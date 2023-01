bz-Serie «Was ich noch zu sagen hätte»: Köbi Dolder (67)

Was ich noch zu sagen hätte «Seit meiner Pensionierung verbringe ich ab und zu gerne die Nacht im Wald» Für Köbi Dolder (67), ist dieses Ritual eine Möglichkeit, Kraft zu sammeln. Und seine Freiheit zu geniessen, die er sich als Jugendlicher geschworen und über all die Jahre bewahrt hat. Aufgezeichnet von Denise Dollinger Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Köbi Dolder hatte kürzlich eine Nahtoderfahrung. Christian Flierl

«Die Tätowierung auf meinem rechten Arm stammt aus der Töfflizeit. Mein bester Kumpel Kurt und ich haben uns mit 15 Jahren gegenseitig einen Adler mit einem Rockerkreuz in die Haut tätowiert. Ein Symbol der Freiheit. Mit zusammengebundenen Nadeln und Tinte gingen wir zu Werke, desinfiziert haben wir unsere Arbeit mit dem selbstgebrannten Schnaps meines Vaters.

Ich erinnere mich noch gut, wie schmerzhaft das war. In unseren Jugendjahren gingen wir gemeinsam durch dick und dünn. Als wir beide eine Ausbildung begannen, trennten sich unsere Wege.

Vor zehn Jahren rief plötzlich eine Frau bei mir an und stellte seltsame Fragen über eben­diese Tätowierung und ob ich einen Kurt kenne. Seine neue Freundin. Sie fädelte ein, dass wir uns nach vierzig Jahren wieder trafen – ein sehr ergreifender Moment. Ich spielte auf meinem Alphorn im Wald, als er mit ihr «zufällig» vorbei­spazierte. Die Wiedersehensfreude war für uns beide riesig.

Neue bz-Serie «Was ich noch zu sagen hätte ...» In der neuen Serie «Was ich noch zu sagen hätte ...» erzählen ältere Menschen aus der Region über Erlebnisse, Erfahrungen und Erkenntnisse, die sie aus ihrem bisherigen Lebensweg mitgenommen haben. Möchten Sie oder jemand, den Sie kennen, ebenfalls mitmachen? Dann melden Sie sich doch unter info@bzbasel.ch.

Die Freiheit, die wir uns damals durch eine Tätowierung bezeugten, habe ich mir ein Leben lang bewahrt. Selbstbestimmt konnte ich immer das machen, was ich wollte. Ein grosses Geschenk. Ich glaube, dass es im Leben wichtig ist, den anderen genau zuzuhören, sich eine eigene Meinung zu bilden und dann den eigenen Weg zu gehen. So habe ich es gemacht und bin bis heute gut damit gefahren.

Und ich hatte viel Glück in meinem Leben. Das begann mit meiner Herkunftsfamilie. Familie ist Heimat. Der Ort, der zuhause bedeutet. Wir waren immer eine eingeschworene Gemeinschaft, hatten einen grossen Zusammenhalt, und das bis heute.

Ich erinnere mich, dass immer wenn ich oder meine Geschwister von der Schule oder irgendwo sonst her heimkehrten, entweder mein Vater oder meine Mutter zuhause waren. Das verströmte stets das wohlige Gefühl von Willkommensein. Eine Tatsache, die heute in vielen Familien nicht mehr selbstverständlich ist. Mir ist darum auch sehr bewusst, wie privilegiert ich war.

Richtig grosses Glück hatte ich im August vor einem Jahr. In unregelmässigen Abständen verbringe ich seit meiner Pension die Nacht im Wald im Zelt. Mit meinem Fahrrad, meinem Alphorn und einer Kerze suche ich mir schöne Plätze, musiziere und höre den Tieren beim Reden zu. Für mich ist das ein Ritual, um Kraft zu tanken.

Meine Frau hat immer etwas Angst um mich. Und das letzte Mal ist dann tatsächlich etwas passiert. Am Morgen als ich mich auf den Heimweg machte. Ich erinnere mich nur noch, dass ich von Grindel herkommend auf die Kantonsstrasse abbog. Und da muss mich wohl ein Fahrzeug angefahren und sich dann aus dem Staub gemacht haben.

Neun Rippen waren mehrfach gebrochen, die Lunge hat sich gedreht, mein Herz hat aufgehört zu schlagen. Ich hatte definitiv einen Schutzengel. Eine Operationsschwester fuhr zu diesem Zeitpunkt am Unfallort vorbei und reagierte prompt. Ihr verdanke ich mein Leben. Wir treffen uns noch regelmässig.

Der Person, die mich angefahren hat, bin ich nicht böse. Was geschehen ist, ist geschehen. Ich war dreissig Jahre lang Buschauffeur für Kulturreisen in ganz Europa. Daher weiss ich, wie wichtig eine hohe Präsenz auf der Strasse ist. Möglicherweise hat die jener Person an besagtem Morgen gefehlt.

Diese Zeiten der Reisen waren meine spannendsten und lustigsten Lebensjahre. Damals war man noch ohne Navi unterwegs. Ich erinnere mich, als ich das erste Mal in Rom einfuhr und die Durchsage machte, dass alle Passagiere bitte nach unserem Hotel Ausschau halten und jemand zum Kartenlesen zu mir nach vorne kommen müsse. Ein Riesengaudi war das.»

