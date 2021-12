Vorfasnachtsveranstaltung «Point of no Return bereits überschritten»: Kinder-Charivari hält an der letztjährigen Produktion fest Nachdem das Kinder-Charivari im letzten Jahr pausieren musste, wurden die Proben nun wieder aufgenommen. Es wird das gleiche Stück in fast gleicher Besetzung geben – denn ein weiteres Mal könne es laut den Organisatoren nicht geschoben werden. Maximilian Karl Fankhauser 14.12.2021, 14.23 Uhr

Wie 2011 soll das Kinder-Charivari 2022 wieder im Theater Basel über die Bühne gehen. Kenneth Nars

Das Letzte war ein schwieriges Jahr fürs Kinder-Charivari-Team. Die Produktion musste abgebrochen werden, man wurde gar gehackt und musste die Internet-Seite auf Eis legen. Auch mehrere Wechsel im Vorstand meisterte die Kinder-Vorfasnachtsveranstaltung. Umso mehr freuen sich die Protagonistinnen und Protagonisten auf die 46. Ausgabe im nächsten Februar. Lena und Marco, die Teil des jungen Schauspielensembles sind, sind sich einig: «Die Proben laufen gut, wir sind schon weit fortgeschritten.» Auch deswegen hoffen sie, dass die Fasnacht 2022 nicht wie in diesem Jahr abgesagt wird.

Damals habe man sich in einer Sackgasse befunden, sagt Vize-Obmann Bernhard Stutz. Deshalb wolle man diese Produktion im nächsten Jahr unbedingt auf die Bühne bringen. Auch Obmann Michael Uebelhart ist derselben Meinung: «Wir haben den Point of no Return bereits überschritten. Momentan ist es keine Option, das Stück aufs 2023 zu verschieben.»

Der verlorene Basler Humor

Das Stück, schon in diesem Jahr angedenkt, heisst «S Ghaimnis vom Basilisgge-Brunne». Als grosses Oberthema gilt es, ein Problem zu lösen. Das Problem: Der Basler Humor ist verloren gegangen. «Hierbei nehmen die Basilisken eine wichtige Rolle ein», sagt Matthias Thalmann, Regisseur des Stücks. Diese würden bei der Zurückgewinnung des Basler Humors mithelfen, denn sie sind in Basel gut vertreten. «Und nicht nur Basler, sondern Basilisken aus der ganzen Schweiz unterstützen das Ensemble.» In einem kleinen Auszug des Stücks erfährt man, dass TeleZüri die ganze Berichterstattung der Basler Fasnacht übernimmt, währenddessen Tausende Basilisken über dem Vierwaldstättersee kreisen. Auch artistische Nummern wird es geben, denn «Basilisken können ja fliegen».

«Das Ensemble musste sich ein wenig neu zusammensetzen», sagt Thalmann. Dies aufgrund schulischer Verpflichtungen der Kinder. Dass es aber das gleiche Stück sein wird, das in diesem Jahr geplant war, vereinfache das Auswendiglernen der Texte für die Kinder. «Die meisten können es doch sicher vom letzten Jahr noch auswendig», meint Bernhard Stutz mit einem Augenzwinkern. Was für Thalmann wichtig ist: «Die Proben verlaufen in einer lockeren, aber dennoch professionellen Atmosphäre.»

Auf der Suche nach Gugge-Nachwuchs

Von Kindern für Kinder ist seit jeher das Motto des Kinder-Charivari. Damit musste in diesem Jahr etwas gebrochen werden. «Wir haben eine Erwachsenen-Gugge engagiert, da es beim Nachwuchs eher stockt», sagt Stutz. Man beobachte aber aufmerksam, wie sich die Guggemysli am «Laaferi», einer neu ins Leben gerufenen Kinder-Vorfasnachtsveranstaltung, entwickeln. «Wenn es für uns passt, wollen wir sie für das nächste Jahr gewinnen.» Obmann Uebelhart sieht das «Laaferi» nicht als Konkurrenz. «Ich sehe es als schöne Ergänzung zu unserem Programm.»

Gewinnen konnte das Team für dieses Jahr auch den Schnitzelbänggler Heiri, der den Kindern in einer Art Workshop einen Crashkurs gegeben hat. Somit werden sie in seinem Stil auf der Bühne stehen. «Es wird eine Art Hommage», sagt Regisseur Thalmann. Er freut sich vor allem darauf, wenn die Kids dem Publikum zeigen können, was sie so lange geprobt haben. «Das hat extrem gefehlt.»

Der Vorverkauf für das Kinder-Charivari startet am nächsten Samstag, 18. Dezember. Anders als in den vorigen Jahren gibt es die Tickets nur im Theater Basel oder auf deren Website zu erstehen. Dies aus dem Grund, dass man dem Schutzkonzept des Theaters unterstellt sei, welches eine Namensangabe der Billetteinhaber fordert. «An den Migros-Verkaufsstellen wäre es kompliziert geworden, den Überblick zu bewahren», sagt Obmann Stutz.