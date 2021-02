Coronavirus Wackeliges Fasnachtsverbot: Basel will keine Ausnahmen für Binggis, Junge Garden und Schyssdräggziigli Die Covid-Verordnung des Bundes würde eigentlich gewisse Ausnahmen für kulturelle Aktivitäten erlauben. Dass die Basler Regierung davon aber nichts wissen will, sorgt für Kritik. Jonas Hoskyn 12.02.2021, 17.00 Uhr

Das Schyssdräggziigli rechts wäre gemäss Covid-Verordnung auch dieses Jahr erlaubt, die Clique links nicht.





Die Fasnacht 2021 ist abgesagt. Keine Umzüge, keine Guggenkonzerte, keine Schnitzelbängg, keine Fasnachtsbeizen. Wie erwartet haben Basel-Stadt und Baselland diese Woche die Regeln für die Fasnachtstage kommuniziert (hier BS und hier BL). Und die erlauben nur wenige fasnächtliche Aktivitäten, etwa kleine Laternenausstellungen oder den Fasnachtsspaziergang der Jungen Garden.

Dabei würde die Covid-Verordnung des Bundes, auf die sich beide Kantone abstützen, Fasnacht im kleinen Rahmen rechtlich wohl erlauben. Artikel 6f in der Covid-Verordnung des Bundes definiert gewisse Ausnahmen. Gemäss den «Besonderen Bestimmungen für den Kulturbereich» ist im nichtprofessionellen Bereich unter anderem zulässig:

Aktivitäten von Kindern und Jugendlichen vor ihrem 16. Geburtstag Aktivitäten von Einzelpersonen ab 16 Jahren Aktivitäten in Gruppen bis zu 5 Personen ab 16 Jahren, wenn eine Gesichtsmaske getragen und der erforderliche Abstand eingehalten wird; auf das Tragen einer Gesichtsmaske kann verzichtet werden in grossen Räumlichkeiten, wenn zusätzliche Abstandsvorgaben und Kapazitätsbeschränkungen gelten.

Baselbiet erlaubt Ausnahmen – Basel-Stadt bleibt hart

Entsprechend erlaubt Baselland Jugendlichen unter 16 Jahren, Einzelpersonen und Gruppen von maximal fünf Personen, Fasnacht zu machen, «sofern der erforderliche Abstand eingehalten ist und die Vorschriften zur Maskentragpflicht (Hygienemasken) im öffentlichen Raum befolgt werden».



In Basel-Stadt gibt es keine solche Ausnahme für Junge Garden oder Schyssdräggziigli. Und dies, obwohl im Stadtkanton keine weitergehenden Massnahmen bestehen. Die Umsetzung der Verordnung liegt aber in der Kompetenz der Kantone und Basel interpretiert diese schärfer. Denn die oben genannten kulturellen Aktivitäten dürfen kein Auftritt sein und müssen ohne Publikum stattfinden.

«Theoretisch wäre Fasnacht in kleinen Gruppen erlaubt, in der Praxis ist das aber nicht umsetzbar», sagt Stephan Gassmann, der beim Gesundheitsdepartement für die Coronaschutzkonzepte zuständig ist. Schyssdräggziigli oder vergleichbare Aktivitäten würden zwangsläufig zu Publikumsaufkommen und damit verbotenen Menschenansammlungen führen. Um die Gefahr einer unkontrollierten Verbreitung des Coronavirus zu reduzieren, appelliere der Regierungsrat deshalb an die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler sowie die Bevölkerung, dieses Jahr auf fasnächtliche Aktivitäten zu verzichten.

Comité setzt auf Eigenverantwortung der Fasnächtler

Comité-Obfrau Pia Inderbitzin Kenneth Nars

Der harte Kurs der Basler Regierung wird auch vom Comité getragen. Auf der Website heisst es: «Das Fasnachts-Comité unterstützt diese und bittet alle aktiven und passiven Fasnächtlerinnen und Fasnächtler, sich an den Aufruf zu halten. Wenn wir erneut mit Eigenverantwortung und ohne Provokationen agieren, schützen wir nicht nur uns und die Bevölkerung, sondern auch die Fasnacht.»

Sie bedauere es sehr, dass nicht mehr möglich ist, sagt Comité-Obfrau Pia Inderbitzin. «Aber wenn wir nächstes Jahr wieder eine Fasnacht haben wollen, müssen wir uns jetzt an die Regeln halten.» Auch hinter den im Vergleich zum Baselbiet restriktiveren Regeln steht Inderbitzin:

«Basel ist nun mal viel frequentierter als beispielsweise Lupsingen. Wenn hier Piccolo und Trommeln zu hören sind, kommt es schnell zu Menschenansammlungen und das wollen wir nicht.»

Gesundheitsdepartement will nicht nochmals einknicken

Mit dem Verbot legt sich der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger nun zum zweiten Mal innert kürzester Zeit mit der Fasnachtsszene an. Erst vergangene Woche knickte das Gesundheitsdepartement beim Schnitzelbängg-Verbot ein und erlaubte «Telebasel» und «Bajour» doch noch, Schnitzelbänke aufzuzeichnen. Zuvor hatte der Baselbieter Gesundheitsdirektor Thomas Weber seinen Basler Kollegen im Regen stehen lassen. Aus seiner Sicht spreche nichts dagegen, wenn die Schnitzelbängg ins Baselbiet ausweichen, meinte Weber.

Die Ironie: Bei den Schnitzelbängg wollte das Gesundheitsdepartement eigentlich nur die geltenden Vorschriften durchsetzen und stellte letztlich doch eine Ausnahmebewilligung aus. Der aktuelle Fall ist genau umgekehrt: Die Behörden gehen weiter, als es formaljuristisch notwendig wäre. Doch das Gesundheitsdepartement macht klar, dass man dieses Mal nicht auf den Entscheid zurückkommen will. Auf Anfrage schreibt der Schutzkonzeptverantwortliche Gassmann:

«Diese Regeln sind definitiv.»

Neues Verbot werde konstruiert

Das Vorgehen der Basler Behörden sorgt für Kritik. Andri Obrist, Anwalt und Obmann der Jungen Garde der Olympia, sagt: «Für das Verbot für Binggis und Schyssdräggziigli gibt es keine gesetzliche Grundlage.» Die Covid-Verordnung des Bundes erlaube gewisse Ausnahmen. «Entweder man darf es oder nicht. Da gibt es wenig Interpretationsspielraum», sagt Obrist. Man könne nicht einfach ein neues Verbot konstruieren mit dem Hinweis, dass es in der Praxis Probleme geben könnte.

«Die Behörden trauen den Leuten nicht zu, dass sie sich verantwortungsvoll verhalten und lügen sie deshalb an.»

So könne beispielsweise der Fasnächtler rechtlich nicht dafür verantwortlich gemacht werden, ob sich das Publikum beim Gässeln an die Vorschriften hält. Zumal es sich nicht um eine Veranstaltung für Publikum im rechtlichen Sinn handelt. Falls jemand Fasnacht im Rahmen der Covid-Verordnung machen würde, seien Bussen juristisch kaum haltbar, meint Obrist. «Ich persönlich hätte schon Lust, mit ein paar Freunden auf die Gasse zu gehen.»