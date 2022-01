Vorstoss Offene Fragen zum Clara-Areal-Kauf: Was hat die Regierung vor? Mit einer Interpellation will LDP-Grossrat Michael Hug mehr über den Erwerb des Clara-Areal-Grundstücks erfahren – etwa ob die Regierung eine Intervention aufgrund fragwürdiger Mietpreispolitik für notwendig hielt. Silvana Schreier 19.01.2022, 18.49 Uhr

Um dieses Areal geht es: Der Kanton hat die Grundstücke Anfang Jahr erworben. Kanton Basel-Stadt

Vergangene Woche teilte die Basler Regierung mit, sie habe das 22’750 Quadratmeter grosse Clara-Areal gekauft. Wie dieser Kauf zu Stande gekommen ist, das möchte nun LDP-Grossrat Michael Hug von der Regierung erfahren. Er hat eine entsprechende Interpellation eingereicht, die voraussichtlich im Februar behandelt wird.

Darin fragt er nach dem durch den Verkäufer organisierten Bieterverfahren, an dem der Kanton teilgenommen haben muss: «Um wie viel musste der Kanton seine Offerte in der zweiten, allenfalls in der letzten Runde aufbessern?» Zudem will Hug wissen, ob der Kauf deshalb getätigt wurde, weil die Regierung befürchtete, Private würden eine unverantwortbare Mietpreispolitik betreiben, und deshalb eine Intervention notwendig war.