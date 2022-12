Basel: Schluss mit Kaffeetrinken hinter dem Schaufenster

Warenhaus Schluss mit Kaffeetrinken hinter dem Schaufenster: Manor hat andere Pläne Bislang kann man sich nach dem Einkauf im Manor-Warenhaus an der Greifengasse im Erdgeschoss einen Kaffee gönnen. Doch damit ist es bald vorbei. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 02.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Belebte Ecke: das Café Spettacolo im Flagship store von Manor im Kleinbasel. Kenneth Nars

Es ist einer der belebtesten Flecken im Kleinbasel, die Ecke Greifengasse–Utengasse. Dem Treiben konnte man bislang gemütlich vom Café im Manor-Warenhaus aus zuschauen. Doch bald ist Schluss damit. Das Café Spettacolo im Erdgeschoss wird per Ende Januar 2023 geschlossen.

«Der Vertrag wurde seitens Vermieter nicht verlängert», schreibt die Medienstelle der Valora-Gruppe auf Anfrage. Das Muttenzer Unternehmen betreibt die künftig noch 29 Spettacolo-Cafés in der Schweiz.

Das Personal werde in der verbleibenden Basler Filiale eingesetzt. Ein Café Spettacolo gibt es auch auf der Passerelle im Bahnhof SBB. Manor bestätigt das Aus für das Eckcafé im Flagship-Store im Kleinbasel.

Neu ein dänischer Shop-in-Shop?

Es gibt Spekulationen, dass die Schmuck- und Uhrenabteilung die frei werdende Ecke übernimmt. Manor kündigte im vergangenen Jahr eine Kooperation mit Pilgrim an. Die dänische Schmuckmarke eröffnete an mehreren Standorten eigene Shops in Manor-Warenhäusern, bislang aber noch nicht in Basel.

Schon seit einiger Zeit gibt Manor grössere Flächen an Drittanbieter ab. Die jüngsten Beispiele am Standort Greifengasse sind der französische Detailhandelsanbieter Fnac oder die US-amerikanische Burgerkette Black Tap. Im Erdgeschoss bietet bereits der Kosmetikspezialist Sephora an prominenter Lage seine Produkte feil. Die Shop-in-Shop-Philosophie könnte nun weiterverfolgt werden.

«Wie Manor die Fläche umnutzen wird, ist heute noch nicht spruchreif», schreibt Manor-Mediensprecherin Sandra Känzig. Klar sei, dass man auch an der Greifengasse laufend neue Marken – Eigenmarken und internationale Brands – und Trends präsentieren wolle, «namentlich mit unserem vielfältigen und attraktiven Beautysortiment, Bijouterie-Angebot sowie mit Accessoires».

Eröffnet 2011 beim letzten grossen Umbau

Das «Spettacolo» mit seinen drei Dutzend Sitzplätzen im Erdgeschoss eröffnete 2011. In jenem Jahr hatte Manor das frühere «Rhybrugg»-Warenhaus zum bislang letzten Mal grundlegend umgestalten lassen. Für den Gastrobetrieb waren gröbere Ein- und Umbauten notwendig. So erhielt das Café etwa einen separaten Eingang.

Ganz auf Verpflegung verzichten müssen die Manor-Kundinnen und -Kunden an der Greifengasse auch weiterhin nicht. In den zwei obersten Stockwerken ist weiterhin das Manora-Restaurant zu finden.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen