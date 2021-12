Per Februar 2022 wollte Roland Vögtli sein Kleidergeschäft an der Greifengasse schliessen und in den Ruhestand treten. Wie «Onlinereports» berichtet, ist der ehemalige FDP-Grossrat und Vollblutgewerbler nun an den Folgen seiner Corona-Erkrankung verstorben.

Aimee Baumgartner 02.12.2021, 18.38 Uhr