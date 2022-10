Klare Regeln für Jöbli-Vergabe an Ex-Regierungsmitglieder

Vorstoss Keine Jöbli mehr für Ex-Regierungsmitglieder: Jetzt kommt die «Lex Wessels» Basta-Grossrätin Heidi Mück fordert klare Regeln, wann und welche Mandate frühere Regierungsrätinnen und Regierungsräte annehmen dürfen. Der Vorstoss hat gute Chancen im Parlament. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 24.10.2022, 17.35 Uhr

Christoph Brutschin und Hans-Peter Wessels im September 2008, nach ihrer Wahl in die Basler Regierung Kenneth Nars

Das Stirnrunzeln war gross, als der frühere Bau- und Verkehrsdirektor Hans-Peter Wessels wenige Monate nach seinem Rücktritt aus der Basler Regierung von ebendieser in den Universitätsrat gewählt wurde. Als «sein» früheres Departement dann kurz darauf noch verkündete, dass man den Ex-Regierungsrat als externen Berater engagiere, war für viele das Fass voll.

Denn Wessels ist nur ein Beispiel. Christoph Brutschin, bis 2021 ebenfalls Regierungsrat der SP, sitzt auf Wunsch der Regierung im Verwaltungsrat der Messe. Er behielt also den Sitz, den er zuvor als Wirtschaftsdirektor innehatte. Der frühere Justiz- und Sicherheitsdirektor Baschi Dürr sitzt im Verwaltungsrat des Universitären Zentrums für Zahnmedizin Basel.

Die Mandate für die Ex-Regierungsmitglieder sind lukrativ. Brutschin erhielt vergangenes Jahr eine Vergütung von über 60'000 Franken. Die Entschädigung für Uniratsmitglied Wessels beträgt 20'000 Franken pro Jahr plus Sozialleistungen. Dazu kommt noch das Honorar für seine Beratertätigkeit, laut Kanton «rund 25 Stunden pro Monat zu einem marktüblichen Ansatz».

«Glaubwürdigkeit der Politik leidet»

Klare Regelungen für die Jöblivergabe an die Ex-Kolleginnen und -Kollegen gibt es nicht. Noch nicht. Denn nun liegt eine Motion der Basta-Grossrätin Heidi Mück vor, der genau dies verlangt. «Für ein modernes und transparentes Staatswesen sollte es selbstverständlich sein, solche Regelungen zu haben», sagt Mück. «Die Öffentlichkeit versteht es nicht, wenn jemand kurz nachdem er nicht mehr in der Regierung sitzt, so ein Mandat erhält.»

Vor einem halben Jahr hatte bereits SVP-Grossrat Joël Thüring einen ähnlichen Vorstoss lanciert. Dieser machte allerdings sehr konkrete Vorgaben, etwa eine Karenzfrist von vier Jahren, weshalb er im Parlament klar abgelehnt wurde. Auffallend: Parteien, die in der Regierung vertreten sind, lehnten den Vorstoss grossenteils ab. Allerdings liessen viele, die den Nein-Knopf drückten, durchblicken, dass sie bei der grundsätzlichen Frage gleicher Meinung sind.

Die Motion von Mück ist entsprechend offener formuliert. Sie schreibt nur noch von «einer angemessenen Wartefrist». Statt eigener Regeln nimmt sie den Regierungsrat in die Pflicht. Dieser soll die gesetzlichen Bestimmungen schaffen.

Tatsächlich dürfte Mück mit ihrer Motion gute Chancen auf eine Mehrheit haben. Neben Grossräten, die bereits den Vorstoss von Joël Thüring unterstützt haben, hat dieses Mal auch Beda Baumgartner (SP) unterschrieben. Er und seine Fraktion hatten den Vorstoss Thürings noch als «polemisch» abgelehnt, aber angekündigt, dass sie bei gut ausformuliertem Vorstoss «sofort an Bord gewesen wären».

«Das Problem ist auch, dass mit solchen Mandatsvergaben meiner Überzeugung nach die Glaubwürdigkeit der Politik leidet», sagte damals FDP-Grossrat Luca Urgese. Dem Regierungsrat fehle offensichtlich das Gespür bei diesem Thema.

Regierungsrat spricht von «Teilberufsverbot»

Spannend wird sein, ob der Regierungsrat seine Position nochmals überdenkt. Im Mai hatte Jans die Ablehnung mit einem «weitreichenden Teilberufsverbot» begründet. «Sie wollen den Regierungsrat von einem Bereich ausschliessen, in welchem er während der Regierungstätigkeit enorm viel Wissen und Erfahrung aufgebaut hat.»

Diese Spezialkenntnisse seien denn auch ausschlaggebend, wenn frühere Mitglieder ein Mandat erhielten, so Jans. Es gehe nicht darum, jemanden weiterzubeschäftigen. «Der Vorwurf, dass die Übertragung solcher Aufgaben eine Gefälligkeit oder eine Belohnung darstellt, ist entschieden zurückzuweisen.» Dazu komme, dass das Amt als Regierungsrat mit den späteren Einschränkungen unattraktiver werde und so geeignete Personen vielleicht von einer Kandidatur abhalten würde.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen