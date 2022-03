Verkehrsunfallstatistik In Basel nehmen die Unfälle mit Elektrovelos zu Die Statistik von 2021 bestätigt den Trend der vergangenen Jahre: Mit 577 polizeilich rapportierten Verkehrsunfällen nahm deren Gesamtzahl im Vergleich zum Vorjahr leicht ab. Gewisse Bereiche sind aber im Steigen begriffen. Rahel Empl 28.03.2022, 16.20 Uhr

Im April 2021 starb bei der Kreuzung Luzernerring-Burgfelderstrasse eine Velofahrerin; sie wurde von einem Lastwagen erfasst. Insgesamt zählte die Polizei im vergangenen Jahr in Basel fünf Todesopfer bei Verkehrsunfällen. Bz

25 Unfälle weniger wurden auf Stadtgebiet im Jahr 2021 gezählt, was bei einer Gesamtzahl von 577 einer leichten Abnahme entspricht. Besonders deutlich ist die Abnahme bei den Velos; es kam mit insgesamt 103 Unfällen zu einem Rückgang von 20, ist der am Montag publizierten Verkehrsunfallstatistik 2021 der Kantonspolizei Basel-Stadt zu entnehmen.

Bei den E-Bikes allerdings resultierte eine Zunahme von 10 bei insgesamt 40 Unfällen. Weitere Abnahmen gab es bei 50 Unfällen mit schweren (-2), bei 459 mit leichten Motorwagen (-36) und 58 mit Motorrädern (-2). Unfälle mit Fussgängerinnen und Fussgängern nahmen bei einer Gesamtzahl von 52 um 10 zu.

Fünf Personen starben im 2021 an den Folgen eines Verkehrsunfalls

Zudem wurden mehr Unfälle mit Personenschaden registriert: 273 Leichtverletzte (+7) waren es an der Zahl, jene der Schwerverletzten nahm mit 99 zu (+2). Fünf Personen (+2) seien im Jahr 2021 an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben, teilt die Polizei weiter mit. In der Statistik sei ersichtlich, dass die meisten Unfallursachen weiterhin auf das «Verhalten» der Verkehrsteilnehmenden zurückzuführen sei. Spitzenreiter hier ist die Missachtung der Vortrittsregeln (141).

Neu sind ab sofort die Daten der polizeilich registrierten Strassenverkehrsunfälle der Kantonspolizei Basel-Stadt ab dem Statistikjahr 2011 als Open Government Data (OGD) sowie in einem interaktiven Dashboard auf dem kantonalen Datenportal verfügbar. Die Daten eines Kalenderjahres werden jeweils im Frühjahr des darauffolgenden Jahres publiziert.