Welche Corona-Massnahmen gelten zum Schulstart in beiden Basel?

Volksschule Schulstart: Diese Coronamassnahmen gelten in den beiden Basel im neuen Schuljahr Luftfilter, CO 2 -Messgeräte, Spucktests? Am kommenden Montag beginnt das dritte Schuljahr unter Pandemiebedingungen. Rahel Zimmermann und Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Schülerinnen und Schüler aus Basel-Stadt können sich weiterhin an Schulen freiwillig Testen lassen. Ennio Leanza / KEYSTONE

Masken während des Unterrichts? Abstandsregeln im Klassenzimmer? Zertifikatskontrolle an der Eingangstür?

Ein neues Schuljahr beginnt am kommenden Montag. Und damit stellt sich einmal mehr die Frage, wie die Schulen der Region mit der zwar nicht mehr ganz so akuten, aber dennoch präsenten Pandemie umgehen.

Klar ist bisher, dass Basel-Stadt am freiwilligen Testregime in den Schulen festhalten wird, wie das Gesundheitsdepartement Ende Juni ankündigte. Vor den Sommerferien nahmen rund 2000 Personen in den Volksschulen daran teil. Die Eltern der Volksschulkinder haben in der letzten Woche vor den Sommerferien einen Brief mit Informationen zum Testangebot erhalten.

Breites Testen in Baselland wurde eingestellt

Weil das System erneuert wurde, müssen sich alle Personen an Primarschulen und Sekundarschulen, die weiterhin an den Testungen teilnehmen wollen, neu anmelden – auch jene, die bereits vor den Sommerferien an den Tests teilnahmen. Eltern, die möchten, dass sich ihre Primar- und Sekundarschulkinder bereits in der ersten Schulwoche testen lassen, müssen diese spätestens am ersten Schultag, also am 15. August, registrieren. Dasselbe gilt für Schülerinnen und Schüler, die neu in die Stufe eintreten.

Die Schulen im Baselbiet testen nicht mehr. Das Programm «Breites Testen Baselland» (BTB) sei per 1. April eingestellt worden, sagt Fabienne Romanens, Sprecherin der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion.

«Die zuständigen Experten beurteilen die aktuelle Lage als unbedenklich. Deshalb wird von einer Wiedereinführung zum Schulstart nach den Sommerferien abgesehen.»

Sollte sich die Pandemiesituation verändern, könne das Programm umgehend reaktiviert werden.

Zum Schulstart sind keine Massnahmen geplant

An den Schulen in Basel seien neben der freiwilligen Testmöglichkeit zum Schulstart keine weiteren Massnahmen vorgesehen, sagt Anne Tschudin, Sprecherin des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt. Doch im Herbst wird die Pandemiesituation wohl anders aussehen. Erfahrungen zeigen, dass die Coronazahlen dann besonders in die Höhe schnellen. Auch an Schulen. In diesem Fall stützt sich das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt auf die Erfahrungen mit Schutzmassnahmen aus früheren Pandemiewellen, die sich aus ihrer Sicht bewährt hätten. Tschudin sagt:

«Wir würden nötige Massnahmen in den Schulen mit dem Erziehungsdepartement vorbesprechen und umsetzen.»

Auch in Baselland sind keine weiteren Massnahmen, wie beispielsweise eine Maskenpflicht, geplant. Nur die Hygienemassnahmen des Bundesamtes für Gesundheit gelten nach wie vor, sagt Romanens.

Schulen erhalten CO 2 -Messgeräte

Ein grosses Thema zur Bekämpfung des Coronavirus ist die Luftqualität. Denn: Eine schlechte Luftqualität in Schulzimmern mindert nicht nur die Leistungs- und Konzentrationsfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, sondern trägt zur Verbreitung von Krankheiten bei. In diesem Fall zur Übertragung des Coronavirus. Das Gesundheitsdepartement Basel-Stadt leiht deshalb den Schulen sogenannte «Luftampelkoffer» aus – und das schon seit Jahren. Darin befinden sich CO 2 -Messgeräte, sogenannte Luftampeln, mit denen die Kinder die Luftqualität im Klassenzimmer messen können und falls nötig, Lüften können.

Auch der Kanton Baselland beschäftigt sich mit der Verbesserung der Luftqualität an den Schulen. Im Mai vergangenen Jahres hat Baselland 500 CO 2 -Messgeräte beschafft und an die Schulen verteilt. Seitens Kanton seien seither keine Lieferungen mehr ausgetragen worden. Es sei möglich, dass einzelne Schulen noch weitere Geräte angeschafft hätten, sagt Romanens.

Neben der Anschaffung von Messgeräten hat der Kanton Baselland einem Pilotprojekt zugestimmt. Das Pilotprojekt startete im Februar. Das Forschungsteam stellte in Klassenzimmern mobile Luftreinigungsgeräte auf und überprüft nun, welche Auswirkungen diese auf die Gesundheit der Schülerinnen und Schüler haben. Eine erste Auswertung soll es im Herbst geben.

Vorstoss: Die Luftqualität an Schulen muss verbessert werden

Zur Verbesserung der Luftqualität ist im Kanton Basel-Stadt aktuell ein politischer Vorstoss hängig. Die Motion wurde von Pascal Pfister eingereicht und am 11. Mai vom Grossen Rat überwiesen. Die Stellungnahme sollte aber bald kommen, da sie innert dreier Monate erfolgen muss.

Gemäss dem Vorstoss empfehle das Bundesamt für Gesundheit, den CO 2 -Wert von 1000 parts per million (ppm) nicht zu überschreiten. Selbst während der Pandemie, in der besonderer Wert auf das Lüften gelegt wurde, sei der Wert oft über 1000 ppm gestiegen. Dies erhöht das Risiko, dass sich Kinder anstecken, unter Müdigkeit leiden oder Konzentrationsstörungen entwickeln.

Der Vorstoss fordert den Regierungsrat auf, dem Grossen Rat ein Konzept zur Verbesserung der Luftqualität an allen Volks- und weiterführenden Schulen vorzulegen. Die Unterzeichnenden wünschen sich kurzfristige Handlungen, wie die Ausstattung von Schulen mit CO 2 -Meldern, aber auch langfristige, wie bauliche Massnahmen oder die Ausstattung von Schulen mit Luftfiltern.

