Basler Regierung begrüsst Gegenentwurf zur Transparenz-Initiative

Vernehmlassung Basler Regierungsrat begrüsst Entwurf für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung Ein Gegenvorschlag zur nationalen Transparenz-Initiative fordert, dass Parteien Spenden ab 15'000 Franken offenlegen müssen. Der Basler Regierungsrat zeigt sich zufrieden mit dem vorliegenden Entwurf. Zara Zatti 29.03.2022, 14.48 Uhr

Sind mehr als 50'000 Franken im Spiel, müssen die Einnahmen bei Wahl- und Abstimmungskampagnen offengelegt werden. Kenneth Nars

Der Basler Regierungsrat begrüsst den Entwurf der Verordnung über die Transparenz bei der Politikfinanzierung. Dies schreibt die Regierung am Dienstagnachmittag in einer Mitteilung. Beim Entwurf handelt es sich um einen indirekten Gegenvorschlag zur Volksinitiative «Für mehr Transparenz in der Politikfinanzierung» (Transparenz-Initiative).