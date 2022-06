Geschichte Schwimmbad Rialto: Neues Leben für ein Basler Denkmal

Vor 90 Jahren setzte die Eröffnung des Rialto der jahrzehntelangen Suche nach einem Schwimmbad in Basel ein Ende. Nun wird das Gebäude bei der Heuwaage einer grundlegenden Renovation unterzogen. Ab 2024 soll es in neuem Glanz erstrahlen und wieder mehr so aussehen wie in den Dreissigern.