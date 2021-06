Vorstoss von Grossrat Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung sollen in Basel-Stadt abstimmen dürfen In Genf dürfen sie schon, in Neuenburg und auf Bundesebene wird es noch diskutiert: Personen mit Behinderung sollen ebenfalls abstimmen und wählen dürfen. Jetzt kommt die Forderung auch nach Basel. Silvana Schreier 08.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Wer eine umfassende Beistandschaft hat, der erhält keine Abstimmungsunterlagen. Das soll sich ändern. Nicole Nars-Zimmer

«Die politischen Rechte in Bundessachen stehen allen Schweizerinnen und Schwei­zern zu, die das 18. Altersjahr zurückgelegt haben und die nicht wegen Geistes­krankheit oder Geistesschwäche entmündigt sind», heisst es in der Bundesverfassung. Der zweite Teil wurde in der Kantonsverfassung von Basel-Stadt 2013 leicht abgeändert: Wer «wegen dauernder Urteilsunfähigkeit unter umfassender Beistandschaft steht oder durch eine vorsorgebeauftragte Person vertreten wird», hat kein Stimmrecht.

Grünen-Grossrat Oliver Thommen hat die Motion im Grossen Rat eingereicht. zvg

Das soll sich nun ändern: Grünen-Grossrat Oliver Thommen hat eine Motion eingereicht, die politische Rechte für Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung fordert. «Jede Person hat grundsätzlich das Recht, an Abstimmungen oder Wahlen teilzunehmen. Dass die von geistigen oder psychischen Behinderungen Betroffenen dies nicht dürfen, ist ein Eingriff in ihre Grundrechte», sagt Thommen.

Genf sagte 2020 deutlich Ja

Die Genfer Stimmbevölkerung befand im vergangenen November über dieselbe Forderung auf kantonaler Ebene. Mit einer Mehrheit von 75 Prozent sprachen sich die Genferinnen und Genfer für das erweiterte Stimmrecht aus. Ein historischer Entscheid: Genf ist der erste Kanton, in dem auch Menschen mit Behinderungen in öffentliche Ämter gewählt werden können.

Dabei gilt es zu erwähnen, dass es sich bei den Ausgeschlossenen um einen kleinen Kreis handelt. Während in Genf rund 1200 Menschen von der Verfassungsänderung betroffen sind, gibt es in Basel-Stadt laut dem Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt 123 laufende umfassende Beistandschaften. Eine solche wird errichtet, wenn sich eine Person selbst gefährdet und ihr Schutz nicht anderweitig erbracht werden kann. Der ernannte Beistand vertritt die Person in sämtlichen Belangen.

Könnte Stimmrecht missbraucht werden?

Georg Mattmüller (SP) arbeitet mit Betroffenen zusammen: Er leitet das Behindertenforum Basel. zvg

SP-Grossrat Georg Mattmüller kennt als Geschäftsleiter des Behindertenforums Basel die Betroffenen. «Es ist einfach nur korrekt, wenn wir in den politischen Rechten niemanden mehr ausschliessen.» Denn es gehe um die grundsätzliche Frage: «Sind Menschen mit Behinderungen Bittsteller oder haben sie dieselben Rechte wie alle anderen?»

Einziger Kritikpunkt, der in der Debatte aufkommen könnte: der Missbrauch des Stimmrechts. Denn sind Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung nicht anfälliger für Beeinflussung von Personen aus dem Umfeld? Oder könnten die Abstimmungsunterlagen gar eingesammelt werden? Grünen-Grossrat Thommen winkt ab:

«Mit dieser Änderung würden wohl rund 130 Menschen in Basel-Stadt die Stimmberechtigung erhalten. Ausserdem ist das Einsammeln und Ausfüllen fremder Unterlagen sowieso verboten und strafbar.»

Fast alle Parteien unterstützen die Motion

Ähnlich wie in Genf ist der Vorstoss auch in Basel-Stadt parteiübergreifend abgestützt. Thommen holte Vertretende von SVP, Mitte, GLP und FDP ins Boot. Einzig die LDP ziert sich. Die Motion reiht sich zudem ein in Forderungen zur Erweiterung des Stimm- und Wahlrechts: Das Ausländerstimmrecht wird derzeit ausgearbeitet, zur Debatte steht aber auch das Stimmrechtsalter 16.

Mattmüller sagt: «Ich wüsste nicht, wer die Forderung bestreiten sollte.» Schafft es die Motion zwei Mal durch den Grossen Rat, wird sie der Stimmbevölkerung unterbreitet – denn es handelt sich um eine Verfassungsänderung. «Die Volksabstimmung ist dann vermutlich lediglich ein formaler Akt», sagt Mattmüller, «denn es geht um eine gesamtgesellschaftliche Geste.»

Diese wird derzeit auch in den Kantonen Neuenburg, Wallis, Waadt und Tessin diskutiert. Ausserdem hat die Tessiner SP-Nationalrätin Marina Carobbio Guscetti ein entsprechendes Postulat auf Bundesebene eingereicht. Der Bundesrat ist bereit, dieses anzunehmen.