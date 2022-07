Wachstum Herzog & de Meuron zügelt an den ehemaligen UBS-Sitz am Aeschenplatz Die Basler Architekturfirma ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen, nun bezieht sie zumindest vorübergehend einen weiteren Standort. Langfristig wird eine Zwei-Standort-Strategie angestrebt. Christian Mensch 13.07.2022, 20.35 Uhr

Der Hammering Man am Aeschenplatz schaut bald den Architektinnen und Architekten von Herzog & de Meuron. Bild: Kenneth Nars

Die Basler Architekturfabrik Herzog & de Meuron bezieht einen Flügel im leerstehenden Bürokomplex am Aeschenplatz, auf dessen Vorplatz der wuchtige Hammering Man seine Arbeit verrichtet. Dies bestätigt die Firma auf Anfrage. Das stetige Wachstum des Basler Büros auf mehr als 450 Mitarbeitende habe in den vergangenen Jahren eine Ausweitung auf verschiedene Standorte in und um Basel erforderlich gemacht. Das langfristige Ziel sei jedoch eine «Zwei-Standort-Strategie». Gesetzt ist dabei der Hauptcampus an der Rheinschanze, einem vielfältig verschachtelten Geviert mit alten und neuen Gebäuden.