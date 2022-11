bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Jean Paul Bach

Was ich noch zu sagen hätte... «Je älter du wirst, umso weniger Idioten brauchst du um dich herum» Jean Paul Bach (69) hat sich ein Leben lang von allem Negativen befreit und sich stattdessen stets auf die Suche nach Neuem gemacht. Das hält ihn nicht nur jung, sondern macht ihn auch froh. Aufgezeichnet von Stephanie Weiss Jetzt kommentieren 12.11.2022, 05.00 Uhr

Jean Paul Bach (69) will immer er selber bleiben. Christian Flierl

«Ob man im Leben zufrieden ist, hat in erster Linie mit einem selbst zu tun. Indem ich immer wieder Neues entdecke, führe ich ein glückliches Leben. Das kann eine Begegnung mit einem angenehmen Menschen sein oder auch durch meine Sammlertätigkeit.

Ich habe schon als kleiner Bub Briefmarken gesammelt und betrieb mit 16 Jahren meinen ersten Stand an einer Briefmarkenbörse. Weil ich meinen Lebensunterhalt mit dem Briefmarkenhandel verdienen wollte, machte ich die kürzestmögliche Lehre als Lebensmittelverkäufer und arbeitete ab 1976 als professioneller Händler.

Meinen ersten Laden betrieb ich am Spalenring, später in der Rheingasse. Mit der Zeit kamen auch Antiquitäten dazu. Wenn ich in Haushalte gerufen werde, stosse ich manchmal auf echte Raritäten. Vor rund zehn Jahren erhielt ich einen Anruf von einer bekannten Basler Familie, die mir ihre Briefmarken zeigte. Dabei stiess ich auf eine Sammlung im Wert von mehreren Hunderttausend Franken.

Darunter befanden sich drei Briefe mit Basler Tauben. Das beste Stück daraus habe ich als Souvenir heraus gekauft. Den Rest versteigerten wir an unserer Auktion. Seit 1988 organisiere ich diese rund dreimal im Jahr. Der Aktionskatalog ist jeweils gegen zwei Kilo schwer. Darunter hat es Objekte, die in sechsstelliger Höhe gehandelt werden, aber auch solche für zehn Franken. Nebenher amtiere ich als Juror an Ausstellungen und organisiert selber welche, wie etwa diejenige zu 175 Jahre Basler Taube.

Obwohl ich im Dezember meinen Siebzigsten feiere, kann ich mir ein gemächliches Leben als Rentner nicht vorstellen.

Warum soll ich aufhören, wenn es mir Spass macht?

In dieser Branche kann ich ewig arbeiten. Ich habe schon mehrere Bücher verfasst, momentan schreibe ich eines über den bedeutendsten Medailleur der Schweiz, Hans Frei aus Riehen. Auch hier entdecke ich sehr viel Neues.

Ob ich in meinem Leben etwas hätte besser machen können, kann ich nicht sagen. Klar gibt es immer etwas, aber das ist eine Klugscheisserei, wenn man im Nachhinein sagt so oder so wäre es besser gewesen - Rückwärts zu denken ist Blödsinn. Ich überlege mir lieber, wie ich in Zukunft etwas Gescheiteres machen kann.

Aus diesem Grund habe ich mich auch von allen Arschlöchern befreit. Je älter du wirst, umso weniger Idioten brauchst du um dich herum. Enttäuschungen habe ich ebenfalls alle verdrängt, denn auch hier muss ich nicht in Vergangenem wühlen gehen.

Mein Motto ist, mich vom Negativen zu befreien, nach vorne zu schauen und nach meinem eigenen Glück suchen.

Dieses finde ich auf der ganzen Welt. Ich fühle mich überall geborgen und habe einen Hang zu Kambodscha, Vietnam und vor allem Myanmar, das mir speziell ans Herz gewachsen ist. Dort habe ich ein Kinderheim aufgebaut und war jedes Jahr länger dort, was leider jetzt nicht mehr so einfach geht. Der beste Ort für mich ist aber Basel, denn hier gibt es die Fasnacht, an der ich immer aktiv war, bis vor Kurzem als Obmann.

Einem jungen Menschen einen Ratschlag mit auf den Weg geben kann ich nicht – er muss es schliesslich selber machen. Die einzige Sache, die für alle wichtig ist: bleib dich selber. Alles andere musst du erleben. Das ist nicht immer einfach, aber die beste Methode, um durchs Leben zu kommen. Ich habe nie ein Blatt vor den Mund genommen und bin mir so immer treu geblieben.

Vor dem Tod habe ich nicht Angst, aber Respekt. Weil ich immer wieder mit älteren Menschen zu tun habe, werde ich oft mit diesem Thema konfrontiert und je älter ich werde, umso mehr Leute nehmen rechts und links Abschied. Irgendwann kommt man in eine Phase, wo man sich sagt: es ist endlich und ich muss damit leben.»

