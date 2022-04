Wahlen Unterlagen für dritten Wahlgang in Riehen: Rund 30 Couverts kamen zu spät Am Sonntag wählt Riehen zum dritten Mal, wer den letzten freien Gemeinderatssitz besetzen soll. Beim Versenden der Wahlunterlagen kam es jedoch zu einer Panne. Silvana Schreier 19.04.2022, 17.56 Uhr

Eigentlich hätten die Wahlcouverts drei Wochen vor den Wahlen in die Briefkästen der Riehenerinnen und Riehener flattern sollen. Einige hatten jedoch Verspätung. Symbolbild: Alessandro Della Valle / Keystone

Die Gemeinde Riehen wählt am 24. April im dritten Wahlgang das letzte Gemeinderatsmitglied. Für gewöhnlich erhalten alle Stimmberechtigten deshalb rund drei Wochen vor dem Termin das Wahlcouvert mitsamt den Unterlagen. Dies ist in Riehen nun aber ­– zum Teil – schiefgegangen. Laut Patrick Breitenstein, Generalsekretär der Gemeinde Riehen, kamen zwischen 25 und 30 Couverts deutlich zu spät an.