Basel-Stadt wird beliebter bei Personen aus Italien und Indien

Wanderungsanalyse Basel-Stadt wird beliebter bei Italienern und Inderinnen Erneut sind mehr Menschen zu- als weggezogen, vor allem wegen ausländischen Staatsbürgern. Und dies trotz Corona. Benjamin Rosch 29.07.2021, 10.38 Uhr

Die dicht bevölkerte Freie Strasse in Basel. Georgios Kefalas / KEYSTONE

Es ist eine Konstante der jährlichen Wanderungsstatistik: Am Ende resultiert ein Plus. In den vergangenen zehn Jahren sind stets mehr Menschen in den Kanton Basel-Stadt ein- statt abgewandert. Wenn auch nicht immer gleich viele. Im vergangenen Jahr etwa betrug der Saldo knapp tausend Personen gegenüber 1214 im Vorjahr, berichtet das Statistische Amt Basel-Stadt am Donnerstagmorgen. Der Grund dürfte in der Pandemie zu suchen sein: Der Rückgang lässt sich mit geschlossenen Grenzen erklären. Diese Zahlen geben vielleicht nur ungenügend wider, wie viele Menschen ein neues Zuhause gefunden haben: 13'480 Menschen sind in den Kanton Basel-Stadt gezogen. 12'524 Personen haben den Stadtkanton verlassen.