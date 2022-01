«E Bsuech im Fasnachtshuus» mit Heinz Margot in der Hauptrolle

Vorfasnacht «E Bsuech im Fasnachtshuus» neu mit Heinz Margot in der Hauptrolle Die Vorfasnachtsveranstaltung kann für die diesjährige Ausgabe den ehemaligen Fasnachtsquerschnitt-Moderator gewinnen. Er ersetzt Urs Bihler, der aus persönlichen Gründen nicht auftreten wird. Maximilian Karl Fankhauser 24.01.2022, 17.09 Uhr

Ist nicht nur an der Herbstmesse, sondern auch in der Vorfasnachtszeit ein gefragter Mann: Hein Margot. Nicole Nars-Zimmer

Die Vorfasnachtsveranstaltung E Bsuech im Fasnachtshuus feiert am 23. Februar ihre Premiere. Unterstützung erhält sie von prominenter Seite. Wie die Veranstalter am Montag bekannt gegeben haben, konnte Heinz Margot für die Aufführungen gewonnen werden. Der ehemalige Fasnachtsquerschnitt-Moderator übernimmt die Hauptrolle von Urs Bihler, welcher aus persönlichen Gründen nicht verfügbar ist. Gemeinsam mit Co-Hauptdarsteller Samuel Müller Dimitri begibt sich Margot in der Safran Zunft in die Welt des Zirkus.