bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte...": Walter Aeppli

Was ich noch zu sagen hätte... «Mit 17 Jahren riss ich von zu Hause aus» Walter Aeppli (66) schlug sich mit Traubenernte-Jobs in Frankreich durch und machte Kriminalanalysen für die Staatsanwaltschaft. Heute teilt er sein Glück am liebsten mit seiner grossen Familie. Aufgezeichnet von Denise Dollinger Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Walter Aeppli für die bz-Serie "Was ich noch zu sagen hätte" Christian Flierl

«Ich bin der Meinung, dass das grösste Glück darin besteht, es zu teilen. Im Idealfall mit der Familie. Dank meiner zwei Kinder und der fünf Enkelkinder habe ich dieses Glück. Da kommt viel zurück, das mich fröhlich macht. Starkes Glück empfinde ich auch, wenn ich mit meiner Band Dief-Flieger auf der Bühne stehe und die Zuschauerinnen und Zuschauer glücklich mache. Dann entsteht in meinem Bauch und meiner Brust ein warmes, wohliges Gefühl.

Die grösste Enttäuschung in meinem Leben sind meine gescheiterten Beziehungen. Meine erste Frau – die Mutter meiner Kinder – habe ich mit 18 Jahren kennen gelernt, mit 26 haben wir geheiratet. Wir haben uns jedoch nach gut 22 Jahren auseinandergelebt.

Es macht mich etwas traurig, haben wir es nicht geschafft, eine intakte Familie zu bleiben. Ein Trost ist, dass wir heute ein ausserordentlich gutes Verhältnis haben.

An meine Kindheit habe ich sehr schöne Erinnerungen, ich habe neben meiner Familie noch heute Kontakt mit meinen Tanten, Onkeln, Cousinen und Cousins. Ich glaube, das ist auch die Kraft, die dem Verbund Herkunftsfamilie innewohnt. Sie ist stabil. Zumindest in meinem Fall.

Mit 17 Jahren riss ich einmal von zu Hause aus. Nicht weil ich das wirklich wollte, sondern weil mein Kollege in der Lehre zum Grossapparateschlosser mich dazu animierte. Während des 1. Lehrjahrs zogen wir in einer Nacht- und Nebelaktion los. Nach Südfrankreich. Mit zwanzig Franken im Sack, einer Pfanne und Beutelsuppe im Rucksack. 13.50 Franken kostete das Zweitklassticket One Way nach Genf.

Mit einem Bus gelangten wir nach Annecy, übernachteten in einem Abrisshaus, gelangten durch glückliche Zufälle nach Bessières und Condom und halfen dort über sechs Wochen als Traubenschneider bei der Ernte mit. Mit dem verdienten Geld kamen wir per Autostopp zuerst nach Spanien und dann nach Paris. Was für ein Abenteuer.

Meinen Eltern schrieb ich nach einer Woche eine Postkarte, sie müssten sich keine Sorgen machen.

Als wir nach circa zwei Monaten mit dem Zug in Basel eintrafen, informierte die Grenzpolizei meinen Vater, der mich abholte. Wortlos. Schelte dafür bekam ich nie. Meinen Kollegen nahmen die Grenzpolizisten mit, da er von seinen Eltern als vermisst gemeldet worden war. Das Verrückte an der Geschichte ist: Ich habe ihn danach nie mehr gesehen. Eine Zeit lang habe ich noch nach ihm gesucht, vergeblich.

Die Weinbauernfamilie in Condom suchte ich vor dreissig Jahren wieder auf – der Weinbauer konnte sich an mich erinnern und lud mich sofort an seinen Tisch ein. Nach meiner ‹Ausreisstour› holte ich meine Ausbildung nach und meldete mich 1979 bei der Polizeischule an. Die letzten 13 Jahre bis zu meiner Pension machte ich Kriminalanalysen bei der Staatsanwaltschaft.

In jungen Jahren als Polizist hiess es oft bei der Arbeit ‹Dr Aeppli isch e Clown und e Alpekalb›, weil ich immer einen Spruch auf den Lippen habe und als singender Polizist unterwegs war. Aber so bin ich nun mal. Ich bin bekannt dafür, dass ich mein Herz auf der Zunge trage. Das ist eine ständige Gratwanderung, bei der ich auch schon auf den Mund gefallen bin und mich danach über mich selbst geärgert habe.

Immerhin habe ich über all die Jahre gelernt, meine Sprüche richtig zu dosieren. Das glaube ich zumindest. Wenn ich jungen Menschen einen Ratschlag auf den Weg mitgeben soll, dann diesen, dass sie früh eine Leidenschaft für Dinge entwickeln, die sie ins Alter mittragen können. Das macht das Leben abwechslungsreich, froh und gibt ihm einen tieferen Sinn. Für mich ist diese Passion unter anderem Texte schreiben, Sing- und Songwriting und die Musik.»

