Hanny Christen, die vergessene Musikkoryphäe

Volksmusik Die vergessene Musikkoryphäe: Die Baslerin Hanny Christen prägte die Schweizer Volksmusik Hanny Christen hat Tausende Schweizer Volksmelodien gesammelt. Nun feiert die Sammlung ihr zwanzigjähriges Bestehen. Thomas Brunnschweiler Jetzt kommentieren 18.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rund 12'000 Schweizer Volksmusik-Melodien hat Hanny Christen gesammelt. Sie decken alle vier heute bekannten Volksmusikstile ab. Thomas Brunnschweiler

Als Hanny «Hanneli» Christen am 29. Juni 1976 als völlig unbekannte Patientin im Spital Basel starb, schlummerte ihre epochale Sammlung von Schweizer Tanzweisen schon dreizehn Jahre lang unbeachtet und in Schachteln verpackt im Kellergeschoss der Universitätsbibliothek Basel. Erst 1992 erfuhr der junge Komponist und Cellist Fabian Müller von der Existenz der Sammlung und konnte sein Glück kaum fassen. Plötzlich war da die umfangreichste volksmusikalische Sammlung des Alpenraums aufgetaucht, und eine – bis auf wenige Eingeweihte – vergessene Musikkoryphäe trat aus dem Nebel der Vergangenheit. Nun feiert die 10-bändige Hanny-Christen-Sammlung ihr zwanzigjähriges Bestehen.

Der Vater erteilte ihr ein Berufsverbot

Hanny Christen wurde am 3. August 1899 zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Trudy in Liestal geboren. Noch im selben Jahr zogen die Eltern, Oscar und Sophie Christen, mit ihren vier Kindern nach Basel. Einen nachhaltigen Einfluss auf Hanneli hatte der Grossvater, Johann Jakob Christen, ein in Muttenz wohnhafter Zementwarenhersteller, der sowohl beruflich, militärisch wie politisch eine steile Karriere hinter sich hatte. Die Zwillingsschwestern machten an der Töchterschule am Kohlenberg das Diplom als Kindergärtnerinnen. Hanny spielte Klavier und nahm ab 1914 Cellounterricht.

1918 erhielt Hanny von Vater Oscar eine Lebensrente unter der Bedingung, «ihrem Stande gemäss» keiner Erwerbstätigkeit nachzugehen. Noch immer gebunden durch das «Berufsverbot» ihres verstorbenen Vaters und ihres Bruders Werner, begann sie sich für Volkskultur, Trachten und authentische Volksweisen zu interessieren. Mit 37 Jahren plante sie einen ersten «Befreiungsversuch», der am Veto der Familie scheiterte. Erst zwei Jahre später begann sie ihre Sammeltätigkeit, obwohl ihr Bruder ihr mit dem Entzug der monatlichen Rente drohte. In ihr Tagebuch schrieb sie in Mundart: «Das Leben ist so kurz, seine schönen Stunden sollte man ganz erleben. Möge auch mein verborgener Schatz ans Licht gehoben werden, damit er ohne Schatten leuchte.» Dieses epikureische Motto verfolgte Hanny Christen kompromisslos, oft mit Rechthaberei und mit dem ihr eigenen Widerspruchsgeist.

Von der Sammlung zur Neuen Volksmusik

Die ersten volkskundlichen Wanderungen fanden in der näheren Umgebung statt. Ab 1940 dehnte Christen ihre Reisetätigkeit auf die ganze Schweiz aus. Während sie originale alte Tanzmusik sammelte, wurde seit der «Landi» 1939 die Ländlermusik zum Inbegriff der Schweizer Nationalmusik. Christens Notizen waren chaotisch abgelegt. Sie deckten unter anderem die vier heute bekannten Volksmusikstile ab: die Appenzeller Streichmusik, den Berner-, Bündner- und den Innerschweizerstil.

Neben ihrer emsigen Sammeltätigkeit schrieb Hanny Christen Heimatspiele und vertonte Lieder. Von 1949 bis 1959 schrieb sie bei Radio Bern zudem Radiogeschichte. Trotz Erhalt des Radiopreises 1952 kam es aufgrund ideologischer Meinungsunterschieden immer wieder zu Differenzen.

Was Hanny Christen als Schatz gehoben hatte, war derweil ganz anders als die konfektionierte, gefällige Ländlermusik jener Zeit. Früher spielten alle Musizierenden auf den Instrumenten, die ihnen gerade zur Verfügung standen. Nie war diese Musik ein Einheitssound. Das Akkordeon wurde erst zu Beginn des 20. Jahrhunderts populär und verdrängte dominant Geige und Hackbrett. Hanny Christen suchte das Authentische und zog das Unperfekte der geglätteten Interpretation durch Berufsmusiker vor. Die Sammlung hat Ensembles beflügelt, zu den Wurzeln zurückzukehren. Fast paradoxerweise gehören sie zur «Neuen Volksmusik»: die Hanneli-Musig, das Trio Ambäck, die Helvetic Fiddlers oder Ils Fränzlis da Tschlin.

Am vergangenen Wochenende läutete im Gymnasium Leonhard ein Hanneli-Workshop das Jubiläumsjahr ein. Drei Musiker der Hanneli-Musig führten durch den Anlass. Andreas Gabriel von Ambäck und den Helvetic Fiddlers weihte seine Streicher in die richtige Akzentsetzung beim Geigenspiel ein. Fränggi Gehrig erklärte, es komme beim Akkordeon auf den richtigen Groove und auf Variationen an. Der Samstagabend klang schliesslich mit einer munteren, quirligen «Stubete» aus. Die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer gaben ihre eingeübten Stücke zum Besten – und stimmten sich ein auf ein Jubiläumsjahr, das im Sommer mit einer Feier in der Stadtkirche Liestal seinen Höhepunkt erreicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen