterplan Angenstein.»

Der SP-Landrat gilt bekanntlich nicht als Freund teurer Investitionen in neue Strassen. Den Bau des Muggenbergtunnels, einer kilometerlangen unterirdischen Umfahrung des Gebiets Angenstein, sieht er skeptisch. Kirchmayr will dennoch nicht einzelne Projekte weglassen, nur weil sie ihm nicht in den Kram passen. «Der Muggenbergtunnel gehört in diesen Masterplan», stellt er klar. Das ist wohl auch der Grund, weshalb der Vorstoss auch von bürgerlichen Politikern aus dem Birs- und Laufental unterstützt wird.

«Ich begrüsse und unterstütze sämtliche Ideen, die zu einer Verbesserung der Verkehrssituation im Raum Aesch beitragen», sagt der Aescher FDP-Landrat Rolf Blatter. «Ein Masterplan für das Gebiet Angenstein ist sehr sinnvoll», findet der Grellinger CVP-Landrat Franz Meyer und fügt an: «Er darf einfach nicht zu einer Verzögerung des Muggenbergunnels führen – denn dieser ist alternativlos.»

Kanton: «Muggenbergtunnel dauert 25 bis 35 Jahre»

Wann dieser in Angriff genommen wird, steht allerdings in den Sternen: Die Verantwortung liegt beim Bund; dieser hat per 2020 vom Baselbiet die A18 und die A22 sowie von anderen Kantonen 400 weitere Strassenkilometer übernommen. Das Bundesamt für Strassen (Astra) will im zweiten Halbjahr 2021 darlegen, welche Projekte auf den «neuen» Nationalstrassen priorisiert werden. Der Muggenbergtunnel wird kaum dazugehören: «Die Engpassbeseitigung im Angenstein mit einer grosszügigen Lösung ist ein Generationenprojekt und dürfte im besten Fall 25 bis 35 Jahre dauern», sagt der Baselbieter Kantonsingenieur Drangu Sehu.

Fragt sich, ob im Angenstein eine kostengünstige Alternative oder je nach Sichtweise Vorinvestition zum Muggenbergtunnel durch den Kanton realisiert werden könnte: SP-Landrat Kirchmayr bringt einen Bypass oder Halbanschluss ins Spiel, dank dessen die Autofahrer vom Aescher Dorfkern kommend auf die A18 Richtung Basel auffahren könnten (und umgekehrt). Dies ist heute nicht möglich; die Auffahrt auf der engen Kreuzung funktioniert nur von und in Richtung Laufental.

Offenbar brütet man beim Baselbieter Tiefbauamt über einer «Muggenberg light»-Variante

Demnach könnte ein Kurztunnel gleich unterhalb des Gebiets Angenstein die gefährliche oberirdische Kreuzung entschärfen. Beim Kanton hält man sich bedeckt, bestätigt die Idee aber zumindest im Grundsatz: «Diese und andere Überlegungen sind noch in einem sehr frühen Stadium. Es wäre verfrüht, darüber schon etwas zu sagen», sagt Drangu Sehu.

Gewiss ist einzig: Ein solches, durch den Kanton geplantes und finanziertes Projekt brächte vergleichsweise zeitnah eine Verbesserung der Situation und könnte auch als erste Etappe zum Generationenprojekt Muggenberg realisiert werden.