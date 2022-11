Was ich noch zu sagen hätte... «Mir ist es wichtig, Menschen um mich zu haben» Katrin Grüninger (67) hat in ihrer Kindheit erlebt, was es bedeutet, füreinander da zu sein, wenn das Schicksal zuschlägt. Aufgezeichnet von Stephanie Weiss Jetzt kommentieren 19.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Katrin Grüninger arbeitete lange Jahre als Kindergärtnerin. Christian Flierl

«Seit meiner Pensionierung vor zwei Jahren bin ich keineswegs untätig. Im Sommer gebe ich Erntehelfern eines Bauern Deutschunterricht. Ich hatte vorher schon eine Ukrainerin in Deutsch unterrichtet und so kam der Bauer, für den ich beim Beerenverkauf mithelfe, auf diese Idee. Das war für mich das erste Mal, dass ich Erwachsene unterrichte. Als ausgebildete Kindergärtnerin mit Zusatzausbildung Deutsch für Zweitsprachige habe ich viele Jahre mit fremdsprachigen Kindern gearbeitet.

Neue bz-Serie «Was ich noch zu sagen hätte...» In der neuen Serie «Was ich noch zu sagen hätte...» erzählen ältere Menschen aus der Region über Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie aus ihrem bisherigen Lebensweg mitgenommen haben. Möchten Sie oder jemand, den Sie kennen, ebenfalls mitmachen? Dann melden Sie sich doch unter info@bzbasel.ch.

Ich würde wieder den gleichen Beruf ergreifen. Es ist so spannend, mit Kindern zu arbeiten, denn da erlebst du so viel, auch über den Kontakt mit den Eltern. Jedes Kind ist ein Individuum und braucht einen eigenen Zugang.

Mir ist es wichtig, Menschen um mich zu haben. Deshalb macht mir die Arbeit im Beerenverkaufsstand Spass, denn da lerne ich viele verschiedene Leute kennen.

Nichts mehr zu machen, könnte ich mir nicht vorstellen. Nebst diversen Engagements lerne ich Rätoromanisch – das ist gut für die grauen Zellen. Wichtig ist mir auch die Freiwilligenarbeit.

So half ich im Frühling an einem von der Kirchgemeinde organisierten Spielnachmittag für ukrainische Frauen und ihre Kinder mit. Aber es lief nicht richtig an, weil zu wenig kamen. Nun werde ich mir wieder etwas suchen, wo ich mich in der Freiwilligenarbeit engagieren kann.

Ich bin ein Mensch, der schon immer offen auf die Leute zuging.

Mit den Jahren musste ich aber die direkte Art etwas reduzieren, weil ich ein paar Mal damit aneckte. Es ist vielleicht auch das Alter, dass ich jetzt zuerst überlege und erst dann rede. Damit lebe ich nicht unbedingt besser, aber anders.

Mit meinem Umfeld habe ich viel Glück gehabt, angefangen bei meinem Mann, meinen beiden Kindern und unterdessen dem Enkelkind sowie meinem Freundeskreis. Anders machen würde ich eigentlich nichts, ausser wieder früher mit Arbeiten beginnen. Ich war fast 15 Jahre mit meinen Kindern zusammen und hatte eine tolle Zeit mit ihnen.

Heute würde ich schneller eine Teilzeitarbeit suchen, um mein eigenes Geld zu verdienen und so weniger abhängig zu sein.

Damals konnten Männer kaum in reduziertem Pensum arbeiten und die externe Kinderbetreuung war auch schwieriger. Von den Grosseltern konnte auch niemand einspringen.

Meine Mutter starb, als ich drei und mein Vater, als ich zwölf Jahre alt war. Nach ihrem Tod hatten wir eine Haushälterin. Als dann auch mein Vater starb, konnten mein Bruder und ich im Haus bleiben, weil sie zu uns zog und sich um uns kümmerte. Sie war für mich ein Ersatzmami und für meine Kinder ein Grossmami. Für mich war das nicht selbstverständlich, denn sie hat wegen uns selber auf eine eigene Familie verzichtet. So konnte ich ganz normal aufwachsen.

Mein Mann und ich haben unsere anderthalbjährige Enkeltochter jeden Montag bei uns. Wir geniessen es mit ihr, denn jetzt haben wir Zeit. Es ist anders als mit den eigenen Kindern, denn sie kommt am Morgen und geht am Abend wieder. So haben wir nicht die gleiche Verantwortung und können auch mal beide Augen zudrücken – das ist toll.

Unsere beiden Kinder haben wir statt in die Spielgruppe in einen Behindertenkindsgi in Münchenstein gegeben, der jedes Jahr ein gesundes Kind in die Gruppe aufnahm.

Wir wollten, dass sie sich früh an das Anderssein gewöhnen.

Ratschläge fürs Leben machen keinen Sinn. Man muss sein Leben leben und das Beste daraus machen. Ich finde es wichtig, dass man offen auf die Leute zugeht und sich nicht scheut zu fragen, wenn man Unterstützung braucht. Das ist mir lange schwergefallen. Ich sagte mir: Ich mach das schon. Heute kann ich Hilfe besser annehmen – das war ein Reifeprozess.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen