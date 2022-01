Vogel Gryff Greifen-Meister Raymond Schmid zum Imageproblem der Ehrengesellschaften: «Wir sind nicht nur ein Club alter Herren» Am Donnerstag begeht das Kleinbasel mit dem Vogel Gryff seinen höchsten Feiertag. Dieser findet coronabedingt unter besonderen Vorzeichen statt. Im Interview äussert sich Raymond Schmid, Meister der organisierenden Gesellschaft zum Greifen, zu Nachwuchssorgen, zum schlechten Image und zur politisch heiklen Frauen-Frage. Aimee Baumgartner und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Raymond Schmid, Meister der Gesellschaft zum Greifen. Nicole Nars-Zimmer

Raymond Schmid, dieses Jahr findet der Vogel Gryff wegen Corona mit Einschränkungen statt. Ist das ein «richtiger» Vogel Gryff?

Raymond Schmid: Es ist absolut richtig. Natürlich gibt es Einschränkungen, die der Situation geschuldet sind. Unser grösstes Anliegen war, dass es ein Vogel Gryff für die Besuchenden und insbesondere die Kinder ist. Dieses Anliegen können wir erfüllen: Für das breite Publikum sind sämtliche Auftritte möglich. Es gibt gewisse Einschränkungen (siehe Zweittext). Diese tun dem Brauch keinen Abbruch. Die Freude über die Durchführung überwiegt für mich klar.

Wie verliefen die Vorarbeiten?

Wir verfügten bereits vor Jahresfrist im Hinblick auf den dann abgesagten Vogel Gryff 2021 über ein Schutzkonzept. Im Spätsommer haben wir dieses hervorgeholt und die nötigen Anpassungen für die Ausgabe 2022 in Angriff genommen. Das Konzept, das sämtliche Details für alle Veranstaltungen und Auftrittsorte abdeckt, ist 126 Seiten dick. Es ist in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsdepartement erarbeitet worden, dies in sehr vertrauensvoller und konstruktiver Atmosphäre. Man hat uns seitens des Kantons stets zu spüren gegeben: «Wir möchten euch ermöglichen, den Vogel Gryff durchzuführen.» Das ist im Umgang mit Behörden nicht selbstverständlich.

Kein Wunder. Die Drei Ehrengesellschaften (3E) haben mit Rebhaus-Bruder Stephan Gassmann einen Verbündeten im Gesundheitsdepartement. Er ist Chef der Schutzkonzepte beim Kanton.

Stephan Gassmann war unser Ansprechpartner. Er besucht sehr gerne das Gryffe-Mähli und ist Meister der Zunft zu Gartnern, er hat also ein Herz für die hiesigen Traditionen. Klar ist aber auch: Er war an den gemeinsamen Treffen der Vertreter des Kantons und hat auch unmissverständlich dessen Standpunkt vertreten. Er konnte uns rechtliche Tipps geben, etwa, was genau als «Umzug» zu verstehen ist. Platz für persönliche Interessen gibts da nicht. Absolut zurecht. Stellen Sie sich vor…

Ist der Vogel Gryff wegen der bevorstehenden Fasnacht sogar besonders auf dem Radar der Behörden?

Davon bin ich überzeugt. Ich denke, der Vogel Gryff wird als Testlauf für die wesentlich grössere Fasnacht angesehen.

Insbesondere für die Kinder sei der Vogel Gryff wichtig. Martin Toengi

Der Entscheid musste wegen der unsicheren Entwicklung der Pandemie kurzfristig fallen. Am 13. Januar haben Sie das Okay gekriegt.

Die Situation war vor diesem Entscheid schon angespannt. Die Vorbereitungsarbeiten mussten fortgeführt werden auf die Gefahr hin, dass letztlich alles für die Katz ist. Bis zum 12. Januar drehten sich die Arbeiten vor allem um gesundheits- und sicherheitstechnische Aspekte. Was müssen wir tun, damit der Anlass durchgeführt werden kann? Da rückten die üblichen inhaltlichen Vorbereitungsarbeiten, etwa für das Gryffe-Mähli, etwas in den Hintergrund. Die Gefahr, dass man da etwas vergisst, ist riesig, der Zeitdruck enorm.

Welche Elemente des Vogel Gryff können nun nicht stattfinden?

Für die Öffentlichkeit am stärksten spürbar wird sein, dass wir den Umgang am Abend durchs Kleinbasel mit der Fasnachtsgesellschaft Olympia streichen mussten. Dies wegen des Umzugsverbots. Ebenfalls verzichten müssen wir auf den Apéro im Meriansaal für die Gesellschaftsbrüder. Klar ist auch, dass bei der Aufnahme die neuen Mitglieder nicht alle aus dem Meisterbecher ihrer Gesellschaft trinken. Wir haben für alle Neumitglieder einen Tonbecher anfertigen lassen, der auch an diesen speziellen Gryff erinnert. Das ist alles zu verschmerzen angesichts der Situation.

Ist das Interesse am Vogel Gryff kleiner als in anderen Jahren?

Im Gegenteil! Auf unserer Facebook-Seite haben rund 10'000 Personen Interesse markiert, in früheren Jahren waren es jeweils einige Hundert. Das ist ein Indiz, dass am Donnerstag viele Besuchende kommen werden.

Befürchten Sie, dass der Besucheransturm zu gross sein wird?

Nein. Wir erwarten zu den Tänzen relativ viel Publikum, aber da gelten Zutrittsregeln mit den Bändeli, die Kapazitäten sind beschränkt. Spiel und Tiere werden auf der gesamten Route von einem externen Sicherheitsdienst begleitet. Damit – so denken wir – können wir epidemiologisch schwierige Situationen verhindern.

Wie hoch ist der damit verbundene finanzielle Zusatzaufwand?

Es dürfte sich um einen tiefen fünfstelligen Betrag handeln, den die Gesellschaften aus der gemeinsamen 3E-Kasse bezahlen. Wir kriegen keine staatliche Hilfe. Das ist in Ordnung so.

Die Liste mit den Ehrengästen ist jeweils illuster. Sind die Prominenten wegen Corona zurückhaltender?

Ja. Zwei Personen haben fürs Gryffe-Mähli mit Verweis auf Corona abgesagt. Ich habe dafür volles Verständnis.

Archiv

2019 war Alain Berset am Vogel Gryff. Dass wir morgen wieder einen Bundesrat antreffen werden, ist unwahrscheinlich.

Das kann ich nicht kommentieren. Morgen um 12 Uhr werden Sie es erfahren.

Worum wird es in Ihrer Meister-Rede gehen?

Der rote Faden der Rede wird die Zeit sein. Ich werde auf die spezielle Zeit eingehen, in der wir gerade leben, möchte aber keine Pandemie-Rede halten. Mehr verrate ich noch nicht.

Sie liefern uns das Stichwort: Sind die Drei Ehrengesellschaften und ihre Traditionen noch zeitgemäss?

(Schenkt sich Tee ein und überlegt): Ich meine schon. Die Gefahr von Organisationen, wie wir eine sind, ist ja, dass sie in Traditionen gefangen sind, keinen Blick für Neues entwickeln können. Das wollen wir 3E nicht. Wir sind uns unserer Aussenwirkung bewusst. Wir hören von Jungen immer wieder: «Ihr seid ein elitärer Verein, bei euch habe ich doch keinen Platz.» Tatsache ist: Am Gryffe-Mähli sitzen der Akademiker und der Handwerker am selben Tisch. Wir sind gesellschaftlich breit aufgestellt.

Das Gryffe-Mähli in der Messe Basel 2011. Kenneth Nars

Aber das Problem der Überalterung besteht auch bei den 3E.

Ja, wir sind auf Nachwuchs angewiesen. Die Frage, wie es uns gelingt, Junge zu begeistern, ist virulent. Wir möchten zeigen, dass wir keine obskure Loge sind. Das tun wir etwa mit unseren Sozialeinsätzen. Wir legen Wert auf Traditionen. Gleichzeitig wollen wir zeigen, dass wir Bestandteil dieser Gesellschaft sind, die sich stark wandelt.

Ihr Engagement in Ehren. Aber Sie sprechen damit vor allem Söhne von Gesellschaftsbrüdern an, an Secondos kommen Sie kaum ran.

Das ist ein grosses Thema. Wir machen uns zugegeben das Leben selber schwer, indem wir klar vorgeben, wo ein Gesellschaftsmitglied wohnen beziehungsweise Grundbesitz haben muss: im Kleinbasel. Kleinhüningen zum Beispiel zählt nicht zu diesem Perimeter, Riehen und Bettingen auch nicht. Die Zünfte sind da weniger restriktiv. In der Gesellschaft zum Greifen haben wir 2019 erstmals ein Mitglied mit Migrationshintergrund aufgenommen. Ich hoffe, dass dies künftig noch viel häufiger der Fall sein wird. Eine Arbeitsgruppe der 3E erarbeitet derzeit ein Konzept zur Aussenwirkung, was letztlich auch zur Nachwuchsförderung beitragen soll.

Der Tanz auf der Mittleren Rücke zählt zu den Highlights des Vogel Gryff. Martin Toengi

Mit welchem Image möchten Sie für die 3E werben?

Traditionsbewusst, ainewääg fortschrittlich, auf keinen Fall elitär.

Sind Sie bereit, zur Lösung des Nachwuchsproblems Ihre Aufnahmekriterien anzupassen?

Ich weiss, worauf Sie hinauswollen (lacht). Zu den Kriterien zunächst etwas anderes: Bei den 3E wird auch diskutiert, den geografischen Perimeter auszudehnen, dass zum Beispiel auch in Riehen oder Bettingen wohnhafte Personen aufgenommen werden könnten. Ich bin da skeptisch. Es nimmt den 3E die gewisse Exklusivität. Doch nicht nur das: Es löst auch unsere Nachwuchsprobleme im Kern nicht. Entscheidend ist was anderes: Es muss uns gelingen, ein Gefühl zu kreieren: «Diese Ehrengesellschaften sind cool. Da möchte ich mitmachen.» Wir müssen wegkommen vom Image, wir seien ein Club alter Herren mit schwarzen Hüten, die den ganzen Tag Weisswein trinken. Und nun fragen Sie!

Tanz und Gruss vor Greifen-Meister Raymond Schmid vor dem Hotel Krafft (2018). Martin Toengi

Gerne. Wie ist das nun genau mit Frauen in den 3E?

Die Diskussionen in der Basler Bürgergemeinde zum Thema Frauen in Zünften und Ehrengesellschaften sind bekannt. Unsere alten Satzungen waren laut einer Studie verfassungswidrig. Wir mussten daher unsere Gesellschaftsordnung anpassen. Es ist neu nun konsequent von «Meister und Meisterin» sowie von «Gesellschaftsmitgliedern» statt von «-brüdern» die Rede. Und ja, grundsätzlich könnte sich seit 1. Januar auch eine Frau bei den 3E anmelden, sofern sie erwähnte Kriterien erfüllt.

Könnte. Es hat sich also noch keine gemeldet. Hätten Sie Freude, wenn morgen die Bewerbung einer Frau in Ihrem Briefkasten liegt?

Es geht nicht um Freude. Es ist eine Tatsache, und ich kann damit gut leben. Es bedeutet, dass eine allfällige Bewerbung einer Frau auf dieselbe Art und Weise behandelt wird. Aktuell fühlt sich eine Frau vielleicht nicht so wohl bei den 3E – als einzige an einem Männertisch. Aber ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass es irgendwann eine Normalität sein könnte, dass die 3E ein gemischter Haufen sind. Ob ich das noch erleben werde? Ich weiss es nicht.

Warum werden diese Veränderungen von einigen beklagt?

Vielleicht hat es mit Ängsten vor dem Verlust der Tradition zu tun. Den Vogel Gryff gibts seit über 600 Jahren. Einige weisen darauf hin, dass die 3E nicht mit den Zünften zu vergleichen seien. Letztere sind Berufsorganisationen, die 3E haben einen militärischen Ursprung, es ging um Waffeninspektionen und die Bewachung der Stadtmauer. In unserer Geschichte spielten Frauen nie eine Rolle. Bei den Zünften war das anders: Wenn ein Mann verstarb, musste seine Ehefrau zünftig werden, um das Gewerbe der Familie weiterzuführen. Ich verstehe die Ambivalenz bis zu einem gewissen Grad, sage aber: Wir können den Lauf der Zeit nicht aufhalten.

Zur Person Nicole Nars-Zimmer Raymond Schmid (61) ist seit 2014 Meister der Ehrengesellschaft zum Greifen, seit 2000 engagiert er sich als Vorgesetzter im Vorstand. Nach einer kaufmännischen Lehre war er lange als Banker in der Schweiz und im Ausland tätig. Nach einer Weiterbildung arbeitete er mehrere Jahre als Berater und Mediator, bevor er in die Personalentwicklung wechselte. Auch war er drei Jahre Gemeindeverwalter von Bettingen. Von 2002 bis zur Frühpensionierung Ende August 2020 leitete er die Abteilung Human Resources im Basler Finanzdepartement . Schmid wohnt mit seiner Frau im Kleinbasel, ist Vater von zwei Töchtern und vierfacher Grossvater. (aib)

Wie kamen Sie eigentlich in die Ehrengesellschaft zum Greifen?

Durch die Fasnacht. Ich war Mitglied der Fasnachtsgesellschaft Alti Glaibasler. Viele Cliquenmitglieder waren Gesellschaftsbrüder beim Greifen. Mal an einem Fest tauchte die Frage auf: «Du, Raymond, bist Du bei den 3E?»

Haben Sie keine Familientradition in den 3E?

Doch. Mein Grossvater war ein Hären-Bruder. Er liess sich von meiner Grossmutter scheiden, als mein Vater 14, 15 war. Das hat ihm mein Vater nie verziehen. Deshalb trat er nicht in die 3E ein, obwohl er – später auch mit mir – jedes Jahr den Vogel Gryff besuchte. Das färbte auch etwas auf mich ab. Für mich waren die 3E lange kein Thema. Ich wusste lange nicht, wer mein Grossvater ist. Irgendwann begegnete ich ihm am Vogel Gryff. Er wusste nicht, wer ich bin, ich wusste aber in der Zwischenzeit, wer er ist. Ich versäumte es, mich ihm vorzustellen, was mir heute leidtut.

Sie sind seit 23 Jahren Vorgesetzter in der Ehrengesellschaft zum Greifen. Was hat sich verändert?

Wir sprachen übers Image. Wir hatten in den späten Neunziger- und anfangs der Nullerjahre ein ziemlich schlechtes Image. Auch wegen Aussagen damaliger Würdenträger hatten die 3E den Ruf von Rechtspopulisten, ja von Ausländerhassern. Zu Unrecht, finde ich. Quasi als linke Alternative zum Vogel Gryff wurde in jener Zeit der Bärentag ins Leben gerufen. Es dauerte lange, bis das wieder zurechtgerückt wurde.

Sie treten Ende Jahr nach neun Jahren als Meister zurück. Weshalb?

Ich werde dieses Jahr 62, für mich ist der Zeitpunkt perfekt. In der Gesellschaft sind die erwähnten Veränderungen ein grosses Thema. Wir wünschen uns, dass ein jüngerer Greifen-Meister mit neuen Ideen der Gesellschaft, aber auch den 3E neuen Schwung verleiht. Der Zeitpunkt ist günstig: Mein Nachfolger kann 2023, einem Rebhaus-Jahr, sein Amt antreten, ohne gleich den Vorsitz am Vogel Gryff zu haben.

Bleiben Sie in der Gesellschaft?

Klar. Ab 1. Januar 2023 bin ich Altmeister, das heisst, ich werde an viele Anlässe eingeladen, kann immer und überall ungefragt meine Meinung kundtun und bleibe von harter Arbeit verschont.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen