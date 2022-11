bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Jakob Bösch

Was ich noch zu sagen hätte... «Mein Ziel ist es, ein gütiges Herz zu haben» Jakob Bösch (80) hat sich sein Leben lang mit vielen philosophischen, theologischen und spirituellen Fragen beschäftigt. Das tut er auch heute noch mit seiner Arbeit in der Freitodbegleitung. Aufgezeichnet von Denise Dollinger Jetzt kommentieren 26.11.2022, 05.00 Uhr

Jakob Bösch wuchs fromm erzogen im Appenzellerland in einer Bauernfamilie auf. Vorgesehen war, dass er Senn wird. Christian Flierl

«Ich lebe in einer Wohngemeinschaft mit sieben Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern. Sechs junge Menschen, zwischen zwanzig und dreissig Jahren, eine Dame um die 50 Jahre und ich alter Knochen. Dazu kam es, weil ich, als meine Kinder ausgezogen waren, überlegte, was ich mit dem grossen Haus machen soll. Zuerst vermietete ich ein, zwei Zimmer. Irgendwann war das Haus voll und auch ich habe jetzt nur noch ein Zimmer. Das ist total lässig.

Da ich viele Jahre alleinerziehender Vater war, ist diese WG irgendwie meine Ersatzfamilie.

Meine vier Kinder sind ein riesiges Geschenk für mich. Als ihre Mutter und ich uns trennten, war das sehr schlimm für mich. Zum einen war da die Angst vor dem Verlassenwerden und zum anderen die Trauer darüber, dass wir es nicht geschafft hatten, den Kindern eine intakte Familie zu sein. Gleichzeitig war ich unglaublich dankbar dafür, dass die Kinder und ich zusammenblieben.

Zu jener Zeit war ich Chefarzt der ambulanten Psychiatrie Baselland. Mein Credo war, dass meine Kinder und ich einmal am Tag gemeinsam Zeit verbringen. Also bereitete ich jeweils am Vorabend oder am Morgen desselbigen Tages das Mittagessen vor. Zum Glück war ich Chef und konnte es mir leisten, mich für meine Familie jeweils zur Mittagspause auszuklinken.

Als ich mich kurz nach meiner Ernennung zum Chefarzt entschloss, spirituelles Heilen zu erforschen und mit natürlich Heilenden zusammenzuarbeiten, sorgte das für viel Aufregung. Auch wenn ich unzählige Gegner hatte: Ich würde es wieder tun. Es war für mich aber absolut klar, dass der Dienst auf keinen Fall ein Sekten-Image bekommen durfte.

Der Gesundheitsdirektor war komplett offen für meine Ansätze und liess mich machen. Das waren die besten Voraussetzungen.

Jahrzehntelang habe ich mich mit der Frage beschäftigt, ob und in welcher Form es einen Gott gibt - oder nicht. Heute kann ich sagen: Es ist nicht relevant. Und es ändert auch mein Leben nicht, denn für mich gibt es andere Kriterien. Mein Ziel ist es, ein gütiges Herz zu haben. Offen und nicht verurteilend zu sein. Das ist nicht immer einfach, gelingt in gewissen Momenten besser als in anderen. Bin ich jedoch in diesem Gefühl, ist es das grösste Geschenk überhaupt.

Schaue ich den Zustand dieser Welt an, wird mir regelmässig bewusst, wie wahnsinnig privilegiert ich bin. In jeder Hinsicht. Spasseshalber sage ich jeweils: Der genialste Akt von mir war die Wahl von Ort und Zeit meiner Geburt. Diese Anstrengungen und Probleme, die junge Menschen heutzutage haben, kannten wir nicht.

Über die Jahre bin ich zudem zum Schluss gekommen, dass wir uns damit abfinden müssen, wie chaotisch und katastrophal vieles in der Welt läuft. Häufig habe ich mir überlegt, warum wir von den Schimpansen mit ihren kriegerischen Eigenschaften abstammen und nicht von den Bonobos, die ihre Konflikte durch Sex lösen.

Mittlerweile denke ich, dass diese Rivalität in der sich die Menschheit befindet, Sinn für die gesamte Entwicklung macht.

Wenn alles friedlich wäre, müssten wir uns nicht weiterentwickeln.

Unser Verhältnis zum Tod ist etwas, das mich sehr beschäftigt. Wir haben den natürlichen Bezug dazu komplett verloren und verdrängen alles, was mit dieser Thematik zu tun hat. Doch je mehr wir den Tod ausklammern und als Feind anschauen, desto mehr breitet er sich aus. Ich denke dabei an Zustände wie Dürre, Verschmutzung und Vergiftung des Planeten, Hungersnöte. Ich glaube es geht darum, den Tod wieder in unser Leben herein zu nehmen.

Zur Ruhe gesetzt habe ich mich auch nach meiner Pensionierung nicht. Ich wüsste nicht warum. Ich bin nicht so der Kreuzschifffahrt-Typ. Für mich ist meine Arbeit erfüllend. Seit einigen Jahren bin ich in der Freitodbegleitung aktiv und mache Abklärungen.

Die Mehrzahl der Menschen, die mit diesem Anliegen zu uns kommen, haben eine degenerative Nervenkrankheit und sind jahrelang von unerträglichen Schmerzen und extremen Behinderungen geplagt. Nach einer langen Auseinandersetzung mit sich selbst und ihren Angehörigen entscheiden sie sich zu diesem Schritt - mit dem Wissen, dass sie sich von allen und allem verabschieden müssen.

Bekommen sie von mir nach dem Gutachten das Okay, sind sie vielfach so erleichtert, dass sie anfangen Witze zu machen, um mit Lachen die vorher unerträgliche Belastung los zu werden.

Auch wenn man sich das fast nicht vorstellen kann: Wir lachen bei dieser Arbeit sehr viel.

Die Sicherheit, dass sie endlich von diesen Qualen und Demütigungen befreitwerden können, löst intensive Dankbarkeit bei ihnen aus, die ich so stark noch nie zuvor erlebt habe. Für mich stellt sich oft die Frage, warum viele Menschen nicht damit umgehen können, wenn sich jemand für diesen Weg entscheidet.»

