Vorfreude Trotz Corona: Viele Buchungen für die Art Basel Ende September soll die internationale Kunstmesse wieder stattfinden. Hotellerie und Gastronomie sind vorsichtig optimistisch. Jonas Hoskyn 29.07.2021, 05.00 Uhr

Die Art Basel wird dieses Jahr unter besonderen Vorzeichen stattfinden. (Im Bild eine Besucherin der Art Basel Hongkong im Mai 2021) AP

Ob sich gleich wieder Hollywood-Stars wie Brad Pitt oder Leonardo DiCaprio an der Art Basel zeigen werden, darf bezweifelt werden. Aber klar ist: Auf der ersten grossen Messe seit Ausbruch der Coronapandemie ruhen grosse Hoffnungen.

Nach Absage und Aufschub ist diese nun für den 24. bis 26. September geplant. Allerdings sind noch einige Fragen offen und wie sich die Lage in den kommenden zwei Monaten entwickeln wird, ist noch völlig unklar.

«Wir sind stark abhängig davon, welche Reiserestriktionen im Herbst gelten»,

sagte Messechef Beat Zwahlen kürzlich. Trotzdem versucht man alles, um die Art möglich zu machen. Vor Ort ist eine Reihe von Schutzmassnahmen angedacht. So will man auf die 3G-Taktik (geimpft, genesen oder getestet) setzen und möglicherweise gleich mit eigenem Testcenter. Zusätzlich gebe es die Möglichkeit, die Teilnehmenden in Gruppen durch die Messe zu schleusen.

Neben wissenschaftlicher auch starke psychologische Seite

Vor allem im Tourismussektor ist die Vorfreude auf die Art gross. «Neben der Wertschöpfung ist auch die Botschaft wichtig: Messen sind wieder möglich. Die Schweiz hat die Pandemie im Griff», sagt Daniel Egloff, Direktor von Basel Tourismus.

«Es ist ein starkes Zeichen, wenn eine Art mit internationalen Publikum stattfindet.»

Egloff erhofft sich eine Signalwirkung für weitere Kongresse und Messen, «ein Schritt zurück in die Normalität.»

Auch Raphael Wyniger, Präsident des Basler Hotelier-Vereins, sagt: «Wenn wir eine Messe ohne Zwischenfälle und mit zufriedenen Gästen durchführen können, haben wir das Wichtigste erreicht.» Neben der wirtschaftlichen habe die Art 2021 auch eine psychologische Seite: «Es ist wichtig, dass wieder etwas stattfinden kann.» Zugleich betont er: «Der Schutz unserer Gäste hat höchste Priorität.»

Die Nachfrage ist da

Die Buchungszahlen stimmen Wyniger, zu dessen Gruppe der Teufelhof und das gegenüber liegende SET Hotel gehören, vorsichtig optimistisch. Auch wenn die Lage noch sehr volatil sei: «Es gibt eine spürbare Nachfrage», sagt er. Viele Gäste hätten ihre Reservationen mehrfach verschoben statt abgesagt, auch wenn man wohl nicht ganz das Niveau von 2019 erreichen werde. «Das Volumen ist wichtig, aber nicht entscheidend.»

Den gleichen Trend spürt Judith Frehner von der The House & Food Company. Ihre Beherbergungsagentur vermittelt Privatwohnungen in Basel. Es gebe zwar auch Galerien, die ihr für dieses Jahr abgesagt haben. Aber: «Wir haben deutlich mehr Anfragen, als ich erwartet habe», sagt sie.

«Es freuen sich alle enorm auf die Art.»

Vor allem grössere Wohnungen seien schon fast alle vermietet. «Ich habe nur noch ein paar Einzimmerwohnungen», sagt Frehner.

«Bedingungen müssen vernünftig bleiben.»



«Ein absoluter Höhepunkt, höchsterfreulich» werde die Art, sagt Maurus Ebneter vom Wirteverband. Die Art sei eine Messe, die man in ganz Basel spüre mit einem weltstädtischen, zahlungsfreudigen Publikum. Auch wenn dieses Jahr eine spezielle Ausgabe werde. So dürften deutlich weniger Gäste aus Übersee kommen. «Das wird eher eine europäische Ausgabe», schätzt Maurus Ebneter.

Von Euphorie mag er zwei Monate vor der Kunstmesse noch nicht sprechen, aber von Hoffnung und Zuversicht, «auch wenn da noch ein paar Damoklesschwerter hängen.» Ein leicht banges Gefühl bleibe. Das grosse Fragezeichen seien die Auflagen, so Ebneter. «Ich hoffe, dass das Ganze unter vernünftigen Bedingungen stattfinden kann.»