Die beliebtesten Babynamen 2021 in der Region Basel

Vornamen-Hitparade Die beliebtesten Babynamen 2021: Was die Eltern in der Region Basel anders machen Mia und Noah halten sich schweizweit seit Jahren unter den bei frischgebackenen Eltern beliebtesten Namen für Neugeborene. Die bz hat einen Blick auf die Daten für Basel-Stadt und Baselland geworfen: Das sind die Top Ten der Mädchen- und Jungennamen in der Region. Salomé Lang 23.08.2022, 17.08 Uhr

Mia und Noah waren schweizweit auch 2021 die beliebtesten Namen. Symbolbild: Urs Bucher

Suchen Eltern nach dem seltensten aller Namen für ihren Nachwuchs? Oder werfen sie einen Blick auf die neusten Daten des Bundesamts für Statistik, wie es die bz tat, und halten sich an die Massen? In Basel-Stadt und Baselland liegt die Antwort wohl irgendwo zwischen den beiden Varianten: Der schweizweit beliebteste Mädchenname Mia taucht nur im Baselbiet und als viert-beliebtester auf. Der national am häufigsten gewählte Jungenname hält sich im Stadtkanton zwar auf dem ersten Platz, ist im Landkanton jedoch nicht unter den Top Ten.

In Baselland war Noah nur der siebt-häufigste Name; am beliebtesten war Leon, gefolgt von Elias und Leo. Die neugeborenen Mädchen im Baselbiet wurden am häufigsten Emilia getauft. Den zweiten Rang teilten sich Ava, Ella und Mia. Insgesamt stimmen sieben der zehn häufigsten Mädchen- und Bubennamen in Basel-Stadt mit den schweizweiten Top Ten überein. In Baselland waren es neun.

Ein klar von einer Fernsehserie oder einem Film inspirierter Name, wie es 2020 wohl Arya aus «Game of Thrones» war, lässt sich für beide Kantone vermuten: Ava heisst die Protagonistin des Actionfilms «Ava - Trained to kill», der 2020 erschienen ist. In Basel-Stadt sowie Baselland findet sich der Name unter den Top 4 der beliebtesten Mädchennamen. Weniger herausstechend aber doch verdächtig ist der Name Emily: Einige neugeborene Mädchen im Stadtkanton heissen gleich wie die Hauptfigur der Netflix-Serie «Emily in Paris» aus dem Jahr 2020.