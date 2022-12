Unternehmerinnen zelebrieren «Black Culture» in Markthalle Basel

Vorschau Markthalle Basel: Jenseits des üblichen Weihnachtstrubels zelebrieren junge Unternehmerinnen «Black Culture» Die Gründerinnen des Basler Netzwerks «4 The Kultur» laden am zehnten Dezember zum Stöbern, Geniessen und Vernetzen ins Wohnzimmer der Markthalle ein – ihre Community wächst laufend. Tanja Opiasa-Bangerter Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Yetunde Omishola und Ramona Müller von der Plattform «4 The Kultur».

Lange müssen wir nicht nach unseren Interviewpartnerinnen suchen: Inmitten der Basler Markthalle winken Yetunde Omishola und Romana Müller gestikulierend zu sich. Vor den beiden Gründerinnen des neuen Netzwerks «4 The Kultur» liegt ein Stapel mit Flyern. «Zum Verteilen», sagt Nigerianerin Omishola. Die Weihnachtsedition vom 10. Dezember ist die fünfte in Folge und verspricht von 11 bis 19 Uhr eine lustvolle Auseinandersetzung mit der Vielfalt afrikanischer Kultur zu werden.

«Wir haben einen ‹Black Santa› eingeladen», sagt Omishola im Vorfeld zum Event, das von einer treuen Anhängerschaft auf den sozialen Medien prominent promotet wird. Mehr als ein Dutzend von Kleinunternehmen, ausschliesslich geführt von People of Culture, werden an der Veranstaltung ausstellen. Diese schafft für die Schmuck- und Modelabels die Möglichkeit, ihre Ware zu präsentieren und so eine grössere Anhängerschaft zu generieren, sagt auch Ghanaerin Müller. Sie selbst führt das Label Asantè & Co und verkauft Kleider im Tropical Print.

Shopping, DJ und Jamaikanische Küche

Lokale DJ, darunter Basler-Jung DJ Lowkey, DJane Qpem und DJ Karter, begleiten das Programm. Letzterer gilt unter Anhängern der südafrikanischen Musikrichtung Amapiano längst nicht mehr nur als Geheimtipp. Gekocht wird ganztags jamaikanisch und kenianisch.

Die Wege der beiden in London wohnhaften Unternehmerinnen kreuzten sich erst in Basel. «Im Rialto beim Schwimmen», sagt die 38-jährige Marketing-Fachfrau Omishola, die vor zehn Jahren einem Jobangebot als Lehrerin folgte. Freundschaften zu schliessen, sei anfangs nicht einfach gewesen. «Anschluss zu finden, war schwer», sagt auch Müller. Aus einer nigerianisch-ghanaischen Grossfamilie kommend war der Kulturschock riesig, erinnert sie sich.

«Afrika ist nicht gleich Afrika»

Was sich in einem losen Gefühl der fehlenden Zugehörigkeit manifestierte, hat sich innerhalb der letzten zwei Jahren zu einer greifbaren Plattform gemausert. Zudem wurde den beiden Wahlbaslerinnen bewusst, dass die Neugier auf die afrikanische Kultur gerade in Basel zwar gross, aber von diversen Vorurteilen überschattet wird. In erster Linie sehen viele Afrika als Einheit – die Diversität der Kultur geht unter – erklärt Müller: «Afrika ist nicht gleich Afrika.»

Es ging den beiden Frauen daher nebst dem Ziel, sich selbst und Gleichgesinnte innerhalb von Basel zu vernetzen, auch um mehr: Man habe den Anspruch, die Besuchenden für die Vielfalt der jeweiligen afrikanischen Gegebenheiten und Länder zu sensibilisieren.

Über ein Dutzend Jungunternehmen werden in der Markthalle ausstellen. Bild: zvg

Das Bedürfnis, sich zu vernetzen und gemeinsam etwas zu erreichen, sei von Anfang an überwältigend gewesen, sagen beide. «Gemeinsam zelebrieren wir die positiven ‹Vibes› unseres Heimatlandes», sagt Müller. Sie spricht bildhaft und ahmt die Tanzbewegungen eines Songs aus Ghana nach.

Beiden ist die Leidenschaft, sowohl für die eigene Kultur als auch für ihre wachsende Community, anzumerken. «Einige enge Freundschaften wurden geschlossen.» Und ein, zwei aufstrebende Jungunternehmen konnten sich dank des gebotenen Netzwerks bereits weiterentwickeln.

Markthalle, Basel 10.Dezember

www.4thekultur.com

