Co-Regierungsrat: Basta startet einen zweiten Versuch

Vorstoss Doppelter Regierungsrat in Basel-Stadt: Basta wagt einen zweiten Anlauf Das Amt als Regierungsmitglied soll auch auf zwei Personen aufgeteilt werden können. Doch die Idee spaltet auch das linke Lager. Jonas Hoskyn 4 Kommentare 13.08.2022, 05.00 Uhr

Basta-Grossrätin Heidi Mück fordert, dass sich künftig zwei Personen ein Regierungsamt teilen können. Bild: Georgios Kefalas / KEYSTONE

Es war ein kleiner Coup, als die Basta vor zwei Jahren ankündigte, mit einer Doppelkandidatur für die Regierung antreten zu wollen. Die beiden Personen sollten dann den Regierungsjob in einer Co-Leitung ausüben. Doch die Hoffnung der Partei, mit dieser Idee eine Debatte über Jobsharing und Gleichstellung lancieren zu können, wurde im Keim erstickt. Die SP als politischer Partner machte klar, dass sie für ein solches Wagnis nicht zu haben sei.

Auch die Grünen als Bündnispartner winkten ab. Die Staatskanzlei liess gar ein juristisches Gutachten anfertigen, dass eine Co-Kandidatur «mit der Bundesverfassung und dem kantonalen Recht nicht vereinbar» und eine entsprechende Kandidatur nicht möglich sei. Konsterniert zog sich die Basta aus dem Regierungswahlkampf zurück und sprang erst chancenlos im zweiten Wahlgang wieder ein, nachdem die Grüne Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann ihren Rückzug verkündet hatte.

Verantwortung, Stimmrecht und auch das Gehalt werden geteilt

Für Basta-Grossrätin Heidi Mück, die die Co-Kandidatur damals lanciert hatte, war immer klar, dass sie die Idee nochmals auf die politische Traktandenliste bringen will. In den vergangenen Monaten hat sie einen entsprechenden Vorstoss erarbeitet, den sie im Herbst nun ins Parlament bringen will. Die Motion verlangt, dass die Regierung innert drei Jahren einen Vorschlag macht, wie man die Kantonsverfassung und das Wahlrecht ändern müsste, um künftig Co-Kandidaturen zu ermöglichen. «Ich wollte dabei nicht allzu viele Vorgaben machen, sondern die Regierung beauftragen, die juristischen Grundlagen zu schaffen», sagt Mück.

Gleichzeitig versucht der Vorstoss bereits eine Reihe von Fragen zu beantworten, die sich aufdrängen: Etwa was passiert, wenn eine der beiden Personen zurücktritt. Gemäss der Motion würde dann eine Neuwahl für das gesamte Amt abgehalten. Die verbliebene Person könnte sich alleine oder mit einem neuen Mitstreiter wieder zur Wahl stellen. Alles andere – Verantwortung, Stimmrecht und auch das Gehalt – teilen sich die beiden.

SP-Fraktion ist geteilt

Klar ist damit auch: Bei den kommenden kantonalen Wahlen in zwei Jahren wird eine Co-Kandidatur sicher noch kein Thema sein: «Ich möchte eine grundlegende Änderung und nicht, dass mein Vorstoss als Wahlkampfgag abgetan wird», sagt Mück.

Doch der Vorstoss wird es schwer haben. Bei den bürgerlichen Parteien darf Mück kaum auf Unterstützung hoffen. Und selbst bei den politisch Verbündeten ist die Skepsis deutlich zu spüren. Als die Idee in der SP-Fraktion vorbesprochen wurde, teilte sich diese in zwei gleich grosse Lager, wie Co-Präsidentin Jessica Brandenburger sagt:

«Für die einen steht das Thema Vereinbarkeit im Vordergrund. Andere in der Fraktion sind der Meinung, dass es bei einem solchen Amt eine Person geben muss, die letztlich entscheidet und die Verantwortung dafür trägt.»

Sie selber gehört zum Lager der Befürworterinnen: «Ich fände es gut, wenn man das Anliegen prüfen würde.» Man könne ja dann immer noch den Vorschlag der Regierung ablehnen, wenn die offenen Fragen nicht schlüssig beantwortet werden können, so Brandenburger.

Heidi Mück ist enttäuscht

In der Diskussion seien auch grundsätzlich demokratiepolitische Fragen aufgeworfen worden, so Thomas Gander, der sich als Fraktionspräsident der SP noch nicht persönlich zur Frage äussern möchte. Etwa wie eine Co-Leitung überhaupt demokratisch gewählt werden soll und zum Kräfteverhältnis zwischen Exekutive und Legislative.

«Im extremsten Fall hätten wir 14 Regierungsrätinnen und Regierungsräte. Oder wie wird damit umgegangen, wenn ich als Wähler eine Person in der Co-Leitung nicht für wählbar halte?»

In der jetzigen Form wird es die Motion in der SP-Fraktion schwierig haben. «Aber wir würden Hand bieten, an einem Vorstoss mitzudenken», sagt Gander.

Heidi Mück ist von der Zurückhaltung und Ablehnung innerhalb der SP-Fraktion enttäuscht. «Ich kann das nicht nachvollziehen.» Die Segel streichen will sie deshalb aber nicht:

«Ich werde den Vorstoss trotzdem einreichen. Es ist dann das Problem der SP, wie sie sich in dieser Frage positionieren will.»

4 Kommentare Beat Horn vor etwa 8 Stunden 7 Empfehlungen "Verantwortung, Stimmrecht und auch das Gehalt werden geteilt" sicher. die mediale Wirksamkeit wird aber verdoppelt und das ist wohl auch gewollt. bleibt nur zu hoffen, dass sich die Intelligenz auch verdoppelt. 7 Empfehlungen Hans Peter Heusser vor etwa 6 Stunden 7 Empfehlungen Frau Mück scheint jedes Mittel recht um in die Regierung zu kommen. Und das Teilen des Gehalts sehe ich eher als nicht realistisch zumal da auch noch Repräsentationsmöglichkeiten wahrzunehmen sind und da hört der Dpass dann auf, da ist jeder sich selbst der Erste. Und sowieso, ein aufs äußerte aufgeblähter Rehierungs-und Verwaltungsapparat noch weiter füttern während immer mehr Sozialbezüger in der Stadt wohnen, zu Ende gedacht könnte man diese Forderung auch als eine Unverschämtheit bezeichnen. 7 Empfehlungen Alle Kommentare anzeigen