Vertreter in Bern Christoph Eymann tritt als Basler LDP-Nationalrat zurück Per Ende November beendet Christoph Eymann (70) seine Zeit als Nationalrat in Bern. Für ihn rückt die Basler LDP-Präsidentin Patricia von Falkenstein nach. Aimee Baumgartner 28.09.2021, 09.57 Uhr

LDP-Nationalrat Christoph Eymann gibt sein Amt ab.

Archivbild: Kenneth Nars

Dass Christoph Eymann noch während der Legislatur als Nationalrat zurücktritt, dürfte nicht ganz überraschend kommen. Im Interview mit «Onlinereports» spricht er jetzt erstmals über seine konkreten Pläne. Seine Amtszeit im Nationalrat endet am 28. November. «Ich werde also in der laufenden Herbstsession verabschiedet, konkret kommenden Freitag», sagt er gegenüber der Onlineplattform.

Der ehemalige Vorsteher des Erziehungsdepartements Basel-Stadt wurde Ende November 2015 in den Nationalrat gewählt. Für ihn rückt nun die Basler LDP-Parteipräsidentin und Mutter der gemeinsamen Kinder Patricia von Falkenstein nach, wie die LDP in einer Mitteilung vom Dienstagmorgen schreibt. «Bis zur Vereidigung der Nachfolgerin Patricia von Falkenstein am ersten Tag der Wintersession bleibt Eymann formell noch im Amt, dies, um an Kommissionssitzungen teilnehmen zu können», heisst es in der Mitteilung weiter.

Am 1. Oktober wird Christoph Eymann aus dem Nationalrat verabschiedet. In einem Brief an die Parteimitglieder schreibt er: «Mit Blick auf mein Lebensalter scheint es mir angezeigt, das politische Mandat zu einem Zeitpunkt abzugeben, bevor einem andere sagen (oder nicht zu sagen getrauen), dass es eigentlich Zeit wäre.»