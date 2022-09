Basler Stimmvolk lehnt Abschaffungsinitiative deutlich ab

Volksabstimmung Basel-Stadt behält sieben Regierungsräte und das Präsidialdepartement Das Basler Stimmvolk lehnt die sogenannte Abschaffungs-Initiative mit einem Nein-Anteil von rund 60 Prozent ab. Die Diskussionen um die Anzahl Regierungsräte und das umstrittene Präsidialdepartement sind damit gegessen. Offen bleiben aber Fragen zur Aufgabenverteilung unter den Departementen. Hans-Martin Jermann 25.09.2022, 17.08 Uhr

Es ging um seinen Job, aber nicht zuletzt er selber hat diesen gerettet: der Basler Regierungspräsident Beat Jans. Roland Schmid (25. September 2022)

Letztlich deutlich lehnt das Basler Stimmvolk die Initiative zur Reduktion der Anzahl Regierungsräte und zur Abschaffung des Präsidialdepartements (PD) ab: 21'862 Ja- standen bei der Urnenabstimmung am Sonntag 33'632 Nein-Stimmen gegenüber, was einem Ja-Anteil von 39,40 Prozent entspricht. In der Stadt Basel war die Zustimmung erwartungsgemäss tiefer (38,06 Prozent) als in den Landgemeinden Riehen und Bettingen, wo die Initiative mit 46,97 respektive 49 Prozent die 50-Prozent-Marke nur knapp verfehlt hat. Die Stimmbeteiligung lag im Einklang mit dem offensichtlich stark mobilisierenden Familiengartengesetz bei 56,26 Prozent.