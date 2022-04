Aufstieg von EHC Basel könnte zu Mehrkosten für Kanton führen

Im März schaffte der EHC Basel den Aufstieg in die Swiss League. Die St. Jakobs-Arena, in denen der Verein trainiert und spielt, gehört dem Kanton Basel-Stadt. Nun steht die Frage im Raum, was der sportliche Erfolg für Auswirkungen hat.

Silvana Schreier 21.04.2022, 10.16 Uhr