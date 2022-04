Versteckte Gebetsräume Basler Moscheen sind unsichtbar – obwohl die Mehrheit der Gläubigen in drei Quartieren muslimisch ist In den Quartieren Klybeck, Rosental und Kleinhüningen sind die Muslime am stärksten vertreten. Ihre Moscheen sieht man aber kaum. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 20.04.2022, 20.04 Uhr

Ein muslimischer Gebetsraum im Kleinbasel. Ohne die Beschriftung wäre er wohl kaum als ein solcher zu erkennen. Kenneth Nars

Basel, ehemals Protestantenstadt, befindet sich nach und nach auf dem Pfad in die Konfessionslosigkeit, wie die Zahlen belegen. Dennoch ist sie nach wie vor geprägt von vielerlei Kirchen, katholische, wie auch reformierte. Ja, gar das Wahrzeichen der Stadt mit einer Konfessionslosenquote von über 50 Prozent ist mit dem Münster eine Kirche, die auf kaum einer Illustration der Skyline der Stadt fehlen darf.

Was auffällt: Basel verfügt mit der Synagoge an der Leimenstrasse über ein jüdisches Gotteshaus, eine von aussen erkennbare Moschee wird aber vergeblich gesucht. In der Schweiz entscheidet jeder Kanton für sich selbst, welche Institutionen er als Landeskirche anerkennen will. Neben der reformierten, der katholischen und der christkatholischen Kirche ist das im Kanton Basel-Stadt auch eine von drei jüdischen Gemeinden.

Industrieräume oder -gebäude als Gebetsräume

Von der muslimischen Bevölkerung sei ein solches Begehren bis jetzt noch nicht angemeldet worden, sagt David Atwood, der beim Kanton für die Koordination von Religionsfragen verantwortlich ist. «Ein Grund, dass bis heute kein solcher Antrag beim Kanton einging, liegt unter anderem an der grossen sprachlichen, kulturellen und konfessionellen Heterogenität der muslimischen Bevölkerung.»

Deswegen sind die Gebetsräume der muslimischen Bevölkerung auf den ersten Blick nicht als solche zu erkennen. «Für Gebetsräume sind häufig Industrieräume oder -gebäude gesucht, die sich am Stadtrand sowie in den Quartieren Klybeck, Rosental und Kleinhüningen befinden.» Dennoch sieht Atwood keinen kausalen Zusammenhang zwischen der Verteilung der muslimischen Bevölkerung auf die Quartiere und die Standorte der Gebetsräume.

Die Zusammensetzung macht den Unterschied

Dennoch wohnen in den erwähnten Quartieren prozentual am meisten Muslime in der Stadt. «Im Rosental wohnen knapp 930 Personen, die einer islamischen Glaubensgemeinschaft angehören und knapp 890 Personen, die der römisch-katholischen, beziehungsweise der evangelisch-reformierten Kirche angehören», sagt Lukas Ott, Leiter der Kantons- und Stadtentwicklung.

«In Kleinhüningen liegen die Zahlen bei rund 510 zu 550.» Insofern würde es sich um leicht andere Verhältnisse der Glaubensgemeinschaften in den beiden Quartieren, aber keine grundlegende andere Zusammensetzung handeln. Der leichte Unterschied zwischen diesen beiden Quartieren könne einerseits durch den höheren Ausländeranteil im Rosental als in Kleinhüningen erklärt werden, wodurch der Anteil der Islamischgläubigen tendenziell höher liege.

Andererseits sei auch die Zusammensetzung der ausländischen Bevölkerung unterschiedlich. «In Kleinhüningen sind unter der ausländischen Bevölkerung beispielsweise 15,4 Prozent aus dem christlich geprägten Italien, im Rosental liegt dieser Anteil bei lediglich 8,5 Prozent», sagt Ott.

