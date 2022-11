Auf dem Weg zu Netto null: So soll Basel CO2-neutral werden

Volksabstimmung Der Masterplan Klima: So soll Basel CO2-neutral werden Am 27. November stimmt Basel-Stadt darüber ab, ob der Kanton bis 2030 oder 2037 klimaneutral werden soll. Mit dem Volksentscheid wird die Klimadebatte nicht beendet sein. Dann geht das politische Feilschen um Massnahmen los. Jonas Hoskyn und Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 14.11.2022, 05.00 Uhr

Die Klimademonstrierenden fordern analog zur Volksinitiative, dass Basel-Stadt bereits in acht Jahren klimaneutral ist. Ein mehr als ehrgeiziges Ziel. Kenneth Nars (5. November 2022)

2030, 2037, oder erst 2050? Viel wurde in den vergangenen Monaten darüber diskutiert, bis wann Basel beim Klimaschutz das Netto-null-Ziel erreicht. Bis wann also die Menge der Treibhausgas-Emissionen derart stark gesenkt werden kann, dass diese im Gleichgewicht ist mit der Menge CO 2 , die aus der Atmosphäre herausgenommen werden kann. Die Klimagerechtigkeits-Initiative, über die im Stadtkanton am 27. November abgestimmt wird, will dies bereits in acht Jahren schaffen.

Ein von der grossrätlichen Umwelt-, Verkehrs- und Energiekommission (Uvek) erarbeiteter Gegenvorschlag fordert, dasselbe Ziel bis 2037 zu erreichen. Der Weg zur CO 2 -Neutralität wird vor allem bei Annahme der Initiative steinig. Das zeigt eine Analyse der Vorlage der Regierung. Sie hatte vom Forschungs- und Beratungsunternehmen Infras einen Bericht erstellen lassen. Dieser zeigt im Detail auf, mit welchen Massnahmen der CO 2 -Ausstoss in Basel auf Netto-null reduziert werden soll.

Die Regierung schlug auf Basis dieses Berichts vor, Netto-null bis 2040 zu erreichen. Die grossrätliche Uvek fordert mit ihrem nun zur Abstimmung gelangenden Gegenvorschlag zwar eine raschere Gangart. Dieser beinhalte aber grundsätzlich dieselben Massnahmen wie jener der Regierung, wie SP-Grossrat Daniel Sägesser betont. Der Solarunternehmer ist einer der geistigen Väter des Uvek-Gegenvorschlags für 2037.

Ein grosser Teil der CO 2 -Emissionen, welche die Baslerinnen und Basler verursachen, fallen ausserhalb des Kantons an. Zum Beispiel die Energie, die bei Produktion und Transport von Kleidern und Lebensmitteln verursacht wird. Initiative und Gegenvorschlag müssen sich formell auf die messbaren und politisch beeinflussbaren Emissionen im Kanton beschränken.

So hoch war der Treibhausgas-Ausstoss der Basler Bevölkerung im Jahr 2018 pro Kopf und Jahr. Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt/Grafik: Oliver Marx

Die Gegner äussern scharfe Kritik. Daniel Seiler, Präsident der FDP Kleinbasel und Mitglied der regierungsrätlichen Energiekommission sagt:

«Wenn wir ehrlich sind, können wir das Netto-null-Ziel in absehbarer Zeit gar nicht erreichen.»

Er nennt ein Beispiel: Die Siliziumblöcke für Solarpanels, die auf Basler Hausdächern montiert werden, werden grösstenteils in China hergestellt – mit Unmengen an Kohle.

Laut Infras-Studie werden von den aktuell 3,5 Tonnen CO 2 -Ausstoss in zwei Jahrzehnten zwischen einer halben und einer Tonne übrig sein. Dies, weil auch dann zum Beispiel vereinzelt Benzinautos herumfahren werden. Demnach müsste der Kanton Negativemissionstechnologien einsetzen, um das Netto-null-Ziel zu erreichen. Ansätze gibt es, etwa das Aufforsten von Wäldern, aber auch ein Verfahren zur CO 2 -Abscheidung aus der Luft und Speicherung im Untergrund (Capturing). Ersteres ist im Stadtkanton nur sehr beschränkt möglich, bei zweiterem ist die Technologie noch nicht im grossen Stil einsetzbar.

Dies werde spätestens 2037 anders aussehen, ist SP-Grossrat Sägesser überzeugt. «Wir sehen im Bereich Green Tech gerade riesige Sprünge und einen Innovationsdruck. Politische Entscheide für mehr Klimaschutz werden die Entwicklungen beschleunigen.»

Nach Ansicht von Grünen-Co-Präsidentin und Uvek-Mitglied Raffaela Hanauer wäre bei der Reduktion der Emissionen mehr möglich: Die Studie gehe davon aus, was sich unter heutigen Bedingungen erreichen lasse. Hanauer:

«Die Initiative fordert einen Paradigmenwechsel: Sie gibt ein Ziel vor – Klimaneutralität bis 2030. Daran orientieren sich dann die Massnahmen.»

SP-Grossrat Sägesser ist in diesem Punkt anderer Meinung: «Die Massnahmen im Kanton können mit der Initiative kaum rascher umgesetzt werden als mit dem Gegenvorschlag.»

Demgegenüber sind für FDP-Politiker Seiler Initiative und Gegenvorschlag der falsche Weg: «Wir diskutieren zu viel über Klimaziele und zu wenig über konkrete Massnahmen.» So absolut stimmt das allerdings nicht: Der Regierungsbericht enthält zu den drei Bereichen Gebäude, Verkehr und Industrie einen umfangreichen Massnahmenkatalog. Dieser sieht in groben Zügen so aus:

Der ökologische Umbau des Gebäude-Parks ist vergleichsweise einfach: Die technischen Lösungen sind vorhanden, einige Massnahmen bereits auf dem Schlitten, die Einflussmöglichkeit der Politik gross: Ab 2035 dürfen in Basel-Stadt keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen mehr betrieben werden, bis 2037 soll der Ausbau des Fernwärmegesetzes abgeschlossen sein und das Gasnetz abgestellt werden.

Ab 2035 dürfen in Basel-Stadt keine Heizungen mit fossilen Brennstoffen mehr betrieben werden. Keystone

Der Ausbau ist mit rund 460 Millionen Franken Investitionen sowie 50 Baustellen pro Jahr eine Riesenkiste. Raffaela Hanauer ist überzeugt, dass ein höheres Tempo möglich wäre, etwa mit mehr Personaleinsatz und einem forcierten Bauplan.

Daniel Seiler setzt auch hier Fragezeichen: Aktuell werde mehr als ein Fünftel der Basler Fernwärme mit Gas produziert. Zudem sei unklar, ob eine zentrale Wärmeversorgung aus einer Hand der Weisheit letzter Schluss sei. Warmes Wasser kilometerlang durch die Stadt zu transportieren, sei wenig effizient, argumentiert er. Laut Ratschlag zum Ausbau des Fernwärmenetzes soll bis 2030 der Anteil Erneuerbarer auf 90 Prozent gesteigert werden.

Doch sind weitere Massnahmen nötig. Der Kanton müsste vorangehen, indem er etwa seine eigenen fossilen Heizungen schon bis 2030 vollständig ersetzt. Geplant ist zudem eine Solaroffensive. So könnte eine Installationspflicht für Photovoltaikanlagen auf geeigneten Flächen eingeführt werden. Die entsprechende Motion hat der Grosse Rat im Herbst 2021 überwiesen.

Beim Verkehr sind unzählige Massnahmen denkbar, allerdings kann Basel-Stadt in vielen Bereichen nicht unilateral Regeln erlassen, zum Beispiel keine eigene Treibstoffabgabe einführen. Der Kanton kann aber mit einer Motorfahrzeugsteuer, die Gewicht und CO 2 -Ausstoss der Fahrzeuge stark gewichtet, die Erneuerung der Flotte fördern.

Der Grosse Rat hat sich bereits für den Bau von 4000 Elektrotankstellen ausgesprochen. Diese Massnahme befindet sich in Umsetzung. Ab 2050 sind auf den Basler Strassen Benzinautos verboten, dies hat die Stimmbevölkerung 2020 beschlossen.

Sägesser kommentiert den Flottenumbau so:

«Mit einem Ja zu Initiative oder Gegenvorschlag würde rechtzeitig ein Signal an Autofahrende gesendet: Nach dem Abstimmungssonntag ist es in Basel keine gute Idee mehr, ein neues Benzinauto zu kaufen.»

Die durchschnittliche Lebensdauer eines Fahrzeugs beträgt rund 15 Jahre.

Als weitere Schlüsselmassnahmen werden im Bericht der Regierung die Beschränkung von Parkplätzen sowie die Einführung von Mobility Pricing und Road Pricing genannt. Für Grünen-Grossrätin Hanauer ist wichtig, dass Auto-orientierte Projekte wie etwa der Zubringer Bachgraben gestoppt werden.

Auf den Verkehr auf den Autobahnen kann der Kanton Basel-Stadt direkt keinen Einfluss nehmen. Juri Junkov

Dies sei ein Beispiel, dass nicht alle Klimamassnahmen kosten, sondern dass sich mit dem Verzicht auf unnötige Projekte viel Geld sparen lässt. Auch sichere Velorouten könnten oft mit wenig Geld gebaut werden, etwa durch eine Umwidmung von Autospuren zu Velobahnen. Für FDP-Mann Seiler geht ein grosser Teil der Massnahmen zu weit:

«Den Linken geht es hier nicht nur um den Klimaschutz: Sie wollen letztlich schlicht und einfach das Besitzauto verbieten.»

Hier sind dem Kanton weitgehend die Hände gebunden. Griffige Massnahmen wie eine CO 2 -Abgabe liegen in der Kompetenz des Bundes. Mit den grössten Verursachern hat der Kanton Zielvereinbarungen geschlossen. Diese gelte es zu verstärken und zu verfeinern, sagt Sägesser. Eine Herausforderung liegt darin, Hochtemperatur-Prozesse in der Industrie, wo heute viel Erdgas verwendet wird, zu ersetzen. Etwa mit Biogas, synthetischem Gas oder Wasserstoff.

Laut Infras-Bericht betragen die jährlichen Investitionen bei der Initiative rund 330 Millionen Franken, beim Gegenvorschlag wären es um die 200 Millionen. Netto-null würde also Kanton, Unternehmen und Private zwischen 2,5 und 3 Milliarden Franken kosten. «Dabei handelt es sich um einmalige Ausgaben, die Kosten in der Zukunft ja gerade verhindern», betont Daniel Sägesser.

Beim Gegenvorschlag würde zum Zeitpunkt der Zielerreichung netto ein Gewinn resultieren. Dies, weil die Einsparungen durch verhinderte Emissionen die übrigen Kosten überwiegen. Bei einem Ja zur Initiative fiele die Rechnung weniger günstig aus. Laut Bericht lassen sich die Reduktionsziele technisch bis 2030 nicht erreichen. Die Einsparungen wären geringer.

Temporär könnte es für den Kanton daher nötig sein, CO 2 -Zertifikate zu kaufen. Die Initiative lässt dies zu. Schon heute könnte Basel-Stadt rechnerisch Klimaneutralität herstellen: Zertifikate für eine Tonne CO 2 kosten im Handel aktuell rund 75 Franken. Bei 200'000 Einwohnerinnen und Einwohnern mit durchschnittlich 3,5 Tonnen Emissionen macht dies 52,5 Millionen Franken. Zum Vergleich: Fürs kommende Jahr plant der Kanton Basel-Stadt mit einem Überschuss von 66 Millionen.

Zertifikate sind allerdings keine nachhaltige Massnahme, da ist sich in der Basler Politik die grosse Mehrheit einig. Sägesser kommentiert:

«Sie verleiten dazu, sich freizukaufen, anstatt das Problem hier und jetzt anzugehen. Rechnen tut sich das ebenfalls nicht, weil Zertifikate im Gegensatz zu Klimainvestitionen jährliche Zahlungen nach sich ziehen.»

Kommt hinzu: Die Zertifikate werden in den kommenden Jahren mit grosser Wahrscheinlichkeit teurer, weil sich immer mehr Staatswesen zum Klimaschutz verpflichten.

