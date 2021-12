Vorstosspaket So will die Basler SP das Gundeli aufmöbeln Ein Vorstoss-Päckli beschäftigt sich mit unterschiedlichen Themengebieten des Trendquartiers. Benjamin Rosch 03.12.2021, 05.00 Uhr

Trendquartier Baustellengeviert: Blick durch die Güterstrasse. Nicole Nars-Zimmer

Der Quartierverein Gundeldingen-Bruderholz der SP ist bekannt als Aktivposten innerhalb der Partei und hat sich in der Vergangenheit schon mehrfach als Brutstätte von Ideen erwiesen, die bald einmal grosse Teile des Kantons betreffen. Das ist nicht selbstverständlich: Manche Quartiervereine, so scheint es, dösen friedlich vor sich hin. Nicht so im Gundeli.

Nach personellen Wechseln ist das Bestreben nach aktiver Stadtteilpolitik deutlich spürbar, wie im Gespräch mit Co-Präsidentin und Grossrätin Melanie Eberhard klar wird. Man habe versucht, die Politik breiter im Quartier zu verankern, gibt sie zu Protokoll. «Am Anfang haben wir in einer kleinen Gruppe Ideen gewälzt», sagt Eberhard. Im Juni schliesslich trafen sich Interessierte im Restaurant Bundesbähnli zum gemeinsamen Ausarbeiten von Projekten. «Wir wollten die Quartierentwicklung partizipativer gestalten», sagt Eberhard.

So kamen Leute mit der Politik in Berührung, die sonst eher einen kleinen Platz im öffentlichen Diskurs einnehmen. Ein gutes Beispiel dafür ist das Dach eines IWB-Gebäudes unweit der Pruntrutermatte. Vor Jahren haben Skater die ungenutzte Teerfläche für sich entdeckt. Sie schleiften selbstständig Material an, um darauf ihre Tricks zu üben. Das wiederum trug ihnen Lärmbeschwerden der Anrainer ein, und ohne Entsorgungsmöglichkeit wurde auch der Abfall zum Problem.

Im Gundeli wird fleissig gebaut – beispielsweise bei der Margarethenstrasse. Archivbild: Nicole Nars-Zimmer

In einem mit den Skatern erarbeiteten Anzug fordert SP-Grossrätin Melanie Nussbaumer nun ein neues Konzept, das den Ort sicherer und möglichst vielen Menschen nutzbar macht. Der Vorstoss ist eingereicht und dürfte noch dieses Jahr behandelt werden. Eberhard selber hat sich mit einem anderen Platz auseinandergesetzt: Ihre Interpellation zur Aufwertung des Platzes an der Solothurnerstrasse wurde von der Regierung bereits beantwortet.

Höhere Frequenz für Tramlinie E11?

«Bald folgen die nächsten beiden Vorstösse», kündigt Eberhard an. Diese drehen sich um die Verkehrserschliessung des Gundeli-Quartiers. Ein Vorstoss wird einen Ausbau der Tramlinie E11 bis zum Dreispitz verlangen. Ein zweiter beschäftigt sich mit den Möglichkeiten für Velofahrende: Die Anbindung des Walkewegs bis zum Joggeli soll ausgebaut werden. Beide Schreiben befinden sich aber noch in Arbeit und liegen nicht vor.

Doch woher rührt dieses neue Interesse an der Quartiersplanung – befindet sich das Gundeli in einem schlechten Zustand? «Es hat im Moment schon sehr viele Baustellen», sagt Eberhard, und erinnert etwa an die Situation rund um den Margarethenhügel. Ganz allgemein entsprängen die jüngsten Forderungen aber den neuen personellen Ressourcen, die sich im Quartierverein böten. Und schliesslich gelte für das Quartier, was für alle Quartiere gilt: «Verbesserungspotenzial gibt es immer», sagt Eberhard.