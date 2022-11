BS: Ab sofort sind Termine für die Affenpockenimpfung verfügbar

Virus Ab sofort sind Termine für die Affenpockenimpfung in Basel-Stadt verfügbar Wer sich gegen das Affenpockenvirus impfen möchte, kann dies ab sofort tun. Die Impfungen werden im Corona Impfzentrum am Messeplatz angeboten. Lea Meister 09.11.2022, 14.15 Uhr

Der Impfstoff gegen das Affenpocken-Virus wird ab sofort auch im Basler Impfzentrum verimpft. Imago

Seit dem 31. Oktober ist eine Vorregistrierung für die Affenpockenimpfung in Basel-Stadt möglich, die seit Anfang November in der Schweiz zugelassen ist. Die erste Lieferung an Basel-Stadt erfolgt am 11. November. Ab sofort können über die Webseite Impftermine gebucht werden. Dies teilte der Kanton am Mittwoch mit.