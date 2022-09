Vorbereitungen laufen Die Fasnacht 2023 soll so werden, wie Basel sie kennt und liebt Das Fasnachts-Comité informierte am Montagabend über den Stand der Vorbereitungen für die Fasnacht 2023. Mit Einschränkungen wird nicht gerechnet, viel mehr soll es eine klassische Sujetfasnacht werden. Lea Meister 12.09.2022, 20.00 Uhr

Impression der Fasnacht 2022. Nicole Nars-Zimmer

Eine klassische Sujetfasnacht hat Basel zuletzt im Jahr 2019 erlebt. Im kommenden Jahr soll es sie endlich wieder geben. Das Fasnachts-Comité teilt am Montagabend ausserdem mit, dass es fest damit rechne, die beiden Cortèges traditionell durchführen zu können.

Eine grosse Stärke der Basler Fasnacht sei die Tatsache, dass es sich dabei um eine Sujetfasnacht handle, «die stark von der Kreativität ihrer Teilnehmenden lebe». Es sei dem Comité deshalb ein grosses Anliegen, der Kreativität der Sujets wieder einen gebührenden Platz und einen angemessenen Rahmen zu geben. «Es ist höchste Zeit, dass die Themen, die unter den Nägeln brennen, wieder mit Witz, Ironie, Satire und fasnächtlichem Humor ausgespielt werden und, dass die Wagen und Chaisen wieder fahren können», heisst es in der Mitteilung.

In den vergangenen Jahren habe das Comité diverse Alternativen zum Cortège geprüft, beispielsweise einen Umzug von A nach B. Der Cortège bleibe aber die ideale Form, um den vielen Ansprüchen gerecht zu werden und «die Eigenheiten der Basler Fasnacht umzusetzen und zu präsentieren». Der Cortège sei die «Bühne der Basler Fasnacht».

Plakette bereits in Produktion

Auch die Plakette sei bereits ausgewählt und befinde sich in Produktion. Angesichts der Teuerung sei eine Preisanpassung nicht ausgeschlossen. Die Plakettenvernissage findet am 29. Dezember und die Plaketten-Erstausgabe am 7. Januar 2023 statt.

Das Interesse am Programm «Larven kaschieren mit Schulklassen», welches auch im kommenden Jahr wieder stattfinden wird, sei gross. Allerdings fehlten noch einige Cliquenmitgliederinnen und -mitglieder, die die Schulkinder beim Larvenbasteln begleiten und unterstützen, so der Aufruf des Comités.