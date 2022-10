So schlagen sich die regionalen Politiker im Bundeshaus

Wahlen 2023 Schwergewichte, Nachwuchstalente und Ämtlifischer – so schlagen sich die Politikerinnen und Politiker aus der Region in Bundesbern Von Eric Nussbaumer bis Sarah Wyss: Ein Jahr vor den Wahlen schätzt Polit-Analyst Mark Balsiger die Bundesparlamentarierinnen und -parlamentarier aus der Region ein. Jonas Hoskyn Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Der Dienstälteste und die Jüngste aus der Regio-Fraktion im Nationalrat: Eric Nussbaumer und Sarah Wyss (beide SP). Keystone

Herr Balsiger, wer kommt Ihnen als Erstes in den Sinn, wenn es um Parlamentarierinnen und Parlamentarier aus der Region Basel geht?

Mit meiner Brille aus Bundesbern ist Eric Nussbaumer der Präsenteste, dicht gefolgt von Elisabeth Schneider-Schneiter. Die beiden haben den Vorteil, dass sie seit vielen Jahren im Nationalrat sind. Als Drittes kommt mir dann bereits die umtriebige und medienbewusste Sibel Arslan in den Sinn.

Hand aufs Herz: Könnten Sie aus dem Stegreif alle 14 Mandatsträgerinnen und Mandatsträger aus der Region Basel aufzählen?

Zwölf schaffe ich sicher. Für die letzten zwei müsste ich etwas länger nachdenken.

Wer wären die letzten beiden?

Sarah Wyss und Patricia von Falkenstein, die beide erst in der laufenden Legislatur nachgerückt sind und noch wenig Gelegenheit hatten, sich bekannter zu machen.

Simpel gesagt: Je länger man dabei ist, desto mehr zählt man in Bundesbern.

Das ist mir zu einfach. Es gibt auch Leute, die sehr lange im Parlament sind, aber blass bleiben. Um national eine Nummer zu werden, braucht es eine Mischung aus Erfahrung, viel Kompetenz in einem Thema und die Fähigkeit, sich medial gut zu verkaufen. Es kann aber auch sein, dass man sich von Anfang an darauf konzentriert, im eigenen Kanton oft aufzutreten. Wer regelmässig im «Talk» von Telebasel ist, hat einen grossen Vorteil.

Polit-Analyst und Buchautor Mark Balsiger. Claudio Thoma

Sehen Sie spezifische Punkte, die die Vertreterinnen und Vertreter der Region Basel von anderen im Parlament unterscheiden?

Fast alle sind offen gegenüber dem umliegenden Ausland. Es prägt, dass Basel seit Jahrzehnten ein starker Wirtschaftsstandort ist. Das sieht man etwa daran, dass die Baselbieter Grünen seit jeher viel pragmatischer sind als andere Kantonalsektionen und deshalb schon lange einen Regierungsrat und seit 2019 eine Ständerätin stellen.

An wem aus der Region Basel führt in Bundesbern kein Weg vorbei?

Eric Nussbaumer ist einer der ganz wenigen der insgesamt 246 Parlamentarierinnen und Parlamentarier, der bei zwei Schlüsseldossiers – Energie und Europa – seit Jahren ein politisches Schwergewicht ist. Die Kombination aus Herzblut, Fleiss und profundem Know-how gibt ihm eine Sonderstellung. Man muss aber auch ergänzen: Es dauerte mehr als eine Legislaturperiode, bis er in Bern Fuss fasste. Er ist kein Blender, der auf Knopfdruck ein knackiges Zitat liefert, sondern ein grundehrlicher Mensch, der sich nicht verstellt. Er wird verdienterweise in einem Jahr Nationalratspräsident. Die zweite Figur ist Elisabeth Schneider-Schneiter. Sie engagiert sich stark beim Europa-Dossier und wirkt seit elf Jahren in der Aussenpolitischen Kommission. Schneider-Schneiter ist im positiven Sinn eine Lobbyistin für ein stabiles Verhältnis zu Europa. Ich glaube, sie hatte Motivationsprobleme, als sie ihre Partei vor vier Jahren nicht als Bundesratskandidatin nominierte.

Gibt es noch andere politische Schwergewichte aus der Region im Nationalrat?

Auch wenn ich damit einige brüskiere, antworte ich mit Nein. Insbesondere in Basel-Stadt gab es eine massive Blutauffrischung. Vier der fünf sind in den vergangenen drei Jahren neu dazugekommen. Diese sollen auch die Zeit bekommen, sich zu etablieren. Sie hatten es so schwer wie noch nie, weil das Parlament aufgrund der Pandemie zum Teil gar nicht oder unter Ausschluss der Öffentlichkeit arbeitete. Das müssen wir mitberücksichtigen. Ich traue allen vieren aus Basel-Stadt zu, dass sie ihre Rolle finden.

Wer ist Ihnen aufgefallen?

Katja Christ von der GLP ist in den unterschiedlichsten Feldern sehr umtriebig. Mustafa Atici spielt innerhalb der grossen SP-Fraktion keine tragende Rolle, ausserhalb der Stadt Basel kennt man ihn noch kaum, zumal er mit seinen Themen, KMU und Integration, für die Partei keine zentralen Felder beackert. Gleichzeitig ist er ein leuchtendes Beispiel für Integration – einer, der Anfang 20 in die Schweiz kam und sich etwas aufgebaut hat. Er ist auch einer der wenigen im Parlament, der Diversität repräsentiert – in einem Land, in dem 30 Prozent der Bevölkerung nicht in der Schweiz geboren wurden.

Stichwort Diversität: Sibel Arslan ist mit sieben Jahren im Parlament bereits die dienstälteste Baslerin.

Gleichzeitig vertritt sie eine Partei, die Basta, die es national gar nicht gibt. Diese Differenz nimmt man auf nationaler Ebene nicht wahr. Sie gehört zu den Grünen. Und sie spielt in der 2019 stark gewachsenen Fraktion eine wichtige Rolle, gerade weil sie routiniert ist. Man weiss, was man an ihr hat, sie ist selbstbewusst und zeigt Kante.

Auch Patricia von Falkenstein gehört mit der LDP einer Partei an, die es national nicht gibt. Bei ihrem Vorgänger Christoph Eymann hatte man oft das Gefühl, er politisiert in Bundesbern im Seitenwagen mit.

Diesen Eindruck hatte ich auch. Christoph Eymann war – und das meine ich ausschliesslich positiv – der Elder Statesman. Dank seiner vielen Jahre in der Politik hat er alles gelassener mitverfolgt. Solche Figuren sind Gold wert. Und Patricia von Falkenstein folgt ihm in dieser Rolle. Sie ist seit 20 Jahren eine der Schlüsselfiguren der LDP. Inhaltlich ist sie bei der FDP-Fraktion am richtigen Ort. Ich traue ihr zu, dass sie sich nach der Wiederwahl profilieren kann.

Eine Nationalrätin aus Basel-Stadt haben wir noch nicht thematisiert: SP-Nationalrätin Sarah Wyss.

Sie ist engagiert und macht zügig Karriere – von der Juso über den Grossen Rat bis in den Nationalrat. Aber sie ist sich bewusst, dass es bei den Nationalratswahlen in einem Jahr eine anspruchsvolle Ausmarchung gibt.

Stichwort Wahlen 2023. Würden Sie schon eine Prognose für Basel-Stadt abgeben?

Auf Basis der Ergebnisse 2019 würde Katja Christ den Sitz der GLP wieder verlieren. Aber die Dynamik im kommenden Jahr können wir nicht antizipieren. In Basels Gassen wird ja geraunt, dass der ehemalige Regierungsrat Baschi Dürr für die FDP antritt. Das würde den Wahlkampf zusätzlich aufmischen. Er ist noch jung und ehrgeizig.

So ist die Ausgangslage in Basel-Stadt In Basel-Stadt versprechen die Nationalratswahlen in einem Jahr so spannend zu werden wie selten. Der Umstand, dass der Kanton 2023 ein Mandat weniger zu vergeben hat, sorgt für eine knifflige Ausgangslage: Abgesehen von LDP-Nationalrätin Patricia von Falkenstein, die über ein grosszügiges Stimmenpolster verfügt, müssen alle Bisherigen zittern. Rein rechnerisch ist die Ausgangslage für Katja Christ (GLP) am kniffligsten, auch weil die fragwürdige Listenverbindung, die ihr 2019 die nötigen Stimmen besorgte, nicht mehr zugelassen wird. Gleichzeitig wird allgemein damit gerechnet, dass die Grünliberalen nächstes Jahr zulegen. Auch im linken Lager ist das Rennen zwischen Sibel Arslan (Basta), Mustafa Atici und Sarah Wyss (beide SP) äusserst eng. Gut möglich, dass letztlich wie 2015 wenige hundert Stimmen den Unterschied ausmachen. Offen ist auch, welche Rolle FDP und SVP spielen können. Bei den Freisinnigen ist die entscheidende Frage, ob der frühere Regierungsrat Baschi Dürr Lust auf ein politisches Comeback verspürt. Die SVP ihrerseits ist immer stark abhängig von der politischen Grosswetterlage und dem Wahlkampf ihrer Mutterpartei. Keine Überraschung dürfte es bei der Frage nach der künftigen Vertretung im Ständerat geben. Spannend wird höchstens sein, wer bei den Bürgerlichen das aussichtslose Unterfangen auf sich nimmt, gegen SP-Grösse Eva Herzog anzutreten.

Wechseln wir ins Baselbiet. Dort gibt es viele alteingesessene Parlamentarier. Können die Baselbieter deshalb mehr rausholen in Bundesbern?

Sie wissen, wie der Hase läuft. Aber neben Nussbaumer und Schneider-Schneiter fällt kaum jemand auf. Vielleicht wollen sie auch gar nicht. Thomas de Courten gehört für mich in die Kategorie «Mandatsfischer». Er ist einer von denen, die ökonomisch davon profitieren, dass ihnen der Job als Nationalrat viele Türen geöffnet hat. Deshalb ist es ihm wohl auch egal, dass er nicht Regierungsrat wurde. In seiner Fraktion ist er einer, der mitmarschiert, ohne aufzufallen.

Seine Parteikollegin Sandra Sollberger versucht ja jetzt ebenfalls den Wechsel und kandidiert für den Regierungsrat.

Sie ist deutlich auffälliger und hat einen eigenen Stil – positiv bewertet gibt das ein frisch. Wenn man es kritisch betrachtet: manchmal unbedarft. Sie wägt nicht jeden Satz zuerst ab, sondern es sprudelt manchmal einfach aus ihr heraus. Das gibt ihr Volksnähe. Sie stimmt getreu der Linie der nationalen SVP ab. Das macht sie als Regierungsratskandidatin angreifbar. Ich bin gespannt, wie die Baselbieter Stimmbevölkerung sie beurteilt.

Kriegt Sandra Sollberger den Wechsel aus dem Parlament in die Regierung hin?

Ich zögere, Ja zu sagen. Aber ich traue vielen eine Wandlungsfähigkeit zu. Auch Sollberger weiss, dass es ein grosser Unterschied ist, ob man in einem Parlament politisiert oder in einer fünfköpfigen Regierung – zusammen mit einer eingespielten und sehr starken Verwaltung.

FDP-Nationalrätin Daniela Schneeberger ist auch eine, die schon lange dabei ist.

Sie ist im lauten Konzert dieses grossen Orchesters selten aufgefallen. Obwohl sie in der Kommission für Wirtschaft und Abgaben sitzt – der prestigeträchtigsten und wichtigsten Kommission, in die alle Schwergewichte wollen. Möglicherweise ist sie auch einfach eine stille Schafferin, die sich hinter den Kulissen bemüht.

Neben der älteren Garde stellt das Baselbiet auch noch zwei jüngere Parlamentarierinnen. Samira Marti hat es nach vier Jahren schon zur Vize-Präsidentin der SP-Fraktion geschafft.

Sie ist eine Nachwuchshoffnung. Ich gehe davon aus, dass sie sich durchsetzt. Ich habe gestaunt, wie sie den langen und aufreibenden Abstimmungskampf um die AHV stemmte. Sie bringt Wirtschaftskompetenz mit und ist sehr kämpferisch, womit sie bei gewissen Leuten aneckt. Sie gehört definitiv zum harten Kern der SP-Führung. Was ich bemerkenswert finde: Marti ist eine der ganz wenigen im Parlament, die keine Mandate angenommen hat. Chapeau!

Über die grüne Nationalrätin Florence Brenzikofer haben wir noch nicht gesprochen.

Nicht ganz zufällig, dass sie als Letztes an die Reihe kommt. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie sich durchsetzen konnte. Es ist möglich, dass es ihr nur um die Sache geht und nicht um Auftritte bei «10 vor 10» von SRF. Andere Politiker tun alles, um medial wahrgenommen zu werden, ihr ist das zuwider. Sympathisch – aber gefährlich, weil der Bekanntheitsgrad zentral ist für eine Wiederwahl.

Steht sie im Schatten ihrer Vorgängerin Maya Graf?

Ja, und der ist gross. Maya Graf ist eine Überfigur. Als Grüne in der Deutschschweiz den Sprung in den Ständerat zu schaffen, das ist der Olymp. Graf ist seit über 20 Jahren Teil des Parlaments, sie war auch schon Nationalratspräsidentin und hat das souverän und charmant gemacht.

Damit sind wir bei den beiden Ständerätinnen angelangt…

Maya Graf ist routiniert und wirkt dennoch frisch. Die Lust ist ihr immer noch anzumerken. Aber sie hat noch ein Leben neben der Politik und definiert sich nicht nur über ihr Mandat. Das hat ihr ermöglicht, so lange in diesem Apparat zu bleiben, zuweilen nenne ich ihn Zirkus, ohne abzuschleifen. Sie ist quer durch die Parteienlandschaft respektiert.

Und Eva Herzog?

Sie brachte vor allem ihre Regierungserfahrung mit in den Ständerat. Sie ist eine moderate Sozialdemokratin. Das zeigte sich bei ihrem Einsatz als Basler Finanzdirektorin für die Unternehmenssteuerreform III, als sie auf Konfrontationskurs mit ihrer Partei ging. Sie hat ein unbestrittenes Standing als Finanzfachfrau. Bisher politisiert sie aber nicht in der vordersten Reihe ihrer Fraktion. Volksnah wie Graf ist sie nicht, sondern reservierter – womöglich ein Schutzschild, weil auf dem Platz Basel ein kompetitives Politklima herrscht.

So ist die Ausgangslage im Baselbiet Die Verteilung der Baselbieter Nationalratsmandate könnte man schon fast in die Kantonsverfassung eingravieren. Seit 2003 ist die aktuelle Zusammensetzung (je ein Sitz für Grüne, Mitte und FDP, zwei für SP und SVP) zementiert. Auch nächsten Herbst müsste es zu gröberen Verschiebungen in der Wählergunst kommen, dass sich daran etwas ändern könnte. Spannend könnte allenfalls die listeninterne Konkurrenz zwischen Mitte und GLP werden. Letztere haben im Vergleich zu anderen Kantonen im Baselbiet durchaus noch Wachstumspotenzial und könnten mit einer guten Liste dem Sitz von Elisabeth Schneider-Schneiter näherkommen. Ein Hinweis darauf, wie stark mit den Grünliberalen zu rechnen ist, wird sich bei den kantonalen Jahren im Frühjahr zeigen. Falls SVP-Regierungsrätin Sandra Sollberger den Sprung in die Regierung schafft, würde kurz vor den Wahlen jemand nachrücken. Spannend wird es mittelfristig: Ein Grossteil der Baselbieter Parlamentarierinnen und Parlamentarier politisieren schon lange in Bundesbern. Durchaus möglich, dass es in der kommenden Legislatur zum einen oder anderen Rücktritt kommen wird und dann der oder die Zweitplatzierte zum Handkuss kommt und ins Parlament nachrücken kann. Der Ständeratssitz bleibt für die Bürgerlichen wohl weiter ein Traum. Die Bisherige Maya Graf dürfte kaum zu schlagen sein, auch wenn bereits einige prominente Namen als Gegner herumgereicht werden.

Kommendes Jahr verliert Basel-Stadt aufgrund der Bevölkerungsverteilung ein Nationalratsmandat, 2027 droht Baselland das gleiche Schicksal. Wie gross ist der Verlust an politischer Schlagkraft der Region?

Die reine Anzahl an Politikerinnen und Politikern, die aus einem Kanton in Bundesbern mitmischen, hat keine Bedeutung. Es kommt darauf an, was sie mitbringen, wie viel Zeit sie investieren und ob sie es schaffen, zu Schlüsselfiguren in ihren Fraktionen zu werden. Das ist ein langer, aufreibender und manchmal auch dreckiger Kampf, den sich längst nicht alle antun wollen. Die grössten Feinde sitzen in der gleichen Partei.

Noch ein letztes Thema: In der Region Basel hat man oft das Gefühl, dass man in Bundesbern nicht genügend ernst genommen wird.

Das ist ein oft bemühtes Jammern, das aus jeder Landesgegend kommt. Die beiden Basel können sich genauso gut einbringen wie andere Kantone. Eine wichtige, aber leider unrealistische Entwicklung wäre es, wenn sich die beiden Basel endlich zusammenraufen könnten und einen gemeinsamen Kanton bilden würden. Die Volksabstimmung 2014 hinterlässt verbrannte Erde – leider. Aber einen Punkt lasse ich gelten: Es wäre längst an der Zeit für eine Basler Bundesrätin oder einen Bundesrat.

