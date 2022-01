Wahlen in Riehen Daniel Albietz kandidiert als Gemeindepräsident: Seine Werte sind ihm heilig Der Mitte-Politiker macht keinen Hehl aus seiner Meinung und seinen Wertvorstellungen. Im Wahlkampf eckt er damit regelmässig an. Doch was steckt dahinter? Ein Porträt. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 27.01.2022, 05.00 Uhr

Sein Lieblingsort und «der schönste Parkplatz der Schweiz»: Daniel Albietz im Innenhof seiner Anwaltskanzlei an der Baselstrasse 11 in Riehen. Nicole Nars-Zimmer

Er ist heiser, zwischendurch muss er seine Sätze abbrechen. Er hustet, räuspert sich. «Es ist ein milder Verlauf», beschwichtigt Daniel Albietz am Telefon. Der Riehener, seine Frau und die drei Kinder sind wegen einer Coronainfektion in Isolation. Es ist die zweite Ansteckung für die fünfköpfige Familie. Bereits im März 2020 war sie mit dem Virus infiziert. Albietz sagt: «Die Grippe kann man auch jährlich bekommen.» Die Impfung lehnt der Mitte-Politiker für sich selber ab.

Einige Tage später ist Albietz raus aus der Isolation. Symptome habe er keine mehr, laut den offiziellen Regeln darf er wieder unter die Leute. Das Treffen für diesen Text musste mehrfach verschoben werden. Die bz besucht ihn an einem seiner Lieblingsorte, dem Parkplatz seiner Anwaltskanzlei an der Baselstrasse 11. Zurückversetzt hinter die Häuserzeile, weg vom Strassen- und Tramlärm, mit Ausblick auf die Wiesen, Gärten und Wälder. «Ich sage immer, das ist der am schönsten gelegene Parkplatz der Schweiz», scherzt Albietz und lacht sein typisches Lachen. Etwas hoch, etwas nervös, aber ungekünstelt.

«Angeschossen» von links

Albietz kandidiert für die Mitte als Gemeindepräsident von Riehen. Seit 2010 ist der 50-Jährige im Gemeinderat, seit Februar 2021 sitzt er im Grossen Rat. Für das Präsidium kann er es sich vorstellen, das Grossratsamt abzugeben. Seine Kandidatur wird gestützt von der Bürgerlichen Allianz aus Mitte, FDP, LDP und SVP. Nicht wenige Riehenerinnen und Riehener sehen ihn als logische Nachfolge von Hansjörg Wilde (parteilos), der zurücktritt.

Die Bürgerliche Allianz (von links): Felix Wehrli (SVP), Daniel Albietz (Mitte), Silvia Schweizer (FDP) und Daniel Hettich (LDP). Nicole Nars-Zimmer

Linke provoziert seine Kandidatur. Die Juso Basel-Stadt titelt: «Liebe Bürgerliche, wie könnt ihr hinter Albietz stehen?» Er sei Abtreibungsgegner, queerfeindlich und Kritiker der Coronamassnahmen. Seine Ansichten seien rückwärtsgewandt und wissenschaftsfeindlich, heisst es weiter auf ihrer Website. Auch Jessica Brandenburger, Co-Präsidentin der Basler SP und Grossrätin, kritisiert auf Twitter Albietz' Kandidatur.

Albietz kennt die Angriffe. «Bei jedem Wahlgang gab es einen Sturm im Wasserglas, aber die Wahlresultate sprachen immer für mich.» So sei es bei früheren Gemeinderatswahlen oder auch bei der Grossratswahl 2020 gewesen. Nur jetzt in diesem Wahlkampf sei er halt der einzige Kandidat, der «angeschossen» werde. Albietz meint schulterzuckend: «Mit Ecken und Kanten eckt man halt an.» Deswegen von seinen Werten abzurücken, kommt für ihn nicht in Frage.

Die Suche nach dem Gespräch

Er spricht die kontroversen Themen lieber gleich selbst an. Ja, er sei gegen Abtreibungen und für den Schutz des menschlichen Lebens. Ja, er halte die Zertifikatspflicht als Coronamassnahme für eine rote Linie. Ja, er sei für das konservative Familienbild mit Vater und Mutter. Dann fragt er rhetorisch zurück: «Was daran spricht gegen mich als Gemeindepräsidenten?»

Mit den Kritikerinnen und Kritikern aus dem Riehener Einwohnerrat oder dem Grossen Rat würde er gerne diskutieren, man komme aber kaum auf ihn zu. Etwa mit Neurowissenschafter Dominique de Quervain würde er gerne ein Gespräch führen. Der Professor an der Universität Basel schreibt in einem Leserbrief in der «Riehener Zeitung», Albietz sei ein «bekennender Impf- und Massnahmenskeptiker». Dies sei erkennbar an Beiträgen und Videos, die der Riehener auf seiner Facebook-Seite poste. Etwa dem Satz «Maskentragen führt zu Gesichtsverlust» oder einem Video eines deutschen Philosophen, der seine Ansichten meist in der Szene der Skeptiker teilt.

«Mir ist der Vorwurf nicht klar. Darf ich diese Meinungen und Werte nicht haben? Und wer bestimmt das?» Albietz ist überzeugt: Für die Wahl zum Gemeindepräsident müssten die fachlichen Qualitäten, die Verbundenheit mit Riehen und die Visionen für die Gemeinde zählen. Und dafür sei er der Richtige.

Doch auch die fachlichen Kompetenzen des jetzigen Gemeinderats werden in Frage gestellt. Christine Kaufmann, die für die EVP fürs Gemeindepräsidium kandidiert, sagt, Riehen habe ein strukturelles Defizit, stecke in einem Investitionsstau und die Bürgerlichen hätten keine Lösung parat. Albietz dementiert, die Finanzlage sei stabil. Er ist überzeugt, die Steuersenkungen seien richtig gewesen, weil die jahrelangen Überschüsse gezeigt hätten, dass Riehen zu viel einnimmt.

Riehen als Lebens- und Arbeitsmittelpunkt

Albietz wuchs in Uster und Greifensee im Kanton Zürich auf. Später zog die Familie um nach Oberägeri am Ägerisee. Für das Studium in Rechtswissenschaften zügelte Albietz nach Basel, das war vor 31 Jahren. Gemeinsam mit seiner Frau, sie lernte er an der Kantonsschule Zug kennen, wurde Riehen zu seiner neuen Heimat. Seit 25 Jahren lebt das Paar in der zweitgrössten Gemeinde der Nordwestschweiz.

Riehen ist der Lebensmittelpunkt der Familie: Neben der Anwaltskanzlei von Daniel Albietz befindet sich in Riehen auch die Privatschule Prisma. Daniel und Sonja Albietz gründeten sie vor Jahren. Sie ist jetzt Schulleiterin, er Präsident des Vorstands. Alle drei Kinder besuchten die Prisma-Schule, die auf christlichem Glauben gründet.

Bringt das «politische Heimspiel» den erhofften Erfolg?

Der Glauben, seine konservativen Werte, die Betonung der Familie. All das gehört auf natürliche Weise zu Albietz. Er lebt die Rolle des Familienvaters unangestrengt. Die Mittagszeit verbringt er jeweils zu Hause, da trifft die ganze Familie aufeinander. Albietz passt zur Mitte-Partei – dennoch lehnt er sich regelmässig gegen sie auf. So gab er 2015 den Austritt aus der CVP: Ihm habe die Offenheit im Umgang mit unterschiedlichen Meinungen gefehlt, sagte Albietz damals zur bz. 2017 kehrte er zurück. Erst 2020 war er erneut nicht einverstanden mit seiner Partei: Er wehrte sich vehement gegen den neuen Namen «Die Mitte» und das Verschwinden des «Christlichen».

Aber vielleicht genau deshalb passt Albietz nach Riehen. Die Gemeinde ist geprägt von einer bildungsstarken Mittelschicht, der christliche Glaube ist verbreitet, die Bürgerlichen sind hier beliebt. Albietz sagt denn auch: «In der Stadt Basel sind die politischen Stärken zementiert. Da gibt es für mich keinen Blumentopf zu gewinnen.» Dabei beschreibt er sich auch als leidenschaftlicher Debattierer. «Kontroversen und das Haifischbecken», beides möge er. Aber: «In Riehen habe ich klar ein politisches Heimspiel», räumt er ein.

«Ich bin schon etwas erfolgsverwöhnt»

Ist Albietz also trotz aller Ecken und Kanten bequem und angepasst? Seit er eine Kandidatur ins Auge gefasst hat, ist es erstaunlich ruhig auf seinen Kanälen in den sozialen Medien. Nur noch selten teilt er Beiträge, eigene Posts sind meist zum Wahlkampf verfasst, zu seinem Abschied aus dem Militär oder zu seiner Rolle im Nein-Komitee gegen die Primaten-Initiative.

Albietz weiss genau, mit seinen bürgerlichen Werten kann er in Riehen punkten. Nicht umsonst wählt die Bevölkerung den Politiker seit 2010 stets wieder – und verschaffte ihm gar genug Stimmen für den Sprung ins städtische Parlament. «Ich bin schon etwas erfolgsverwöhnt», sagt Albietz selbstironisch und lacht sein hohes Lachen. Doch auch ohne Gemeindepräsidentenamt würde ihm nicht langweilig, winkt er ab. Dann würde er sich halt am Wettkampf um die Basler Blumentöpfe beteiligen.

