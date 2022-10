Unfallschwerpunkte Basel: Eine Karte, die verbessert werden kann

Verkehrsunfälle Unfallschwerpunkte der Basler Strassen: Eine Karte, die verbesserungswürdig ist Mitte September hat der Kanton Basel-Stadt 29 Unfallschwerpunkte im Strassenverkehr veröffentlicht. Auf der Karte sind Orte einsehbar, wo die meisten Unfälle passieren. Welche Massnahmen dagegen getroffen werden, ist leider nicht einsehbar. Laura Ferrari Jetzt kommentieren 24.10.2022, 05.00 Uhr

Die Stelle Luzernerring/Burgfelderstrasse wird von Pro-Velo-Geschäftsführer Roland Chrétien als altbekannte Todesfalle beschrieben. Nicole Nars-Zimmer

Die Basler Strassen sollen sicherer werden. Um dies zu erreichen, analysiert der Kanton Basel-Stadt seit 2013 Unfallschwerpunkte im Strassenverkehr. Die Analysen müssen, so das Strassenverkehrsgesetz, jeweils bei der Planung, dem Bau und dem Unterhalt der Strassen berücksichtigt werden. Seit Mitte September sind diese Unfall-Hotspots öffentlich einsehbar.

Die Stellen, an denen es am häufigsten kracht, sind in vier Kategorien eingeteilt: Schwerpunkte, die unter Beobachtung stehen, da keine Auffälligkeiten in der Infrastruktur vorliegen, zum Beispiel gefährliche Kreisel oder zu geringer Abstand zwischen Trottoir und Tramschienen. Als zweite Kategorie sind Orte mit bestehender Massnahmenplanung eingetragen. Dann sind Standorte mit bereits getroffenen Massnahmen markiert und Unfallorte, die bereits saniert und somit sicherer gemacht wurden. Dazu gehören die Kleinhüningeranlage und die Münchensteinerstrasse.

Welche Massnahmen in Planung sind, ist nicht einsehbar

Der Plan ist zwar übersichtlich gestaltet, was jedoch fehlt, sind konkrete Angaben zu den geplanten Lösungen. Ebenfalls gibt es keine Möglichkeit, einen Filter einzusetzen, um herauszufinden, um welche Art Unfall es sich bei den markierten Orten handelt. Hierzu muss das Datenportal «Open Government Data» hinzugezogen werden. Auf dieser Karte sind alle polizeilich registrierten Unfälle verzeichnet. Diese gibt es vom Bund und vom Kanton Basel-Stadt. Die Basler Polizei schreibt auf Anfrage: «Wir planen im kommenden Jahr, den Datensatz ‹Unfallschwerpunkte› mit den polizeilich registrierten Verkehrsunfällen zu ergänzen. Es werden aufgrund des Datenschutzes nur gewisse Informationen an die Öffentlichkeit freigegeben.»

Zu den auf der Karte fehlenden Massnahmen schreibt die Kantonspolizei: «Intern ist die Frage bei uns offen, ob wir die umgesetzten Massnahmen veröffentlichen wollen.» Roland Chrétien, Geschäftsführer von Pro Velo beider Basel, hat den Abgleich zwischen den beiden Karten gemacht und kommt zum Schluss, dass es sich bei vielen der 29 Unfallschwerpunkten um problematische Stellen für Velofahrende handelt. Zudem hat Chrétien sich Orte, die unter Überwachung stehen, sowie die sanierten Orte angeschaut. Dabei ist er in einigen Punkten nicht derselben Meinung wie der Kanton.

Kreisel sollen optimiert werden

Ein Beispiel ist die Missionsstrasse. Hier wird laut Analyse des Kantons weiter beobachtet, da keine Auffälligkeiten in der Infrastruktur bekannt seien. Chrétien widerspricht dieser Aussage, da die Autoparkplätze sehr nahe an den Tramschienen lägen und den Velofahrenden somit wenig Platz bleibe. Für die Missionsstrasse liege zwar ein bewilligter Umbauplan vor, jedoch seien dort Kaphaltestellen geplant, sagt Chrétien. Diese erleichtern zwar den Einstieg in das Tram, sie sind jedoch für Velofahrende ein Hindernis wegen der schmalen Durchfahrt zwischen Schiene und hoher Haltekante. Ebenfalls bemängelt er den unfallträchtigen Ort Luzernerring/Burgfelderstrasse:

«Dies ist eine altbekannte Todesfalle, welche sehr wohl eine auffällige Infrastruktur aufweist, da hier einerseits der Velostreifen fehlt und andererseits zwei Autospuren auf eine reduziert werden.»

Chrétien fügt an: «Vielleicht ist hier auch von einem anderen Schwerpunkt an dieser Strasse die Rede, jedoch ist dies auf der Grafik nicht ersichtlich, da die Punkte ungenau eingezeichnet sind.» Ein weiterer Mangel sieht Roland Chrétien in Kreiseln, die nicht velogerecht gestaltet sind. So zum Beispiel der Kreisel Hegenheimerstrasse/Wasgenring/Luzernerring: «Auch hier sehe ich Auffälligkeiten, dieser Kreisel ist riesig und somit für Velofahrende nicht sicher. Immerhin gibt es hier für bestimmte Fahrten eine Unterführung.» Auch der Kreisel an der Flughafenstrasse muss, sagt Chrétien, optimiert werden, da dort der Schwerverkehr überwiegt und zudem zu hohes Tempo erlaubt ist.

Der Kannenfeldplatz: Ein Kreisel, der keiner ist

Ein weiterer unübersichtlicher Ort ist der Kannenfeldplatz. Dieser ist zwar nicht als Unfallschwerpunkt vermerkt, jedoch wird dort seit längerem auf Veränderung gewartet, sagt Chrétien. Der Kannenfeldplatz ist ein Kreisel, der kleiner ist. Fährt man vom Bahnhof St.Johann die Entenweidstrasse hoch, gilt dort theoretisch Rechtsvortritt, jedoch gibt es keine entsprechende Markierung am Boden wie zum Beispiel Haifischzähne. Der Rechtsvortritt wird von den Autofahrenden oft nicht wahrgenommen, wodurch es zu gefährlichen Situationen kommt.

Hier seien seit Sommer 2021 Haifischzähne geplant, sagt Chrétien. Allgemein seien beim Kannenfeldplatz Änderungen geplant, welche noch nicht umgesetzt wurden. Die zuständige Person war für Auskünfte betreffend Kannenfeldplatz nicht zu erreichen.

Überall Tempo 30 und überarbeitete Parksituationen

Die Forderungen von Pro Velo beider Basel sind immer wieder dieselben: In der Stadt soll Tempo 30 herrschen und neben den Tramschienen soll es einen Mindestabstand von 2,55 Metern zu Autoparkplätzen geben. Ebenfalls fordert Chrétien, dass die Trams mit Schiebetritten ausgestattet werden, um mehr Platz zu schaffen zwischen den Kanten der Haltestellen und der Tramschiene.

