Riehener erhielten Erdgas statt Erdwärme und wussten nichts davon

Wärmeverbund Fossile statt erneuerbare Energie: Riehener erhielten zu grossen Teilen Gas statt Erdwärme Seit über einem Jahr ist die Geothermieanlage in Riehen des Wärmeverbundes Riehen AG, der der Gemeinde Riehen und den IWB gehört, defekt. Zwar wurde über eine «technische Störung» informiert, nicht aber über die Änderung des Lieferproduktes. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 16.06.2022, 16.51 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Riehen wird seit März 2021 nicht mehr mit Erdwärme aus der Geothermieanlage beliefert, weil die Pumpe kaputt ist. Raphael Alû

Seit März 2021 liefert die Geothermieanlage in Riehen keine Erdwärme mehr. Grund dafür ist ein Schaden an der Pumpe. Diese rutschte bis zur nächsten Verengung rund 150 Meter in die Tiefe. Anstelle von Erdwärme liefert der Wärmeverbund Riehen AG, welcher der Gemeinde Riehen und den Industriellen Werken Basel (IWB) gehört, zu grossen Teilen Erdgas statt Erdwärme. Und damit fossile anstelle von erneuerbarer Energie.

Die Geothermie-Anlage und die Blockheizkraftwerke dienen beim Wärmeverbund zur Deckung der Grundlast. In den kälteren Monaten müssen zusätzliche Anlagen zugeschaltet werden. Die sogenannte Spitzenlast wird dabei im Süden durch die IWB Fernwärme und dem restlichen Versorgungsgebiet durch Gaskessel-Wärmeerzeugungsanlagen abgedeckt.

Die Rede war nur von einer «technischen Störung»

Zwar hat der Wärmeverbund Riehen AG im vergangenen Herbst über die «Riehener Zeitung» klein über die «technische Störung» informiert, die 9100 Kundinnen und Kunden wurden aber im Glauben gelassen, sie würden weiterhin nachhaltig heizen. Im vergangenen Mai informierte der Wärmeverbund die zuständige Sachkommission des Einwohnerrats und die Generalversammlung. Doch auch dabei hiess es nicht, dass die Kundinnen und Kunden Erdgas statt Erdwärme erhalten.

Im Zuge des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine ist das Thema Erdgas in der Bevölkerung heikel, was der Geschäftsleitung und dem Verwaltungsrat des Wärmeverbunds anscheinend nicht bewusst war. Rund 40 Prozent aller Gasimporte in die Schweiz stammen aus Russland; die IWB gehen davon aus, dass sie etwa im selben Ausmass wie der Schweizer Schnitt Gas aus Russland beziehen.

Wärmeverbund entscheidet, ob und was er kommuniziert

Die mangelnde Transparenz sorgte nun im Einwohnerrat im Rahmen der Diskussion über den Geschäftsbericht des Wärmeverbundes Riehen für scharfe Kritik. Es war augenscheinlich: Auch die meisten Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte waren über die Sachlage nicht informiert. Der Ärger war dementsprechend gross. Der Gemeinderat wusste vom Schaden, gab Gemeinderat Daniel Hettich (LDP) zu. Es sei aber Sache des Wärmeverbunds, zu entscheiden, ob und was er kommuniziert.

«Die Wärmeversorgung war immer gewährleistet. Die Kunden hatten keinen Nachteil. Das ist das Wichtigste.»

So Hettich. Ähnlich tönt es von Wärmeverbund-Geschäftsführer Matthias Meier. «Alle Verträge wurden erfüllt. Es friert deswegen niemand. Aus Sicht des Kunden ist es die Hauptsache, dass er Wärme erhält.» Den zusätzlichen CO 2 -Ausstoss würde der Wärmeverbund finanziell kompensieren.

Problem soll noch diesen Sommer behoben sein

Untersuchungen haben ergeben, dass ein korrodiertes Gewinde an den Steigrohren zum Abrutschen der Pumpe geführt hat. Das Bohrloch selber wurde dadurch nicht beschädigt. Dies hätte zu einem Millionenschaden geführt, gab Daniel Hettich zu bedenken. Der Schaden selber sei nicht gravierend, versichert Matthias Meier. Doch aufgrund des eingeleiteten und noch immer laufenden juristischen Verfahrens durfte der Schaden noch nicht behoben werden.

Beim Verfahren geht es auch um die Mehrkosten durch die CO 2 -Kompensation. Der Wärmeverbund geht aktuell davon aus, dass eine Instandstellung im Sommer 2022 möglich ist. Voraussetzung dafür sei, dass die entsprechende Freigabe durch den eingesetzten Sachverständigen erfolgt. Die Kritik kommt für den Wärmeverbund zur Unzeit. Aktuell laufen die Planungen für ein zweites Geothermie-Bohrloch in Riehen. Darüber kommuniziert der Wärmeverbund seit Jahren offen und transparent. Beim aktuellen Schadensfall hat er dies in der Meinung vieler Einwohnerrätinnen und Einwohnerräte nur ungenügend getan.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen