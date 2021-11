Vorfasnachtsveranstaltung «Endlich wieder Fasnacht spüren»: Die Durchführung des Kinder-Drummelis «Laaferi» ist gesichert Lange war unklar, ob die Initianten genug Geld auftreiben können. Dank Sponsoren und Gönnerinnen kann die neue Kinder-Vorfasnachtsveranstaltung «Laaferi» aber wie geplant in der Messe Basel stattfinden. Der Vorverkauf hat schon begonnen. Aimee Baumgartner 03.11.2021, 17.28 Uhr

So soll das «Laaferi» in der Messe Basel aussehen. Visualisierung: Zvg

Basel hat eine neue Vorfasnachtsveranstaltung. Vom 22. bis 23. Januar 2022 treten über 600 Kinder und Jugendliche auf der Bühne des Saal San Francisco der Messe Basel auf. Bereits Ende September berichtete die bz vom Vorhaben der beiden Initianten Matthieu Meyer und Pascal Kottmann. Zu diesem Zeitpunkt war jedoch noch unklar, ob das «Laaferi» auch wirklich durchgeführt werden kann. Die Hälfte der benötigten finanziellen Mittel fehlte noch.

Am Mittwochnachmittag wurde die freudige Botschaft dann vor den Medien verkündet – die Durchführung ist gesichert. Diverse Privatpersonen, Vereine und Firmen haben ihre Unterstützung gesprochen. Luft nach oben gebe es aber immer noch, entscheidend sei der am Mittwoch gestartete Vorverkauf. «Es ist zwar noch nicht die Rolls-Royce-Variante, die wir uns erträumen – eher ein schöner VW Käfer», scherzt Mitinitiant Pascal Kottmann.

Sein Kollege Matthieu Meyer beschreibt es als eine Mischung aus Vorfreude und Erleichterung. Unzählige Stunden haben der Fasnächtler und seine Kollegen bereits in die neue Vorfasnachtsveranstaltung investiert, viele weitere folgen. Was sie motiviert? Es sind all die Jungen, die auf ihre geliebte Fasnacht verzichten müssen.

Die Jungen als Wegweiser für die Zukunft

Einige von ihnen üben seit Jahren, ohne je als Pfeifer oder Tambourin den Cortège gelaufen zu sein. Deshalb engagiert sich auch der Basler Fasnachtskenner Felix Rudolf von Rohr für das «Laaferi». «Es ist nicht einfach eine weitere Vorfasnachtsveranstaltung. So etwas wie das ‹Laaferi› braucht es, wenn wir die Fasnacht über viele weitere Generationen aufrechterhalten möchten», sagt von Rohr.

Unterstützer Felix Rudolf von Rohr, Regisseur Laurent Gröflin, Mitinitiant Pascal Kottmann, musikalischer Leiter Philipp Wingeier und Mitinitiant Matthieu Meyer (v.l.). Aimee Baumgartner / bz

Bereits vor zehn Jahren kam bei Pascal Kottmann die Idee zu einem Kinder-Drummeli auf. «Bis jetzt hat mir aber schlicht die Kraft und der Wille gefehlt», gesteht Kottmann. Mit der Pandemie und den damit verbundenen Auswirkungen auf die Jungen Garden habe sich dies aber geändert. «Ich bin wahnsinnig stolz, dass wir den Jungen bieten können. Sie haben ein Ziel vor Augen und können ihrer Leidenschaft für die Fasnacht nachgehen», sagt er weiter.

Bei der Medienkonferenz zeigten ein paar der jungen Fasnächtlerinnen und Fasnächtler ihr Können. Arabi! Vorwärts, Marsch!, rief Philipp Wingeier, der musikalische Leiter des «Laaferi», und die Jungen positionierten ihre Piccolos und die Trommelschlägel. Einer davon ist Kimon Künzler, der sonst bei der Jungen Garde der Olympia trommelt. «Ich kann endlich wieder Fasnacht spüren – das tut unglaublich gut und wir sind alle sehr motiviert», erzählt Kimon nach dem Auftritt.

Die Konzepte für ihre Auftritte haben die 23 beteiligten Jungen Garden, die Guggenmusik-Formation und das junge Schauspielensemble bereits entwickelt. Jetzt folgen noch der Feinschliff und das Problem. «Es ist toll zu sehen, wie viel Kreativität bei den Formationen vorhanden ist», sagt Regisseur Laurent Gröflin. «Ich bin sehr beeindruckt.»