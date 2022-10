Velospot kommt nicht vom Fleck: Basler Fahrräder stehen still

Verleihsystem Viele Velos stehen still: «Velospot» kommt in Basel nicht auf Touren Nach einem Jahr wird das Veloverleihsystem immer noch kaum genutzt. Der Kanton Basel-Stadt weicht aber nicht von der Zielsetzung ab. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 18.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Fahrräder von Velospot Basel stehen oft still. Kenneth Nars

Seit gut einem Jahr gibt es die Möglichkeit in Basel, die Fahrräder von «Velospot» zu benutzen. Im letzten September lancierte der Kanton Basel-Stadt zusammen mit der Firma «Intermobility» das Projekt. Der Anfang war schwer, die Velos wurden kaum genutzt. Nach einer einjährigen Laufzeit sehen die Zahlen kaum besser aus.

Im ersten Jahr wurden in Basel 4'500 Fahrten unternommen mit den auffälligen, roten Fahrrädern, sagt Sarah Mesmer, Mediensprecherin des Bau und Verkehrsdepartements Basel-Stadt (BVD). Bricht man diese Zahl auf einen Tag herunter, sind das lediglich zwischen 12 und 13 Fahrten. Diese Zahl ist mit Vorsicht zu geniessen, da die Anzahl Fahrten wohl unter anderem abhängig von der Jahreszeit ist.

Der Kanton sei noch nicht zufrieden mit der Auslastung der Velos, der Trend gehe aber in die richtige Richtung. «Die Zahlen steigen kontinuierlich, sind jedoch noch nicht im erhofften Bereich», sagt Mesmer. Das erklärte Ziel von 350 Stationen, an denen die Velos parkiert werden können, und 2'000 Leihvelos ist deutlich noch nicht erreicht. Stand heute sind 120 Stationen in Betrieb in Basel. Die 400 bis 450 Fahrräder, die momentan zur Verfügung stehen, würden monatlich von 300 bis 400 Fahrerinnen und Fahrer gebraucht werden.

Zielsetzung und Ursprung

Die überschaubare Nutzung des Angebots ändert nichts an der Zielsetzung des Kantons. «An einem Vollausbau mit 350 Stationen und 2'000 Leihvelos hält der Kanton und ‹Intermobility› fest», sagt Mesmer. Das BVD will das Ziel bis im Sommer 2023 realisieren, betont aber, dass Intermobility «stark bestrebt» sei, die Vorgabe früher umzusetzen.

Zurzeit sei der Kanton damit beschäftig, Massnahmen festzulegen, um das Verleihsystem attraktiver und bekannter zu machen. Der Fokus liege auf dem Ausbau der geplanten 350 Velostationen. «Wenn immer mehr Velos an immer mehr Stationen zur Verfügung stehen, wird es einfacher und noch attraktiver, ein Velospot-Velo zu nutzen», sagt Mesmer.

Das Angebot des Kantons richtete sich ursprünglich an Einheimische, Pendlerinnen und Pendler sowie Touristinnen und Touristen, schreibt das BVD in der Medienmitteilung zum Auftakt der öffentlichen Velos. Ausserdem würden 35 Prozent der Baslerinnen und Basler kein eigenes Fahrrad besitzen. Eine Nachfrage würde also bestehen. «Das Veloverleihsystem schafft Abhilfe und trägt dazu bei, den Anteil umweltfreundlicher Verkehrsmittel am Verkehrsaufkommen zu erhöhen», schreibt das BVD.

Eine unbeliebte App

Ein Kritikpunkt, welcher an die Bedienung der Fahrräder heran getragen wurde, ist, dass die App schwer verständlich sei. Über das Mobiltelefon lassen sich die Velos auffinden und entsperren. Im App-Store von Apple erhält die Applikation lediglich 1,3 von 5 möglichen Sternen. Die knapp 150 Bewertungen werden von Kundinnen und Kunden abgegeben. Als Vergleich kommt die App mit ähnlichen Funktionen der Konkurrenz von «Pick-e-Bike» bei über 1'000 Bewertungen auf einen Durchschnitt von 4,6 Sternen.

In der Kommentarfunktion der App von «Velospot» findet sich beispielsweise ein Kommentar unter dem Schlagwort «katastrophal». Die Nutzerin oder der Nutzer verwendet die Begriffe «unglaubliche Enttäuschung» und «ein schlechter Scherz».

Das Problem mit der Benutzung der Applikation für das Veloverleihsystem gibt es offensichtlich nicht nur in Basel. Intermobility betreibt in 11 Regionen verteilt über die ganze Schweiz dasselbe Konzept mit der gleichen App. Unzufriedenheit scheint überall gegeben zu sein. Schlechte Bewertungen finden sich auch auf Französisch und Italienisch.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen