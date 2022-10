bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Ruedi Wenger

Was ich noch zu sagen hätte... «Die grösste Enttäuschung meines Lebens war, als ich mit 50 Jahren meinen Job verlor.» Was sich zuerst wie ein schwarzes Loch anfühlte, entpuppte sich für Ruedi Wenger (73), als grosses Glück: Denn er folgte seiner Passion und eröffnete seinen eigenen Veloladen. Aufgezeichnet von Denise Dollinger Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Ruedi Wenger war schon immer eine Frohnatur Christian Flierl

«Ich erinnere mich noch genau an den Tag, an dem meine Tochter zur Welt kam. Damit ging einer meiner ganz grossen Wünsche in Erfüllung, denn ich wollte immer Kinder. Am liebsten zuerst ein Mädchen und dann einen Jungen – was tatsächlich auch so eintraf. Ich weiss noch, wie ich am Tag ihrer Geburt mit einer Rose im Knopfloch meines Arbeitskittels umherstolzierte. Die ganze Welt sollte wissen, dass ich Vater geworden bin.

Zu jener Zeit war ich Velomechaniker und hatte viel Kundschaft, die diesen Moment puren Glücks mit mir teilte. Von Velos angefixt war ich schon immer. Mit 25 Jahren begann ich, Kunstrad zu fahren, und nahm an Meisterschaften teil. Doch irgendwie fühlte ich mich immer mehr als Artist denn Kunstradfahrer. Und so kam es, dass ich 1979 ein 37 Zentimeter kleines Velo bastelte, mit der Idee, bei der Eröffnungsfeier meines damaligen Arbeitgebers, der Post Basel II, die Anwesenden mit einer Ein-Mann-Radshow zu überraschen.

Der Spass war riesig, der Applaus auch und die Geschichte nahm ihren Lauf. Das nächste von mir entwickelte Velo war nur noch 17 Zentimeter klein. 1982 gründete ich zusammen mit zwei Freunden das Trio Pedalos. Gemeinsam konzipierten wir eine Radartistik-Show. Hochräder, Einräder und unter anderem das kleinste Velo der Welt für drei Leute. 93 Zentimeter mass es.

Mit diesem Tridem, wie wir es nannten, stellten wir Rekorde auf und schafften es ins Guinness Buch der Rekorde.

Als sich die Pedalos nach 15 Jahren trennten, erschuf ich mit meinen beiden Kindern eine neue Akrobatikgruppe – die Triwengos. Gemeinsam halten wir den bestehenden Weltrekord mit dem kleinsten Tridem, von nur 44,5 Zentimeter. Dieser Rekord brachte uns mitunter bis an Shows nach Hongkong.

Dass ich das alles zusammen mit meinen Kindern erleben durfte, bedeutet mir sehr viel, denn Familie ist das Wichtigste im Leben. Das wurde mir von meinen Eltern so vermittelt und ich habe versucht, diese Haltung weiterzugeben. Mir ist bewusst, dass ich wenig Zeit für meine Kinder hatte – mir war jedoch immer wichtig, dass sie glücklich sind, denn ich liebe sie beide über alles. Meine eigene Kindheit war sehr unbeschwert und frei. Im Dorf wo ich aufwuchs, wohnten etwa dreissig Kinder in derselben Gasse.

Wir konnten lärmen und Saich machen. Ein grosses Privileg.

Die grösste Enttäuschung meines Lebens war, als ich mit 50 Jahren meinen Job verlor. Zwar wurde ein Stellenabbau angekündigt, ich rechnete jedoch nicht damit, dass sie mich als Werkstattchef vor die Türe stellen. Plötzlich war meine langjährige gute Arbeit nichts mehr wert. Die Aussage, dass ich bestimmt schnell wieder einen Job finden würde, tröstete mich wenig. Und sie bewahrheitete sich auch nicht. Ich fiel in ein Loch und zweifelte an mir selbst. Zu jener Zeit war mir mein Freundeskreis eine grosse Stütze und natürlich auch meine Frau Ingrid. Dafür bin ich ihnen allen heute noch dankbar.

Dankbar bin ich auch dieser äusserst unprofessionellen Schulung, die ich als Arbeitsloser besuchen musste. Dort wurde mir nämlich klar, dass ich ab sofort mein Leben selbst in die Hand nehmen und auf dem Beruf, den ich liebe, selbstständig werden muss. Also eröffnete ich meinen eigenen Veloladen. Im ersten Jahr verdiente ich an gewissen Tagen kaum Geld – aber dennoch begleitete mich die Hoffnung, dass sich das ändert. Was auch so war.

Klar gab es immer wieder Krisenzeiten. Dennoch kann ich sagen, dass bis zu meiner Pensionierung vor zwei Jahren meinen Traum gelebt habe.

Seither steige ich fünfmal die Woche aufs Rennrad und unternehme Fahrradtouren mit meinem Veloclub. An den verbleibenden zwei Tagen spiele ich Pétanque. Wir sind eine Gruppe von Schweizern, Franzosen, Spaniern und Portugiesen. Wenn es ab und an zu Missverständnissen kommt, bin ich jeweils der Vermittler. Meine Pétanque-Kollegen sagen dann immer: ‹De Ruedi isch wie e Ängel.› Aber ich bin einfach der Meinung, dass es wichtig ist, Gutes zu tun. Liebe bringen löst auch Liebe beim Gegenüber aus.

