Basel-Stadt soll Ausstieg aus dem Sexgewerbe besser unterstützen

Vorstoss Raus aus der Prostitution: Basel-Stadt soll Sexarbeitende beim Ausstieg besser unterstützen Christoph Hochuli (EVP) fordert in einem Vorstoss, dass der Kanton «Hilfsprogramme» entwickelt, die Menschen im Sexgewerbe beim Berufswechsel helfen. Beratungsstellen würden mehr Geld für solche Programme begrüssen. Sie wollen den Ausstieg aber auf keinen Fall forcieren. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Rotlichtmilieu im Kleinbasel: Für viele der Sexarbeitenden wird der Berufsausstieg früher oder später ein Thema. Die Hürden sind aber hoch. Nicole Nars-Zimmer

Die meisten Menschen würden sofort aus der Prostitution aussteigen, wenn sie eine Alternative hätten, ist EVP-Grossrat Christoph Hochuli überzeugt. Gleichzeitig sei dieser Schritt gerade für Sexarbeitende mit Migrationshintergrund eine riesige Herausforderung – etwa wegen des unsicheren Rechtsstatus, mangelnder Sprachkenntnisse oder ihres psychischen Zustands.

Hochuli will, dass sich der Kanton dieser Problematik annimmt. Er wird deshalb in der Grossratssitzung von morgen Mittwoch einen entsprechenden Vorstoss einreichen. Die Forderung: Der Regierungsrat soll ein Konzept für «langfristig finanzierte Ausstiegsprogramme für Sexarbeitende» entwickeln.

Nach Abfuhr auf Bundesebene gemässigteres Modell gewählt

In seinem Vorstoss präsentiert Hochuli bereits erste Lösungsvorschläge. So verweist er auf den Kanton Zürich, der kürzlich drei Organisationen je 50'000 Franken gezahlt hat, um «Hilfsprogramme» zu erproben, die Sexarbeitende beim Ausstieg unterstützen sollen.

Eigentlich wäre es dem Grossrat am liebsten, wenn es gar keine Prostitution mehr geben würde.

«Ich finde, Prostitution verletzt die Menschenwürde.»

Die Mehrheit der Sexarbeitenden würden schweren sexuellen, körperlichen und seelischen Missbrauch erleben. Daher würde Hochuli das «nordische Modell» bevorzugen, in dem Sexarbeit zwar nicht verboten, aber Freier bestraft werden. Dieses sei aber in der Schweiz nicht mehrheitsfähig. Das habe die Ablehnung einer entsprechenden Motion der EVP-Nationalrätin Marianne Streiff im Jahr 2020 gezeigt.

EVP-Grossrat Christoph Hochuli. zvg

Er habe sich deshalb entschieden, sich auf kantonaler Ebene für verbesserte Ausstiegshilfen einzusetzen. Der beste Ansatz für Basel wäre aus Sicht des EVP-Grossrates ein gemeinschaftliches Projekt von Kanton und den bestehenden Beratungsstellen für Sexarbeitende. Mit drei dieser Organisationen habe er sich bereits ausgetauscht. Sie alle würden es begrüssen, wenn ein umfassenderes Angebot für den Berufsausstieg aufgebaut würde, so Hochuli.

Viele wählen den Beruf aus ökonomischen Gründen

In Basel-Stadt kümmert sich seit 2001 die niederschwellige und kostenlose Beratungsstelle Aliena um Frauen im Sexgewerbe. Der Berufswechsel werde tatsächlich in vielen Beratungsprozessen irgendwann zum Thema, sagt Geschäftsleiterin Hanna Lindenfelser auf Anfrage.

«Es ist für viele Frauen sicher kein Traumjob. Sexarbeit wird primär als Option für eine gewisse Zeit gesehen, um Geld zu verdienen.»

Klientinnen, die den Berufswechsel anpacken wollen, unterstütze die Beratungsstelle individuell, je nach ihren Bedürfnissen. So würde den Frauen beispielsweise dabei geholfen, einen Lebenslauf zu schreiben oder sich auf ein Bewerbungsgespräch vorzubereiten. «Oder wir hören einfach zu und bestärken sie.»

Programme sollen nicht auf Berufsausstieg reduziert werden

Mit ihrem heutigen Angebot könne die Fachstelle aber nur einen kleinen Teil zum oftmals langfristigen und intensiven Prozess des Berufswechsels beitragen, so Lindenfelser. Wie regelmässig die Beratungen stattfinden können, hänge auch von der Zahl der Anfragen ab. Eine besonders grosse Hürde, bei der man derzeit kaum Unterstützung bieten könne, sei die Wohnsituation.

«Viele arbeiten und leben am gleichen Ort», so Lindenfelser. Mit dem Berufswechsel seien Sexarbeitende oft automatisch auch wohnungslos. Ohne Lohnauszug falle es ihnen zusätzlich schwer, sich für eine Wohnung zu bewerben. Ein Projekt, das vorübergehend Wohnraum biete, wäre deshalb sicher sinnvoll. Sprachkurse für berufsspezifisches Deutsch ebenfalls.

Wichtig findet Lindenfelser allerdings, dass Unterstützungsangebote nicht auf den Berufsausstieg reduziert werden. In den vielen Jahren Erfahrung hätten die Mitarbeiterinnen der Fachstelle gemerkt, dass der gesetzlich geschützte Rahmen für Sexarbeit in der Schweiz von vielen Frauen auch geschätzt werde. «Für manche ist es eine echte Option, für die sie sich bewusst entscheiden.»

Bei ganzheitliche Programmen ist der Kanton gefragt

Die Seelsorge im Tabubereich, ein Angebot der Römisch-katholischen Landeskirche Basel-Landschaft und Basel-Stadt, sieht bei der Ausstiegshilfe für Sexarbeitende ähnliche Lücken wie die Aliena. Seelsorgerin Brigitte Horvath sagt, sie vermisse ganzheitliche Lösungen.

Ihre Klientinnen verweise sie teilweise auch an den Verein Oase im Kanton Aargau. Der christlich getragene Verein richtet sich an Opfer von Menschenhandel oder Frauen in einer Notlage generell. Neben Deutschkursen werden auch Zimmer in einer Wohngemeinschaft und die Möglichkeit, Arbeitserfahrung im institutionsinternen Reinigungsunternehmen zu sammeln, angeboten.

Horvath würde es begrüssen, wenn es in den beiden Basel mehr Unterstützung dieser Art gäbe. «Die bestehenden Angebote, etwa von Aliena sind toll, doch es gibt Frauen, die brauchen mehr, um den Ausstieg zu schaffen.» In ihren Augen sei es Aufgabe des Kantons, solche Hilfsprogramme zu unterstützen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen