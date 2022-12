bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Hansjürg Minder

Was ich noch zu sagen hätte... «Ich war wahrscheinlich der Jüngste der Stadt, der im Playboy-Heftli Bilder angeschaut hat» Hansjürg Minder (79) wuchs in armen Verhältnissen im tiefen Kleinbasel auf. Der Bücherladen seiner Gotte war einer seiner liebsten Orte in der Kindheit und Jugend. Aufgezeichnet von Denise Dollinger Jetzt kommentieren 10.12.2022, 05.00 Uhr

Hansjürg Minder ist Vater von drei Kindern und hat vier Grosskinder. Er fühlt sich tief mit der Stadt Basel verbunden. Christian Flierl

«Meine Eltern sind für mich eine Basis von Glück, auf die ich immer voller Dankbarkeit und Freude zurückgreife. Ich stamme aus sehr bescheidenen Verhältnissen, denn mein Papa war ein Verdingbub und meine Mama ein Dienstmädchen. Mein jüngerer Bruder und ich mussten aber nie etwas missen. Um uns alles zu ermöglichen, hatten meine Eltern zeitweise vier Jobs. Zu Beginn lebten wir zu dritt in einer Einzimmerwohnung und, bis ich elf Jahre alt war, zu viert in einer Zweizimmerwohnung. Aber wir waren zufrieden.

Meine Gotte – die Schwester meiner Mutter – und ihr Mann hatten einen nicht unbedeutenden Einfluss auf meine Jugend. Sie waren wahre Lebenskünstler. Durch sie lernte ich unter anderem verschiedene Musikstile und exotische Früchte kennen. Sie hatten das erste Radio- und Fernsehgerät in unserem Umfeld und besassen ein Bücher- und Heftli-Antiquariat. Ich war mit Literatur konfrontiert und konnte aus dem Vollen schöpfen. Ich sehe mich noch heute auf einer kleinen Leiter in einer Ecke sitzen und Schundhefte lesen. Ich war wahrscheinlich der Jüngste der Stadt, der im Playboy-Heftli Bilder angeschaut hat.

Neue bz-Serie «Was ich noch zu sagen hätte ...» In der neuen Serie «Was ich noch zu sagen hätte ...» erzählen ältere Menschen aus der Region über Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie aus ihrem bisherigen Lebensweg mitgenommen haben. Möchten Sie oder jemand, den Sie kennen, ebenfalls mitmachen? Dann melden Sie sich doch unter info@bzbasel.ch.

Ich heisse Hansjürg und erlebe sowohl Hans als auch Jürg in mir. Hans ist der Hansdampf in allen Gassen, geht ab wie die Feuerwehr, nimmt alles in Angriff, was auf ihn zukommt, geht unüberlegt voll drauf los. Jürg hingegen ist emotional, sentimental und stark am Wasser gebaut. Diese zwei «Männer» in meiner Brust waren häufig sehr anstrengend.

Mit 22 Jahren hatte ich im Militär einen Unfall und seitdem andauernd Rückenschmerzen. Seit sieben Jahren bin ich nicht mehr in ein Arbeitsumfeld eingebunden. Dadurch fällt mir der Umgang damit leichter, weil sich der Spielraum erweitert und ich bewusster Prioritäten setzen kann. Das führt dazu, dass ich schneller mit etwas zufrieden bin.

Mein ganzes Leben lang hatte ich nie ein Ziel vor Augen. Ich habe einfach das, was auf mich zugekommen ist, am Schopf gepackt. Ging es irgendwo nicht mehr weiter, tat sich automatisch etwas Neues auf. Mein grosser Vorteil ist, dass ich entscheidungsfreudig und immer voller Ideen bin. So habe ich in meinem Berufsleben im Sozialwesen etliche Projekte realisiert. Und nebenher auch ganz viele private.

Ich bin gelernter Elektriker, habe jedoch nach dem Abschluss keinen Tag auf diesem Beruf gearbeitet. Diese Wahl war eine Notlösung, weil ich etwas lernen musste. Doch es hat mich zu einem handwerklichen Allrounder gemacht. Zwar wäre ich lieber Primarlehrer geworden, traute mir das jedoch nicht zu, weil mich der liebe Gott leider mit keinem guten Gedächtnis gesegnet hat. Mein Schulrucksack war zudem keine Basis für mich. Ich hatte eher einen Fensterplatz, jedoch das Glück, dass ich mich stets durchschlängeln konnte und zeitlebens überschätzt wurde. Warum, weiss ich nicht. Vielleicht durch mein souveränes Auftreten.

Die Pfadi war für mich mein Leben lang eine Rettung für alles. Noch heute treffe ich mich regelmässig mit Freunden, die ich dort kennen gelernt habe. Über diese Gemeinschaft habe ich als kleiner Junge einen Zugang in eine komplett andere Sphäre gefunden. Ich, der einfach gestrickte Hansjürg aus dem tiefsten Kleinbasel, traf plötzlich auf die Crème de la Crème von Basel, tobte mit Jungs aus dem Daig herum, kam in eine andere Szene. Diese Begegnungen lernten mich, dass ich keine Komplexe haben muss, dass ich mit allen Menschen umgehen kann. Das hat mir über das gesamte Leben geholfen. Und ich lernte dort, Verantwortung zu übernehmen.

Nebst der Pfadi hatte Fasnacht einen ganz grossen Stellenwert in meinem Leben. «Uf dr Gass» zu sein, war für mich etwas vom Schönsten. Seit drei Jahren kann ich wegen meines Rückens nicht mehr aktiv dabei sein, und das fehlt mir immens. Denn ich bin nie so nahe bei mir, wie wenn ich unter der Larve bin und trommle.»

