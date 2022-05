«Apartment25»: Neueröffneter Secondhandladen für Männer in Basel

«Apartment25» Zwei Freunde gehen mit der Mode – Neueröffneter Secondhandladen für Männer in Basel Die Männermode verschwindet zunehmend aus den Läden in die Onlineshops. Ein neuer Secondhand-Store in Basel geht nun den entgegengesetzten Weg. Maximilian Karl Fankhauser Jetzt kommentieren 31.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Julian Lenzin (links) und Nicolas Keller (rechts) bei der Eröffnung ihres Secondhandladens «Apartament25». Juri Junkov

Sommer 2002, die kurze Hose und das T-Shirt des Vorjahres sind mal wieder viel zu eng. So gerne wäre man mit den Eltern in die Stadt und hätte sich neue Kleider geholt. Doch wie so oft ist die Mutter des zwei Jahre älteren Nachbarkindes mit einem Sack Kleidung vorbeigekommen und wohl oder übel trug man diese dann weiter. Was früher ein Müssen war, gleicht heute einem Wollen. Dass die Secondhand-Geschäfte so angesagt sind wie noch nie, ist nicht seit neuestem bekannt, mittlerweile ist auch in Basel ein regelrechtes Business daraus entstanden.

Denn alleine in der Elsässerstrasse im St.Johann befinden sich deren drei. Dass aber in einer Zeit, in der die Herrenmode zunehmend aus den Schaufenstern in die Onlineshops verschwindet, zwei junge Männer dort einen Secondhandladen eröffnen, der sich ausschliesslich auf die Bedürfnisse des männlichen Geschlechts konzentriert, ist durchaus bemerkenswert.

Die Marktlücke entdeckt und ausgenutzt

Am Eröffnungstag ist der Laden voll. Juri Junkov

Am vergangenen Freitag feierte das «Apartment 25» seine Eröffnung. Dass sich die beiden Primarfreunde und Inhaber Julian Lenzin und Nicolas Keller gerade auf Männermode konzentrieren, hat mehrere Gründe. «Wir haben da eine kleine Marktlücke in Basel entdeckt», sagt Lenzin. Es gäbe in Basel zwar schon Secondhandläden mit einer Männerabteilung. Die Auswahl dort sei aber sehr beschränkt.

«Wir sind darauf bedacht, Kleidungsstücke anzubieten, die sonst niemand trägt», fügt Keller an. Etwas, das bisher in Basel gefehlt habe. Hinzu kommt: «Bei der Vintage-Mode gelten Kleidungsstücke wie T-Shirts oder Pullover als Unisex», sagt Lenzin. Das Credo, nach denen die beiden jungen Männer ihren Laden bestücken: «Wir bieten nur Kleider zum Verkauf an, die wir selbst auch tragen würden.»

Jagd nach seltenen Stücken

Es ist ein langjähriger Traum, den sich die beiden mit ihrem Vintage-Shop im St. Johann erfüllt haben. Bei Lenzin entwickelt sich das erste Interesse an der Mode bereits in Jungen Jahren. «Da hab ich begonnen, darauf zu achten, dass die Schuhe und das T-Shirt zusammenpassen.» Je länger die Zeit vergeht, entwickelt sich hierbei die Liebe zur Vintage-Mode.

«Ich war immer auf der Jagd nach seltenen Stücken, die Geschichten erzählen. Das ist auch das, was mich an diesem Laden so fest reizt», sagt Lenzin. An die Anfangstage erinnern sich sowohl er als auch Keller mit einem Lachen zurück: «Die Kleider haben sich getürmt in deinem Zimmer», mag sich Keller den freundschaftlichen Seitenhieb nicht verkneifen.

Der Sprung in das kalte Wasser

Es folgt ein Hobbyraum, von wo aus Lenzin seine Kleider in den letzten eineinhalb Jahren via Instagram verkauft und tauscht.

Und nun erfüllen sich die beiden modeaffinen Freunde den Traum, von dem sie seit Jahren geredet haben. «Es ist ein Sprung ins kalte Wasser», ist sich Lenzin der Herausforderung bewusst. Denn die beiden gehen die Sache ohne Businessplan oder ähnliches an. «Wir haben uns einfach gesagt: Wenn nicht jetzt, wann dann?», kommentieren sie die nicht ganz gängige Herangehensweise an ihr Projekt.

Aufgebaut wie eine Wohnung

«Wir haben den Hobbyraum gekündet, bevor wir überhaupt eine Ladenfläche hatten», sagt Lenzin. Dass der Traum nun Realität geworden ist, kann er noch immer nicht fassen: «Wir stehen vor der Tür zu meinem Laden, ab Dienstag arbeite ich einfach hier.» Die freudige Ungläubigkeit ist ihm förmlich anzusehen.

Der Laden an der Elsässerstrasse 25 hat seinen Namen, weil er wie eine Wohnung aufgebaut ist. Um die Ladenfläche kümmert sich Lenzin, im Hinterzimmer hat Keller sein Atelier. Dort kreiert er selber Kleidungsstücke, die in näherer Zukunft ihren Weg in den Laden finden sollen. «Uns ist es wichtig, dass sich die Menschen im Laden wohlfühlen und ihn mit einem guten Gefühl verlassen.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen