Teil 1 der neuen bz-Serie: Was ich noch zu sagen hätte...

Was ich noch zu sagen hätte... Charlotte Wagner (93): «Seit mein Mann gestorben ist, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod» In der neuen Serie «Was ich noch zu sagen hätte...» erzählen ältere Menschen aus der Region über Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie aus ihrem bisherigen Lebensweg mitgenommen haben. Aufgezeichnet von Stephanie Weiss Jetzt kommentieren 22.10.2022, 05.00 Uhr

Charlotte Wagner ist im Oberbaselbiet aufgewachsen und wohnt heute in Basel. Christian Flierl

«Meine Mutter gebar uns Kinder kurz nacheinander und war neben dem Haushalt auch für alle Büroarbeiten unserer Autogarage zuständig. Als mein Bruder als drittes Kind zur Welt kam, wurde ihr alles zu viel, weshalb sie mich für neun Monate zu Verwandten gab. Bei dieser Oberbaselbieter Bauernfamilie lernte ich laufen und sprechen, erinnerte mich aber später nicht mehr an diese Zeit. Auf einem Foto von damals sehe ich jedoch recht zufrieden aus. Ich war bei zwei lieben Tanten, die gut zu mir waren.

Dieses Dorf ist mir bis heute sehr nahe, da habe ich Heimatgefühle. Auch später, als ich selber eine Familie hatte, half ich dort jedes Jahr bei der Kirschenernte. Da hatten wir es immer gut miteinander, sangen auf den Bäumen Lieder und sassen beim Zvieri gemütlich zusammen.

Während des Krieges waren die Schulhäuser zum Teil besetzt, sodass wir nicht immer Unterricht hatten. Ich war in einer grossen Klasse mit fünfzig Kindern.

Vor Weihnachten strickten wir für die Soldaten Socken und schrieben ihnen ein Briefli.

In dieser Zeit gingen wir oft zu unseren Verwandten, die einen Bauernhof hatten. Meine Mutter brachte Lebensmittelmärkli und Schokolade mit und wir erhielten im Gegenzug Eier und Speck. So kamen wir recht gut über die Runden.

Von meiner Mutter erfuhr ich als Kind nicht viel Liebe. Meine Schwester stand ihr näher, denn sie interessierte sich fürs Lesen wie unsere Mutter. Ich war eher ein Bewegungsmensch, was sich ihrer Meinung nach für ein Mädchen nicht gehörte. Oft wurde ich für etwas bestraft, woran ich gar nicht schuld war. Eines Tages ging die Glasscheibe in der Türe im Treppenhaus in die Brüche.

Zur Strafe durfte ich nicht mit meiner Klasse auf die Schulreise in den Basler Zoo mitgehen. Das war schlimm für mich, hatte ich mich doch schon so lange auf den Zoobesuch gefreut.

Mein Vater sagte nie viel. Er machte, was Mutti sagte, und gab uns auf ihre Anweisung Schläge.

Später erfuhr ich, dass sie selber auch so erzogen worden war und nichts anderes kannte. Anderen Kindern erging es gleich wie mir, das war so üblich.

Damals wurden wir Kinder sehr streng erzogen. Heute denke ich, dass auch ich meinen Kindern mehr Liebe hätte zeigen sollen. Sie beklagen sich zwar nicht, aber ich empfinde es so. Meinen Mann habe ich als 17-Jährige kennen gelernt. Er arbeitete in der chemischen Industrie in Basel, wo er später Karriere machte.

Nachdem wir drei Kinder hatten, bauten wir 1958 ein Haus – hier kam dann unsere vierte Tochter zur Welt. Das war eine schöne Zeit. Mein Mann reiste beruflich viel nach Skandinavien und nahm mich öfters mit auf die Reise, als die Kinder etwas grösser waren. Unsere Beziehung machte mich glücklich und seine Wertschätzung tat mir gut. Nach 45 Jahren Ehe bin ich seit 26 Jahren Witwe.

Ich bin dankbar, dass es mir immer noch so gut geht und ich eine schöne Beziehung zu meinen Kindern und ihren Familien habe.

Seit mein Mann gestorben ist, habe ich keine Angst mehr vor dem Tod. Er litt an Krebs und wusste, was ihn erwartet. Als es ihm schlechter ging, betete er eines Nachts lange und intensiv. Da erschien ihm Christus und sagte, dass er nicht alleine sei, weil er ihn auf seinem Weg begleite.

Ich habe meinen Mann noch nie so glücklich gesehen wie nach dieser tiefen Erfahrung. Als es dann so weit war, versammelten wir uns als Familie um sein Sterbebett, sangen mehrstimmig seine Lieblingslieder und beteten. Dabei schlief er ein und konnte in Frieden gehen. Das war ein schöner Abschied.»

