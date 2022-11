Vorweihnachtszeit Zwei Landeier in der Rheingasse: Die Gesichter hinter der Kleinbasler Adväntsgass Christine Waelti und Eva Matt sind die beiden Frauen, die die Adväntsgass schmeissen. Dort kann man ab Dienstag wieder Glühwein, Churros, Fondue oder Austern geniessen – stehend, in Skigondeln, im Chalet, oder wie es einem sonst beliebt. Peter De Marchi Jetzt kommentieren 21.11.2022, 17.35 Uhr

Eva Matt und Christine Waelti (rechts) in «ihrer» Rheingasse: Seit 2015 organisiert das Duo die Adväntsgass. Nicole Nars-Zimmer

«Wir wollten der Rheingasse Leben einhauchen», sagen Eva Matt (35) und Christine Waelti (43), die beiden Initiantinnen der Kleinbasler Adväntsgass. Der Vorweihnachtsmarkt in der Rheingasse ist mittlerweile offizieller Bestandteil der «Basler Weihnacht». Beim Fest soll das gemütliche Beisammensein im Mittelpunkt stehen. «Mit allem, was Herz und Magen begehren», ist auf der Website zu lesen.

Die beiden Frauen bezeichnen sich zwar noch heute als Landeier, können sich aber sieben Jahre nach Gründung der Adväntsgass nicht mehr vorstellen, ausserhalb von Basel zu leben. Waelti ist in Grenchen und in Dornach aufgewachsen, Matt in Schönenbuch.

Das Kleinbasel als kleines grosses Dorf

Beide empfanden früh ihre ländliche Heimat als einengend. Anfang 20 flohen sie aus der Provinz in die Stadt, Waelti direkt in die Rheingasse, Matt zuerst in eine WG am Allschwilerplatz. Seit sechs Jahren wohnt auch sie im Kleinbasel, an der Oetlingerstrasse.

Und beide wurden in ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis mit dem gleichen Vorurteil überhäuft:

«Was, ihr zieht tatsächlich ins kriminelle Kleinbasel, in ein so anrüchiges Quartier?»

Dabei hätten die Rheingasse oder auch das Matthäusquartier fast etwas Ländliches, Dörfliches, sagen beide.

Der Startschuss war im Sommer 2015

Beruflich starten die beiden Frauen verschieden: Eva Matt absolviert die Höhere Fachschule und arbeitet als Bewegungspädagogin in einem Kindergarten. Christine Waelti macht eine Banklehre, tritt danach eine Stelle im Marketingbereich der UBS an, lässt sich zur Marketingplanerin weiterbilden. Anschliessend sammelte sie ein Jahr lang Erfahrungen in der Gastronomie.

2007 geht Waelti als Medienverantwortliche und schliesslich Leiterin der Medienabteilung zu Basel Tourismus und schliesst 2015 an der Uni Basel ein Studium in Marketingmanagement ab. 2017 macht sie sich selbstständig, gründet ihre eigene Firma als Texterin, die Waelti Content & PR.

Die Adväntsgass findet jedes Jahr in der Rheingasse statt. Roland Schmid

Eva Matt beginnt mit 25 Jahren als Quereinsteigerin im Sommercasino als Eventmanagerin zu arbeiten. 2020 schliesst sie an der Uni Bern ihr Studium in Medienwirtschaft und -management ab.

Heute arbeitet sie in einem 80-Prozent-Pensum bei der Basler Werbeagentur Crossfive. Auch Matt hat einen Abstecher in die Gastronomie gemacht und beim Aufbau des «Pulpo» am Oberen Rheinweg geholfen.

Die Idee: Ein etwas anderer Weihnachtsmarkt

Getroffen haben sich die beiden Frauen im Spätsommer 2015. Fünf Leute sitzen an diesem Tag zusammen: Nebst Christine Waelti und Eva Matt kommen Flosskapitän Tino Krattiger, der damalige Beizer in der «Fischerstube», Anwar Frick und der Beizer im «Schmalen Wurf» Robert Schröder hinzu.

Tino Krattiger organisierte die Adväntsgass bis 2018 mit. Archivbild: Kenneth Nars

Die noch völlig unausgegorene Idee: ein Weihnachtsmarkt in der Rheingasse. Waelti hatte wegen des Flosses damals schon engen Kontakt mit Krattiger; Matt wurde mit ins Boot geholt, weil – parallel zu einem Weihnachtsmarkt in der Rheingasse – beim Waisenhaus etwas für Kinder auf die Beine gestellt werden sollte. Etwas, das Kinderstadt heissen wird.

An jener Sitzung im Spätsommer 2015 gab es einen gemeinsamen Nenner: Von den fünf Anwesenden wollte niemand einen traditionellen Weihnachtsmarkt. «Es gab ja viele Gastrobetriebe in der Rheingasse», erinnert sich Waelti. So entstand die Idee eines Weihnachtsmarktes, bei dem sich alles ums Essen und Trinken drehen sollte. Im November desselben Jahres war Startschuss für die erste Ausgabe der Adväntsgass in der Rheingasse mit vorerst zehn Ständen ortsansässiger Gastronomen und einem Budget von rund 50'000 Franken.

In der Gestaltung weiterhin autonom

In diesem Jahr sind es bereits 28 Stände und das Budget ist auf 130'000 Franken angewachsen. Vor vier Jahren haben Eva Matt und Christine Waelti die alleinige Verantwortung für die Adväntsgass übernommen. Personell unterstützt werden sie von Stephanie Schluchter, verantwortlich für die Finanzen, und Maria Ganzoni, die den Gässli Märt organisiert. Der dreitägige Markt im Färbergässlein mit den etwas spezielleren Weihnachtsgeschenken aus lokaler Produktion ist mittlerweile integraler Bestandteil der Adväntsgass.

In diesem Jahr sind 28 Stände an der Adväntsgass vertreten. Roland Schmid

Die Adväntsgass wird von Jahr zu Jahr professioneller. Die Macherinnen arbeiten nicht mehr ehrenamtlich, können sich einen Lohn bezahlen, ohne reich damit zu werden. Die Adväntsgass ist nun auch offiziell Teil von «Basler Weihnacht» und wird damit finanziell und werbemässig von der Stadt unterstützt.

«Wir nehmen nur hübsche Sachen.»

In der Gestaltung der Adväntsgass aber sind die Macherinnen autonom, wie Christine Waelti und Eva Matt betonen:

«Die Organisation und auch das Risiko liegen immer noch in privaten Händen – im Gegensatz zum Weihnachtsmarkt auf dem Barfüsserplatz.»

Vieles hat sich verändert seit 2015, geblieben aber ist die bunte Vielfalt. Genormt, sagt Matt, sei nur die Durchfahrt zwischen den Ständen. Der Rest ist ein wildes Durcheinander an Ständen. «Wir nehmen nur hübsche Sachen.» Wer nichts Schönes bieten könne, werde abgelehnt.

So lädt ab Dienstag ein buntgemischter, chaotischer Zauber aus Ständen, Chalets, Zirkuswagen, Pferdeanhängern, Skigondeln und Tuk-Tuks Besucherinnen und Besucher zu einem Glühwein oder Nahrhaftem ein.

Essen, Trinken und Strom sparen Viele Bekannte haben sich wieder eingefunden, aber an der diesjährigen Ausgabe der Adväntsgass sind auch neue Gesichter dabei. Am Dienstagabend, 22. November, 17 Uhr, wird die Adväntsgass in der Rheingasse eröffnet und dauert bis zum 23. Dezember. Parallel zur Eröffnung sticht Regierungsrätin Esther Keller das Festbier von Ueli Bier an – eine Stunde lang gibt es Freibier, Suppe und Unterhaltung durch Chorgesang. Insgesamt präsentieren sich in diesem Jahr 28 Stände. Einer der neuen Gesichter ist etwa Heinz Margot, der in seinem «Degli Angeli» Calzone serviert. Auf einer mobilen Bühne wird es jeden Abend zwischen 19 und 20 Uhr ein Konzert geben, mit jeweils wechselnden Interpretinnen und Interpreten. Vom 16. bis zum 18. Dezember findet der Gässli Märt statt, mit Weihnachtsgeschenken aus lokaler Produktion. Auch Strom sparen ist an der diesjährigen Adväntsgass ein Thema: Es werden nur LED-Lampen verwendet, auf Heizstrahler muss verzichtet werden. In diesem Jahr ein ganz spezieller Hingucker: Der Kran vor dem «Schwarzen Bären» wird zum Weihnachtsbaum, der per Stromvelo zum Leuchten gebracht werden kann. «Wir wollen jedes Jahr besser werden», sagt Co-Initiantin Eva Matt. Dazu aber bräuchten sie zusätzliche finanzielle Mittel. Deshalb können Interessierte die Adväntsgass mit einer Privat- oder Firmenmitgliedschaft unterstützen. advaentsgass.ch.

