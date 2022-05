Vernehmlassungsfrist Linke fordern nur noch fünf Prozent Autoverkehr in Basel – das sagen Parteien und Verbände zur Mobilitätsstrategie SP und Grünes Bündnis fordern in ihren Stellungnahmen zur Verkehrspolitik des Kantons mehr Tempo und Massnahmen gegen Autos. Die Bürgerlichen halten dagegen und setzen ihre Hoffnung auf die Elektromobilität. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 02.05.2022, 17.36 Uhr

Mehr Fussgänger, mehr ÖV: Der Verkehr in Basel soll umweltfreundlicher werden. Keystone

«Einseitig», «autofeindlich», «Schikane», «links-ideologisiert», «visionslos», «unausgewogen», «bevormundend», kritisiert die eine Seite. «Ziellos», «unterambitioniert», «verfehlt», «verpasste Chance», das Gegenüber: Bau- und Verkehrsdirektorin Esther Keller (GLP) kann es mit der geplanten neuen Mobilitätsstrategie niemandem recht machen. Die Antworten auf die Vernehmlassung zeigen auf, wie festgefahren die Verkehrspositionen in der Basler Politiklandschaft sind.

Vier Ziele hat sich die Regierung für die zukünftige Gestaltung des Verkehrs gesetzt: Die Erreichbarkeit in und um Basel soll erhöht, die Verkehrssicherheit für alle verbessert, die Lebensqualität im Kanton gesteigert und die Mobilität klimaneutral werden. Dafür seien klimafreundliche Antriebstechnologien ebenso notwendig wie eine Siedlungsstruktur, die kurze Wege ermöglicht.

Fördern will der Kanton etwa Carsharing-Angebote, Ladestationen für Elektroautos und Parkfelder für kleinere Fahrzeuge – etwa Cargovelos. Gleichzeitig sollen Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass der private Autoverkehr zurückgeht: autofreie Areale oder der Pilotversuch einer «Basel Flow-Tax» – also eine emissionsabhängige Strassengebühr.

Linke wollen Umstieg 20 Jahre früher

Für die Linken stimmt zwar die Stossrichtung der Mobilitätsstrategie, nicht aber das Tempo. Es geht um Jahrzehnte: So ist aufgrund des Gegenvorschlags zur Initiative «Zämme besser» klar, dass Basel-Stadt bis 2050 vollständig auf umweltfreundliche Mobilität umgestiegen sein muss. Dies nehmen die bürgerlichen Parteien als Massstab.

Die Regierung greift nun in ihren Verkehrsplänen ihren Gegenvorschlag zur noch hängigen Klimagerechtigkeitsinitiative auf, demzufolge die Treibhausemissionen bis 2040 auf «Netto-Null» reduziert werden sollen. Die Linken halten am eigentlichen Ziel der Klimagerechtigkeitsinitiative fest und nehmen 2030 als Referenzgrösse. Die Vorstellungen klaffen also 20 Jahre auseinander.

Neue Ideen würden in der Mobilitätsstrategie weitgehend fehlen, kritisieren die Linken. Die meisten aufgelisteten Projekte seien bereits seit längerem bekannt und oft schon aufgegleist. SP, Grüne, Basta und die Umweltverbände VCS und Umverkehr kritisieren übereinstimmend, dass die Mobilitätsstrategie keine konkreten überprüfbaren Ziele und keinen Zeitplan vorgibt.

Die Basta dagegen hat ganz klare Vorstellungen: Der ÖV soll bis 2030 mindestens 40 Prozent des Verkehrs abdecken, der Fussverkehr 30 und mit dem Velo sollen 25 Prozent unterwegs sein. Anders gerechnet: Der motorisierte Individualverkehr (MIV) – also Autos und Motorräder – sollen maximal fünf Prozent des Verkehrsaufkommens ausmachen. Erreichbar werden soll dies auch durch verkehrsfreie Quartierblocks.

Auch der VCS macht konkrete Vorschläge: darunter flächendeckend Tempo 30, eine Dosierung des Pendlerautoverkehrs, keine öffentlichen Mittel für Parkhäuser und ein verbessertes und billigeres ÖV-Angebot. Kritisch sieht der VCS zudem das Thema Elektroautos: Der MIV müsse nicht nur elektrifiziert, sondern auch stark reduziert werden, damit der Umstieg auf ressourcenschonende und flächeneffiziente Verkehrsmittel Tatsache wird.

Bürgerliche setzen auf Elektroautos und Busse

Diametral dazu sind die Ansichten der bürgerlichen Parteien. Das geht so weit, dass die LDP und die Mitte gar nicht erst den Fragebogen des Bau- und Verkehrsdepartements ausgefüllt haben, weil ihnen die Fragen zu suggestiv waren. Ihre Hoffnung setzen die bürgerlichen Parteien in die Elektrifizierung und Digitalisierung der Fahrzeuge.

«Mit autonomen Fahrzeugen und der weiteren Verbreitung von geteilter Mobilität wird sich das Mobilitätsverhalten der Bevölkerung drastisch verändern», sagt Beat Braun von der FDP. Der Fokus soll daher auf flexibel nutzbare Infrastruktur gelegt werden. Wichtig seien auch unterirdische Hochleistungsstrassen.

Auch die Mitte schreibt: «Es darf bei neuen Mobilitätsformen kein Denkverbot geben.» Die Partei bemängelt, dass die Mobilitätsstrategie weiter auf einen Zielkonflikt zwischen dem Langsamverkehr und dem ÖV auf der einen und dem MIV auf der anderen Seite hinsteuert. Kritisch stehen die bürgerlichen Parteien dem geplanten Ausbau des Tramnetzes gegenüber. Für sie wäre es oft zielführender, auf Busse zu setzen.

Die LDP verlangt gar eine Sondersitzung des Parlaments zum Thema «Schienenunabhängiger ÖV der Zukunft». Eine weitere Forderung der Liberalen: Fehlbare Velofahrer sollen zu Verkehrskursen verdonnert werden.

Unterstützung für die Mobilitätsstrategie kriegt Esther Keller vor allem von ihrer eigenen Partei. Die Grünliberalen zeigen sich weitgehend zufrieden mit dem Vorschlag. Vor allem bei der Sicherheit für die Velofahrenden müsse aber noch nachgebessert werden.

